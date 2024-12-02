北基油品、建案及綠能三大引擎挹注 明年加油站數量拚全台第5

鉅亨網記者吳承諦 台南 2024-12-02 21:52

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北基 (8927-TW) 今年前三季受惠油品、建案及綠能三大引擎挹注，營收突破達 104.16 億元，每股純益 1.43 元，雙雙創下歷史新高；總經理廖順慶表示，預計明年底加油站數將突破 90 站，有望超越統一排名第五。

北基目前全台加油站近 80 站，市占率約 3% 居第六位。廖順慶指出，受惠加油站版圖擴張，第三季油品事業銷售創下單季新高達 18.73 億元。公司結合子公司三地能源（6946）旗下「特爾電力」資源，目前已在 9 個加油站設置電動車充電站，預計將再增設台中南屯站。

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在綠能布局方面，北基透過三地能源跨足太陽能光電、儲能、電動巴士銷售及綠電銷售等領域，今年前三季太陽能光電已累計完成 127MW，綠能事業營收占比達 6.5%。

土地開發方面，受惠「水律川」景觀大樓、「拓真」等預售案交屋入帳，今年前三季土地建設業務占營收比重達 40%，北基目前規劃至 2030 年的資產活化建案，總銷金額已逾 200 億元，其中屏東「艾美城品」預售案（總銷約 6.57 億元）可望於年底交屋認列。