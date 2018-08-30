【華冠投顧】大盤量縮開高走低 是轉折嗎?

范振鴻 分析師

●族群追蹤

如昨天所說，這個盤要等 2330 台積電休息才會輪漲到其他標的，今天台積電盤中一度漲 3%，尾盤也還收漲 1.7%，貢獻漲幅約 30 點，而今天強勢的族群主要還是跌深反彈的太陽能族群，3576 新日光 4%、6477 安集 6.75%、2406 國碩 5.76%，而昨天強勢的板卡族群，除了 2425 承啟有說過是唯一多頭強勢外，其他都是反彈看待，今天 2465 麗臺、5386 青雲、6150 撼訊、2399 映泰跌幅都在 2~5%，另外就是振鴻的選股週報標的 5371 中光電今天持續創高漲 4.9%。

●盤勢分析

大盤開高走低量縮，單日 K 線看起來或許很醜，但是並沒有爆量，自然沒有太明顯的出貨疑慮，從小時線觀察，目前也就是漲多修正，短線修正結束還是有攻擊的機會，而且因為今天量縮，自然早盤的套牢量也不大，近期的關鍵點還是一樣看好 08/28 低點 10946 即可，不破持續站多方。OTC 部分雖然還是收上影線，但今天就相對大盤強勢了，接下來看法一樣就是留意月線反壓，若能夠一次突破則有機會強彈看季線。

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