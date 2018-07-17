英國樓市繁榮消退 倫敦房價較高點下跌15%

英國樓市狀況繼續惡化，房地產賣家也「屈於現實」。目前英國房屋開價出現 7 個月以來第一次下降。

據彭博新聞，英國房地產銷售網站 Rightmove 周一公布，7 月全國房屋開價下降 0.1 個百分點，其中倫敦房價下降 0.5 個百分點，小戶型價格降幅高於大戶型。

市場認為英國「脫歐」前景的不確定性以及利率上調預期是近期房價下跌的直接原因。

買方市場

彭博新聞援引 Rightmove 總監 Miles Shipside 的觀點稱，賣家開價的降低一般能說明樓市不景氣。購買者購房不積極，可能有多重因素：之前的房價溢價過多、賣家對市場變化反映不夠迅速或降價力度還不夠。Miles 還指出，夏季也是往常的交易淡季。

倫敦地區房價通常是英國其他地區的兩倍多，而倫敦房價在下跌潮中受挫更嚴重。據英國《衛報》，截至今年 3 月，倫敦地區房價在過去的一年中已經下跌高達 15%。

今年英國房價增速越走越慢。英國建築協會 6 月公布的數據顯示，全英平均房價漲幅 6 月放緩至 2%。整個第二季，平均房屋均價增速放緩至 2.2%。

（來源：Wind）

倫敦平均房價從第一季的下跌 1% 變成了第二季的下跌 1.9%。

目前形勢將英國樓市變成了買方市場。彭博新聞還指出，據英國房屋仲介機構 Acadata 最新的數據，房屋賣家數量超過買家。在 UK 房屋仲介機構掛牌出售的房屋數量均值達到自 2015 年 9 月以來的最高值，可見房屋賣家之間的競爭還會更激烈。

據科技部落格 Business Insider，2017 年 11 月，英國房屋仲介公司 Savills 曾預測，倫敦地區房價 2017 年將下跌 1.5%，到 2018 年將進一步下跌至 2%，下跌趨勢可能持續到 2019 年，房價穩定後，2020 年預計能夠上漲。

（來源：Savills，Business Insider）

脫歐、緊貨幣、印花稅推動房價下挫

倫敦樓市的不濟直接反應了市場對英國樓市的擔憂：一是脫歐協商遲遲未能落定，為英國樓市增加風險，尤其是倫敦能否保持全球金融中心遭到質疑；一是英國央行將上調利率，增加房貸負擔，也引起市場擔心。

華爾街見聞曾經提到，受聯準會進入升息通道影響，英國央行在 5 月份上調了利率，並暗示今年晚些時候貨幣政策可能會進一步收緊。去年 11 月，該行將基準貸款利率提升到了 0.5%，是十年來的首次升息。

另外，從更長期來看，兩年前印花稅的加征也抑制了英國房屋銷售。

2016 年 4 月 1 日，英國政府正式開徵額外地產印花稅，提高幅度為 3%。2016 年 4 月之前，根據房產價值的不同，印花稅從 0%~12% 不等；2016 年之後，所有房產無論價格高低都多加了 3% 的印花稅。

而且印花稅的徵收要求是，英國購房者一旦在全球有了房產，之後在英國買房時要把之前購得的房產價值一併算在內。

剛需依然存在

英國樓市的現狀是多種因素的結果，判定未來的成交情況，不得不考慮經濟增速、就業、利率等因素。

據英國國家統計局最新的數據，失業率水平仍處在歷史低點，並且在 2017 至 2018 年間還有小幅下降趨勢。

倫敦地區的住房剛需依然存在。據英國國家統計局發布的對人口預測的報告顯示，從 2016 年到 2026 年，倫敦平均各個區人口增長的百分比為 12%。

據倫敦市政府預測，未來五年內，倫敦將新增加 36.8 萬中高收入的工作崗位，其中三分之一將受僱於科技和創意產業、三分之一就職於金融服務保險機構、其他行業占另外的三分之一。

但英國建築協會首席經濟學家 Robert Gardner 曾指出，雖然貸款成本可能依然維持低位，但經濟表現低迷、家庭預算壓力持續存在，這些對住宅交易和房價增長構成小幅拖累。

（來源：英國國家統計局）