〈房產〉台北舊市議會角地吸引百億元投資 日商三井、相鐵爭相投入

台北市財政局委託第一太平戴維斯辦理的標售的市議會舊址旁 B、D 區地上權案，今 (5) 日以 9.11 億元由豪昱營造所組的團隊標脫，豪昱營造先前也以另組成團隊標下市議會舊址地上權案，兩處北市西區精華區角開發案，合計將投入高達 100 億元的開發經費。

值得注意的是，該兩處地上權的開發案都吸引日商將在此投入經營商務旅館，包括日商三井將租用市議會舊址興建兩棟大樓，其中一棟經營飯店，而今日標脫市議會舊址旁 B、D 區地上權案，將由日本相鐵 (相模鐵道) 集團租用，也將投入經營商務飯店，據了解，兩日商所訴求客層並不相同。

台北市議會舊址旁 B、D 區市有土地設定地上權案標售今日開標，此地段位於台北市市議會舊址旁，臨青島西路及中山南路 2 巷，土地面積合計 521.81 坪，土地使用分區為第四種商業區，地上權存續期限為 50 年，權利金底價為 8.9 億元，開標結果由豪昱營造與福清營造兩家公司所組成的聯盟，以 9.11 億元得標，溢價率 2.37%。

據指出，豪昱營造標下市議會舊址旁 B、D 區地上權案，將再投入至少 15 億元興建大樓，創造出 4000 坪的樓地板面積，其中一棟大樓將租給日本相鐵 (相模鐵道) 集團，將投入經營商務飯店。

豪昱已主導先前台北市舊市議會原址的地上權標案，結合房地產代銷公司海悅 (2348-TW)、互立機電工程，組成「金毓泰公司」，拿下台北市議會舊址的 50 年地上權開發案，日前與日本三井不動產正式簽約，未來將由三井負責營運舊址所改建的新飯店，預計 2022 年開幕。

台北市舊市議會原址土地預計將興建兩棟大樓，其中一棟為飯店及複合式商場，另一棟則規劃為辦公空間，預估投資金額為 70 億元。

第一太平戴維斯是本次擔任台北市議會舊址旁 B、D 區地上權案招商顧問，顧問部協理戴廣平表示，本次標售最大優勢在區位，標的位在土地供給相當稀缺的台北車站地區，五鐵共構交通運輸系統每天帶進 50 萬大量人流，多元產業結構，加上多項公、私部門共計有 8 個大型投資案正在進行中，西區再造軸線翻轉並非口號，已是正在進行式。因此吸引豪昱營造團隊繼舊市議會地上權案後再度出手，加碼投資北車商圈。