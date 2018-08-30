【華冠投顧】台股靠台積電創高，小心：無量，震盪拉回!

台北股市今日仍在台積電 (2330) 股價衝高帶動下，加權指數一度大漲來到 11186 高點，可惜量能跟不上，加上傳產股走弱，指數震盪走低，由黑翻紅，下跌 5 點，11093 點作收，價跌量縮格局。

今天摩台結算，外資大獲全勝。盤面結構: 電子股漲 0.49%，金融股跌 0.54%，傳產股跌最重 0.74%，OTC 指數漲 0.41%。權值股方面跌多於漲，台達電 (2308)，台積電(2330)，面板雙虎友達(2409)，群創(3481) 等上漲，傳產中的水泥股股跌最重，亞泥 (1102)，台泥(1101) 下跌逾 3%，塑化股台塑 (1301)，台塑化(6505) 均下跌逾 1%。上半年主流族群中，像矽晶圓環球晶圓 (6488)，嘉晶(3016) 反彈近日高點，被動元件族群國巨 (2327)，華新科(2492)，達方(8163) 等股價也來到近日反彈新高價，逢高建議調節一趟或減碼。而其他強勢股方面，新美齊 (2442)，大江(8436)，日勝生(2547)，承啟(2425)、台表科(6278)，先豐(5349)，弘憶股(3312)，國碩(2406)，中光電(5371)，加百裕(3323) 等等。

台股本波大漲 580 點，但是近 2 日創高後，量能萎縮，震盪或拉回難免，但是在籌碼有利多方及行情趨勢持續向上格局下，未來 2～3 天拉回是找買點的好機會!

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