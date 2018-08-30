【華冠投顧】 先豐突破頸線創波段新高

台積電股價創歷史新高，推升大盤創波段新高，台積電獨撐大局，傳產金融扯後腿，大盤開高走低收小黑。OTC 小漲指數緩步墊高，已漸漸打出圓弧底的跡象。如果創歷史新高的台積電出現止漲時，OTC 圓弧底底部的形成，有利 OTC 的股票多方操作。

【個股分析】

(5349) 先豐為 PCB 廠主要生產利基型產品，包括基地台板、伺服器板及汽車板等，其中汽車板佔比近 5 成為最大宗。受惠車用 PCB 需求回穩，第三季維持傳統旺季水準，下半年展望樂觀。短中期均線仍呈多頭排列，短暫回檔整理後，今日帶量突破整理區間的上頸線，多頭發動攻擊，股價創波段新高。

(2049) 上銀宣布成功量產機器人關鍵零組件「諧波減速機」，這也是繼德國、日本之後，全球第三家能夠量產符合國際標準諧波減速機的大廠。隨著諧波減速機的量產，代表上銀的機器人已正式 100% 自製化，完全掌握減速機、伺服馬達與控制器的機器人核心技術。股價由高點修正已超過 4 個多月，股價腰斬跌幅已滿足。股價在底部區打底股價越墊越高，今日股價站回月線之上，底部已逐漸形成，有利多方操作。

買進一檔多頭型態，上漲趨勢出現【上升三法】的 K 線組合，是上漲趨勢中的中繼訊號，後市仍有高點可期。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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