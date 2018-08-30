專注跨境投資的光大控股下半年仍舊「繁忙」

光大控股(00165-HK)於8月30日公佈2018年上半年中期業績，期內直接經營業務盈利達12.67億元(港元，下同)，較2017年同期上升28%。股東應佔溢利19.4億元，按年增長30%。中期股息每股2.6港仙，同比上升0.1港仙。

作為跨境投資平台，光大控股在今年上半年全球金融極具挑戰的環境中，仍投了不少公司。比如，通過旗下的海外基金投資了挪威最大的公共交通公司Boreal、冰島的能源公司Arctic Green、美國半導體產業公司AQUANTIA及ACM Research等。據悉，光大控股現時的海外投資項目多達26個，國內的投資項目則有60多個。

正因為有豐富的項目儲備，公司可以有序退出一些已經完成的項目以實現穩健的收益，比如麥格理大中華基礎設施基金和貝達藥業等項目。除此之外，光大控股對飛機租賃及養老等具有潛力的產業進行長期的戰略投資。

被問及下半年投資計劃，執行董事兼首席執行官陳爽表示，最大特點是不確定性。因中美貿易戰，中國經濟增長動力受影響，二級市場波動大。同時，公司對高科技企業的投資在收緊，但在高科技領域的投資不會沒有，這是必然要投資的。下半年項目很多，如推出「空中絲綢之路基金」等一級市場基金、擴展FOF母基金及繼續建立不同投資退出管道等。

文：夏雨辰

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