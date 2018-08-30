【華冠投顧】盤後分析：短線漲多乖離大 後續觀察外資動向

劉彥良 分析師

外資狂買台積電 (2330)，今天留下第三個多方缺口，終場上漲 1.7% 但留下 4.5 元的上影線，拖累中小型股賣壓出籠使得加權指數由紅翻黑小跌 5 點，留下 92 點的長上影線。至於亞股中則以陸、港表現最差，今天再次失守月線。

台股短線漲多後與 5 日線乖離過大震盪難免，後續則要觀察外資在台積電的動作，若摩台指結算後轉為小買小賣則無傷大雅，反之出現大賣或是連續性的賣超，則台股將重回均線糾結區。

昨日攻上漲停的挖礦股如撼訊 (6150)、映泰(2399) 和青雲(5386)，都是隔日沖主力進場攪和，今天果然開高走低全數拉回。比特幣發展至今已難重返榮耀，尤其是受到中國的大力阻擋，後續這些顯卡、板卡廠商應努力往高度成長的電競市場發揮才能提升業績。

下周即將進入 9 月份，投信又要作帳拼績效，投信持續偏多且股價尚未噴出大漲的的欣興 (3037)、頎邦(6147)、臻鼎 - KY(4958)、智邦(2345)、嘉澤(3533) 等，可以多作留意。

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