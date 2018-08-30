【日盛投顧】摩台指期貨高檔結算

◆盤勢分析

1. 台股周四盤中在摩台指期貨到期拉高之下，曾一度突破 8/2 高點 11100 點，但受到國際盤下跌而出現上攻力道不足，終場指數小跌 5.82 點，跌幅 0.05%，收在 11093.75 點，成交金額為 1124.60 億元，量縮價跌，至於 OTC 則上漲 0.40%。

2. 週四台股盤中最高點在台積電大漲激勵之下出現 11186 點，除了接近 11200 點大關之外，也離前波高點 11261 點已相當接近，由於本波從低檔 8/16 的低點 10606 點，上漲到周四最高點約有 580 上漲點數，所花天數僅 11 天，漲幅近 5.5%，由於接近壓力區，9 日 KD 也逐步來到 84.79 與 74.58 附近，因此多方上攻力道將漸緩，短線可先調整漲幅高乖離個股，但因指數已過中長期均線，因此未來拉回幅度也將有限，短線壓力暫看 11150~11200 點間，支撐則在月線 10900~10950 點間，預估大盤極短線將在 10900~11200 點間整理，可高出低接來回操作。

3. 法人籌碼：三大法人合計 + 28.20 億元；外資 + 35.63 億元、投信 + 7.79 億元、自營商 - 15.22 億元。

面板、LED、高股息殖利率、生技與機械等族群見攻勢

1. 電子類股:

(1) 面板相關族群: 光電展開跑，加上雙虎高層均看好下半年營運，也讓 2409 友達與 3481 群創等股走強，此族群近期走強尚有 8069 元太與 3285 微端等股，因買盤常不延續，因此可低接而不主動作追漲。

(2) LED 相關族群: 儘管 Q2 財報不佳，但預期 2448 晶電 Q3 藍光產能滿載，也帶動 2393 億光和 6278 台表科等股買盤，由於此族群整體買盤不強，因此只留意重點指標股即可。

(3) 高股息殖利率族群: 每當指數處高檔，易見買盤轉向於此，包括 3264 欣銓、2356 英業達、6214 精誠、5371 中光電與 2404 漢唐等股近期攻勢優於大盤，穩健操作者可持續留意個股之動向。

2. 非電子類股

(1) 生技族群: 進入旺季，加上 BTC 會議將在 9 月登場，資金再轉進生技族群，包括 8436 大江、4137 麗豐 - KY 與 4736 泰博等股走強，由於 Q4 也是多數業者旺季，未來仍可再持續追蹤。

(2) 機械族群: 因不少公司上半年獲利佳，先前股價修正一大段後，買盤逢低佈局，包括 2049 上銀 4540 全球傳動與 8996 高力等股走強，由於族群整體買盤力道仍不強，因此再留意各公司籌碼變化。