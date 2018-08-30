【華冠投顧】武傑電台:台股今天開高走低!選股不選市!?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、5371 中光電、9958 世紀鋼、6269 台郡、6477 安集。

◆ 台股盤勢分析:

淡定

摩台指結算日，台北股市早盤上 + 54 點開出，在台積電的大漲下，指數一度上漲 + 86 點；9：30 後，賣壓開始放大，指數震盪走低，終場小跌 - 5 點作收，收在 11093 點，成交量 1124 億。

內資買盤沒有回流下，恐怕…『來的快、去的快』!! 基本上目前的台股，已經沒有太大的分析空間；就如同我們先前說的… 外資的『獨角戲』，重點已不是它買了多少?! 而是在 QE 退潮的情況下，它可以維持多久。目前內資買盤依舊『淡定』，外資僅僅買盤縮小為 + 35 億，指數就出現長黑 k 的表現。所以我們還是中性看待指數發展，個股持續逢低佈局，區間操作。

◆ 今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6477 安集、5371 中光電、8163 達方、6278 台表科、2308 台達電、6552 易華電、2547 日勝生… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

4712 南璋、1102 亞泥、8432 東生華、2723 美食 KY、2399 映泰… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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