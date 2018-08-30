中興通訊(00763-HK)上半年由盈轉虧至78.24億元

中興通訊(00763-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，營業收入為394.34億元人民幣(下同)，同比減少26.99%；歸屬於上市公司普通股股東的淨虧損78.24億元，上年同期淨利潤為22.93億元；基本每股虧損1.87元，不派息。

2018年上半年，集團毛利率為30.24%，較上年同期下降2.28個百分點，主要因國際運營商網絡、國內外政企業務和國內外消費者業務毛利率下降所致。

收入減少26.99%，主要是由於運營商網絡、消費者業務營業收入較上年同期減少所致。

由盈轉虧主要由於公司支付於2018年6月12日發佈的《內幕消息公告及復牌》所述的10億美元罰款，及2018年5月9日發佈的《內幕消息公告》所述公司主要經營活動無法進行導致的經營損失、預提損失所致。

集團2018年上半年的研發成本為50.606億元，較上年同期的66.767億元減少24.2%。集團本期持續進行5G無線、核心網、承載、接入、芯片等核心技術領域投入。研發成本占營業收入比例為12.8%，較上年同期的12.4%上升0.4個百分點。

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