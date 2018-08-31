【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四下跌，因特朗普計劃提早對 2,000 億美元之中國商品徵收關稅。道瓊斯指數下跌 0.5% 至 25,987 點；標準普爾指數下跌 0.4% 至 2,901 點；納斯達克指數下跌 0.3% 至 8,088 點。特朗普再次威脅要退出 WTO；阿根廷披索暴跌。

油價週四上升，因美國原油庫存下降、及伊朗及委內瑞拉供應減少，紐約 10 月期油上升 1.1% 至每桶 70.25 美元。金價下跌，紐約 12 月期金下跌 0.5% 至每盎司 1,205.0 美元。

香港和內地股市週四下跌。新能源股跑輸大市。個股方面，中化化肥（297.HK）上半年股東應佔溢利同比增長 23.2 倍，股價上漲 3.4%。恒生指數下跌 0.9% 至 28,164 點，國企指數下跌 1.0% 至 10,968 點，香港股市成交金額減少 1.9% 至 786 億港元。上證綜合指數下跌 1.1% 至 2,738 點，滬深兩市成交金額減少 2.0% 至人民幣 2,515 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 中國教育部等八部門聯合印發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》，其中重點包括（1）使用電子? 品開展教學時長原則上不超過教學總時長的 30%，原則上採用紙質作業；（2）實施網絡遊戲總量調控，控制新增網絡遊戲上網運營數量；及（3）? 化體育課和課外鍛煉。網易（NTES.US）及騰訊 ADR 昨天股價均分別下跌約 7%。

◇ 雷蛇（1337.HK）公布 2018 年上半年收益 2.7 億美元，同比增加 38.5%，但因銷售費用升幅較大及錄得所得稅開支 620 萬美元（去年同期為所得稅利益 288 萬美元），股東應佔虧損同比擴大 8.5% 至 5,632 萬美元。內地爆款遊戲及直播平台將拓展東南亞市場並需要通過公司電子支付平台實現變現，或為公司業績帶來利好；公司預計下半年收入強勁增長，不過預計將推出新電腦系統及手機產品，或令毛利率受壓。

◇ 中國春來教育（1969.HK）為中國民辦普通高等教育的領先提供商，公司在河南省經營三所院校（商丘學院、安陽學院及商丘學院應用科技學院，2017/2018 學年在校生總數 4.5 萬人）並參與湖北省一所院校（長江大學工程技術學院，2017/2018 學年在校生總數 0.8 萬人）的運營。2015-2017 財年（截止 8 月 31 日），公司收入分別為人民幣 3.4、3.8 及 4.6 億元，經調整純利分別為人民幣 0.8、0.9 及 1.5 億元。公司預計 2018 財年經調整純利將同比減少。公司正在收購長江大學工程技術學院的舉辦者權益，該學校 2017 財年收入及利潤分別為人民幣 9,540 萬元及 2,750 萬元。公司今天起至 9 月 5 日招股，預計 9 月 13 日上市，招股價介乎 2.08-2.98 港元，淨集資額約 6.8 億港元（招股價中位數），市值介乎 25.0-35.8 億港元，相當於 14.1-20.2 倍 2017 財年市盈率，估值較同業略有折讓。

◇ 華領醫藥（2552.HK）目前致力於開發用於治療 2 型糖尿病的全球首創口服新藥 Dorzagliatin 或 HMS5552，並預期在 2019 年下半年公佈 III 期臨床試驗結果。在獲得正面的 III 期結果後，公司將在中國提交該產品作為一類新藥的新藥申請，並在 2021 年上半年之前取得新藥上市批准。2016-2017 年，公司經調整稅後虧損分別為人民幣 0.9 及 1.5 億元。公司今天起至 9 月 5 日招股，預計 8 月 16 日上市，招股價介乎 8.28-9.28 港元，淨集資額約 8.3 億港元（招股價中位數），市值介乎 87.1-97.6 億港元。

◇ 創陞控股（2680.HK）為香港金融及證券服務供應商。2016-2018 財年（截止 2 月 28/29 日），公司收益分別為 2,977、3,601 及 8,437 萬港元，股東應佔溢利分別為 1,573、1,685 及 2,543 萬港元。公司預計 2019 財年純利將受到上市開支的重大不利影響。公司今天起至 9 月 5 日招股，預計 9 月 14 日上市，招股價介乎 1.3-1.8 港元，淨集資額約 1.3 億港元（招股價中位數），市值介乎 5.2-7.2 億港元，相當於 20.4-28.3 倍 2018 財年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)