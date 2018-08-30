【華冠投顧】加權指數漲多拉回、櫃買底部買盤升溫

鍾騏遠 分析師

#一分鐘盤勢掃描：

2425 承 啟：股價短線漲幅已超過 50%，在顯卡族群當中，線型算是較為強勢的個股，後續留意量能是否跟上，以判斷股價的延續性。

5371 中光電：自周二帶量上漲以來，昨天拉回整理籌碼換手之後，今天開高走高，長紅落在布林通道上緣之外，顯示後續仍有機會表現，留意盤後籌碼狀況即可。

6552 易華電：雖上周五帶量拉回，但買盤在周二開始湧入，昨天收復過去的黑 K 之後，今天帶量上揚。不過昨天融資大幅度增加，股價開高之後須留意震盪。

2442 新美齊： 股價反應近期展覽利多，短線量能以及周轉率增加，周五如果開高的話，留意是高檔放量後的收歛。

3141 晶 宏：股價自半年線上揚以來，量能並沒有進一步的放大，明天之後遇到帶量黑 K，若量能沒有放大，則後續仍將進行整理。

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#台股盤勢分析：

指數在台積電連續上漲之後，今天高檔出現震盪，部份個股出現漲多拉回，不過量能沒有進一步放大，顯示後續可望橫向整理。傳產類股拉回整理，底部反彈的類股除了被動元件之外，矽晶圓、LED、生技、太陽能等，都有買盤進場拉線，現階段若扣除台積電之外，多數個股都是在拉線型。9 月份開始反映營收表現，線型率先走正的個股將有機會表現。

目前盤面上主流的多方個股為 PCB，題材則是 5G、電競等相關利基型產品，不過個股之間營收獲利不同，留意毛利率之間的差異，同時搭配 10 日線仰角向上的個股，才有機會延續後續表現。時序進入第三季末，蘋概股是後續市場投資觀注的方向，多數個股有都有買盤進駐。不過，蘋概族群觀注的人多，籌碼湧入之後，籌碼面短線須留意是否出現浮額激增的現象。

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