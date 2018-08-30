• 人工智能時代，學習方式將發生深刻變化，傳統學習主要是學習知識，現代學習主要是學習能力。在人工智能條件下，許多知識將由機器替代，機器學習上全新的學習方式，通過叠代優化來提高學習能力，人類應學會機器學習的全新方式。

• 人工智能時代，學習方式將發生深刻變化，傳統學習主要是學習知識，現代學習主要是學習能力。在人工智能條件下，許多知識將由機器替代，機器學習上全新的學習方式，通過叠代優化來提高學習能力，人類應學會機器學習的全新方式。

• 智能製造的最終方向是“兩化”：一是定製化，通過柔性化生產線實現規模定製化生產；二是服務化，通過遠程客服供應進行，維護實現智能化服務，建成以智能定製和服務為中心的製造新模式。

• 人機結合是智能時代最普遍的形式，人工智能絕不是排斥人，而是建立新的人機關係。機器更好地為人服務，同時人要更好地與機器合作，要能理解機器，協同機器，人與機器亦師亦友，這就要求人應學習新的知識和技能，以適應人工智能發展的需要。

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