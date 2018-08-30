士電轉型有成 重電、自動化整合業績夯 下半年動能樂觀

士電 (1503) 今日舉行法人說明會，營運長謝漢章表示，看好台灣前瞻計畫市場，旗下重電事業群兩年前啟動轉型，以機電系統整合能力，朝統包工程方向努力，去年承接南迴鐵路電氣化工程，金額約 42 億元，再加上台鐵電聯車電機系統更新 32 億元工程，兩者工期皆約 4-5 年，將為未來重要的業績貢獻動能，而下半年將維持上半年的成長力道，對全年業績樂觀以待。除了前瞻計畫帶動重電業績成長外，謝漢章提到，受惠於工業 4.0 趨勢，今年在自動化整合事業處，訂單逐步擴展至中國客戶，已接到多家 10.5 代的高科技面板單，帶動該事業業績年增兩倍以上，上半年成績已經超越去年全年，而除了液晶面板外，未來也看好傳產智慧製造需求，將持續打入。



在離岸風電方面，謝漢章指出，士電不會自己跳出來去投標，而是擔任得標廠商的電力系統的支援者，且公司在美國風力市場已建立口碑，目前也已拿到三台 161 特高壓變壓器訂單，將以台灣在地供應商為目標。



而在中美貿易戰部分，謝漢章則認為，士電在中國工廠主要以內銷中國及東協市場為主，因此中美貿易戰對於業績影響不大，而未來若有接到美國訂單，則可以從台灣及越南出口產品，對營運不會有直接衝擊。



士電上半年營收 121.06 億元，毛利率 20.45%，營益率 7.82%，但受到營所稅由 17% 提高至 20%，因此有 1.3 億元的一次性支出，稅後盈餘 7.04 億元，年增率 2.84%，EPS 1.35 元。