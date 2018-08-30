【豐銀投顧】趨勢沒有改變 只是速度不同

◆盤勢分析

指數在今天過了 11100 之來到 11166 之後大舉拉回，高低相差幾乎接近 100 點。有不少人看了這個情況之後，就認為漲也漲這麼多了，而且還是急漲，是不是該放空了？其實這樣的想法都是不應該的，指數並不是只有漲跟跌這二種組合，有可能是先漲快、後漲慢。但很多投資人就是想要兩頭賺，多單出了以後就覺得要馬上放空，想來個多空雙賺。但這都是太過貪心的想法，其實順勢操作就好。方向看對了，有拉回就加碼，逢高加碼單可先出，基本單續留，一直做到趨勢改變為止，這樣的操作怎麼會賺不到錢呢？

趨勢的判斷其實也不是那麼困難，只是台灣的投資人太過醉心於技術分析了，尤其還是超短線的技術分析。台股每一次的上漲, 都是跟著由全球趨勢, 並不是技術面的原因。看清資金流的方向, 就能了解台股的方向！台幣跟人民幣, 台股同時在 8/16 反轉, 這是因為全球趨勢發展中, 川普暗示美元似乎太強，使得股匯同步產生轉折。台幣轉升, 資金流入比流出量大, 台股便有了國際資金行情，當然就漲了！這種行情說穿了就是要多關心國際情勢就能判斷的到，我上錢線百分百時為何總是講解國際情勢？原因就是在台股不過是全球股市中的一份子罷了，全球的資金流向才能影響台股，而不是台灣本身所發生的一切，這道理應該說了不下百次, 可惜很多朋友就只有技術分析的視野，實在可惜呀！

這一波行情到今天都還沒結束，有人從 10700 開始一路空, 剛開始的理由是 M 頭成型, 接下來又說 KD 要再打一支腳、後來又說 MACD 還沒翻正、到最後又說已經超漲。問題是，如果是對的方法，應該就能一直使用呀？怎麼會一下子用 A、一下子用 B 方法呢？顯然是心中根本就有了偏見，後面所謂的「方法」，不過是籍口罷了，不是嗎？趨勢根本還沒有變，今天的拉回也只是漲多的回檔，上漲的速度也只是變慢並不是轉向，為什麼要杞人憂天的認為這是逃命波呢？

豐銀投顧 李世新 分析師

