〈房產〉日本三井不動產大投資 2024年前將在台北開3家飯店

日本三井不動產深耕台灣市場，繼在台林口 Outlet 開設後，集團旗下的飯店事業體今 (30) 日敲定台北的第 3 家飯店開設方案，將與國泰建設 (2501-TW) 攜手合作，在敦化北路開設規劃 185 間客房的飯店，預定 2024 年開始營業。

以日商三井不動產規劃進度來看，集團將結合台灣在地營建業者資源，預計在 2020 年、2022 年及 2024 年各有一家三井花園飯店在台北開幕，合計為國內、外觀光旅客、商務客提供 835 間客房服務。

日本三井不動產與國建今日正式簽約敦化北路飯店案，開發地點鄰近台北松山機場，建物開發完成後，將由三井不動產以租賃方式負責飯店營運管理，並自主經營。預計 2024 年開幕，將提供 185 合客房的服務。

今天雙方正式簽約後，未來三井不動產集團將從設計階段開始參與規劃，發揮日本累積培養的經營核心技術，搭配國泰建設台灣在地的建築實力與經驗，以高質感飯店模式，提供消費者安全居住空間。

日本三井不動產台灣首家三井花園飯店，落腳台北市忠孝東路上，捷運忠孝新生站附近，由三井不動產集團與宏普建設 (2536-TW) 建立租賃合作關係，飯店由宏普建設興建，三井不動產以租賃方式營運管理。

三井花園飯店預計 2020 年開幕的，是地上 17 層樓、地下 5 層樓的飯店建築，距離捷運出口走路只要 1 分鐘，擁有交通便利地理優勢；飯店預計共有 300 間客房，由經營三井花園飯店的三井不動產飯店管理公司支援協助營運。

台北第 2 家三井花園飯店選址在台北車站商圈，即台北舊市議會原址，命名為「中山忠孝館」，預計 2022 年開幕，將提供 350 客房的服務。

豪昱主導的台北市舊市議會原址的地上權標案，是豪昱團隊結合房地產代銷公司海悅 (2348-TW)、互立機電工程，組成「金毓泰公司」，拿下台北市議會舊址的 50 年地上權開發案，日前與日本三井不動產正式簽約，未來將由三井負責營運舊址所改建的新飯店。

外資商仲高力國際調查，2017 年全台觀光旅館可供給為 2.9 萬間，相較 2007 年 2.12 萬間，11 年來新增 8182 間，平均 1 年新增房間數約 743.82 間；至於 2017 一般旅館房間數為 17.07 萬間，對比 2007 年的 12.14 萬間，11 年來新增 6.63 萬間，平均 1 年新增近 6026 間。