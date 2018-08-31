生技股抗跌 合世亮燈漲停 大江認購權證火熱

台股今 (31) 日大跌百點，但是生技類股相對抗跌，合世 (1781-TW) 亮燈漲停，晟德 (4123-TW) 逆勢大漲約 5%，而大江 (8436-TW) 雖然在平盤附近震盪，但是認購權證卻交投火熱，盤中成交金額居亞軍。

大江 7 月營收 7.13 億元，年增 99.57%、月增 14.45%，不但優於市場預期，且連續 5 個月刷新歷史單月營收新高。累計前 7 月營收為 36.15 億元，年增 70.29%，創歷史新高紀錄，其中，光是保健食品營收的貢獻就高達 32.74 億元，年增 92.73%。

大江生醫表示，機能性飲料及粉包等保健食品，包括膠原蛋白、酵素、維他命 C 或是益生菌等產品在中國大陸表現突出，加速 7 月業績成長，下半年除了中國大陸之外，將同步以面膜等美妝產品，積極搶攻歐美市場。

法人認為，大江仍積極推動擴產計畫，8 月保健食品的營收可望持續走高，面膜出貨也將同步回溫。且大陸市場仍有巨大發展空間，加上歐美市場發展逐漸成熟，將成為大江明年重要成長動能，可望在國際美容保健產業占有一席之地。

大江上半年稅後純益約 5.57 億元，年增 95%，EPS 達 5.58 元，法人表示，看好大江下半年獲利表現將優於上半年，預估今年每股盈餘上看逾 14 元。

若投資人看好大江後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：大江元富 82 購 01 (737974-TW)、大江凱基 81 購 03 (737982-TW)、大江第一 81 購 01 (738410-TW) 等。