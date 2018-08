台灣東洋 (4105-TW) 旗下興櫃子公司創益生技 (6566-TE) 營運傳捷報,旗下新藥減重處方藥獲美國哈佛醫學院臨床研究指出,抑制食慾減重效果是節食等方法的 3 倍。創益生技預計,減重新藥下一步將前進中國及港澳地區,今年下半年力拚轉虧為盈。

美國哈佛醫學院大型臨床研究指出,創益獲授權新藥沛麗婷 (BELVIQ),並不會導致心血管疾病風險,與抑制食慾減重效果等結果,8/26 已發表於德國慕尼黑舉行的歐洲心臟病學會會議 (ESC Congress) 及新英格蘭醫學雜誌 (The New England Journal of Medicine )。

創益指出,該藥品主要通路為診所、藥局及醫院,去 (2017) 年 10 月上市以來已成公司主要營收,創益上半年稅後虧損 0.22 億元,主要是因新藥品授權金、參加醫學院論壇,及前進中國大陸部分 CRO 費用,預計下半年受惠新藥銷售,有機會彌補虧損,轉虧為盈。創益今年 1 至 7 月營收為 1.59 億元,年增 2.2 倍。

創益生技前身為台灣東洋的消費保健醫療事業處,目前東洋持股占比 27.54%,仍是最大股東。