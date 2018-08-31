倫敦中心平均房價暴漲 但成交量跌至金融危機以來新低

雖然英國面臨 「無協議脫歐」的風險——英國可能會在雙方未達成協議的情況下脫離歐盟。但近期，其首都倫敦的房價卻連連上漲。

根據房地產顧問諮詢公司 London Central Portfolio（LCP），7 月份，倫敦市中心房屋的平均價格飆升至將近 200 萬英鎊，比去年增加了 12.5%。

然而，這張來自 LCP 的圖表卻顯示，雖然近期大倫敦地區的房價呈現上漲的態勢，其成交量大幅縮水。

據統計，截至今年 7 月，倫敦市中心黃金地段的年交易量降至 3831 宗，為金融危機以來的最低水平，較上年同期下降 8.3%。

這些地區新建房屋的銷量更是暴跌逾四分之一。

如果把倫敦房地產市場作看成一個整體，倫敦的房地產市場目前比較低迷：總體交易下跌 6.5%，新建住宅銷售額下降超過 12%：

為什麼價格和交易量的軌跡如此不同?

我們要從供給和需求方面來考慮。LCP 首席執行官內奧米 • 希頓解釋道說：

近期稅法的變化對高價值房產的影響最大，房價進一步、更快地下跌。這一波市場房價的下跌推動了高於平均房價的交易比例上升。儘管實際的房價在下降，但從統計的角度來看，房價的平均價值在增長。

自英國公投退歐以來，英鎊貿易加權價值下跌了 15%。英鎊的下跌更有利於外國買家，他們在倫敦市中心主要房地產買家中占了一半以上。

目前，大倫敦的高端房地產市場的顧客集中在俄羅斯寡頭和海灣石油巨頭群體中。

LCP 還指出，英國央行近期升息可能會進一步抑制購房，抵押貸款利率的上升衝擊房地產市場。

房屋開發商憂慮倫敦市場

房屋成交量的低迷引發了房屋建造商的關注。LOREMA 的倫敦內部數據顯示，開發的後期階段的規模正在縮減，2017 年新開工數下降了 25.4%。

路透對分析師及行業專家的調查顯示，倫敦房價今明兩年料將下跌，若英國退出歐盟之前未能達成協議，倫敦房價將重挫。

但全國各地的情況不盡相同。在整個英格蘭和威爾士，今年的房屋成交量僅下降 2%，季度環比增長 9.9%。

就在 LCP 公布數據的前一天，有報導稱，有創紀錄數量的倫敦人離開倫敦前往英格蘭北部和中部。部分原因也在於這些地區低廉的房價——利物浦、貝爾法斯特和阿伯丁的房價仍低於 10 年前的水平。