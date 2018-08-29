疲軟跡象出現！美國房價創近兩年來最低增速

在抵押貸款利率上升等限制性因素影響下，美國 6 月樓市需求疲軟。

標普 CoreLogic Case-Shiller 周二公布的數據顯示，6 月份美國 20 個城市的房價月增速為近兩年來最低，經季調後 20 城房價指數年增率 0.1%，預期和前值為 0.2%，增速為 2016 年 7 月以來最低；年增率增速放緩至 6.3%，為 2017 年 12 月以來最低。

Case-Shiller20 城市房價指數年增率

美國全國房地產經紀人協會表示，由於供應緊張和價格上漲，7 月份現房購買量降至兩年來的最低水平。美國政府數據顯示，新房市場出現類似趨勢，銷售跌至九個月低位。

彭博社認為，疊加近期其它跡象，這些數據表明美國房地產市場正出現疲軟。

雖然強勁的就業市場和消費者的樂觀情緒繼續支撐主要城市的房地產市場，但是抵押貸款利率接近 7 年來的高位，樓市供給不足，工資增速也不溫不火，導致了房地產市場出現疲軟。

具體分城市看，就業和人口在內華達州領先的拉斯維加斯，其 13% 的最新年增速，取代西雅圖成為房價增速最快的美國城市。西雅圖的增速為 12.8%，舊金山為 10.7%。

不過，儘管所有 20 個上榜城市房價均較上年同期上漲，但由於減稅變化抑制了需求，紐約是唯一一個環比增速下滑的大都市區，達拉斯環比 0.4%。環比增速最快的還是拉斯維加斯，為 1.4%；其次是克利夫蘭，底特律和明尼阿波利斯，漲幅均為 1％。

官方也認為美國房地產市場出現放緩的跡象。

「即使房價持續上漲，我們也看到房地產市場增長放緩的跡象」，標普指數委員會主席 David Blitzer 表示， 「新房和現房的銷售過去六個月基本持平」。

金融部落格 Zerohedge 稱，過去幾周發布的房地產數據相當「驚悚」，或許正如經濟學家 Robert Shiller 對彭博社表示的那樣，「這可能是轉折的開始」。