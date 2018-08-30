大成糖業(03889-HK)上半年淨虧損擴148.22%至1.33億港元

大成糖業(03889-HK)公佈，截至2018年6月30日止，公司收益為8.94億港元，同比增長49.66%，公司擁有人應佔虧損為1.33億港元，同比增加148.22%，每股基本虧損8.7港仙，不派息。

由於省政府的農業補貼政策有變，該集團獲得的玉米採購補貼較去年同期大幅下降，因此，集團於本期間獲得的玉米補貼減少95.6%至約100萬港元(2017年 ﹕2260萬港元)。另一方面，玉米顆粒的價格於本期間增加26.3%。上述因素的合併影響導致本期間每公噸的銷售成本增加29.0%，然而，平均銷售價格僅增加18.6%，因此，集團的毛利及毛利率分别減少31.3%及7.5個百分點至約5680萬港元(2017年 ﹕8270萬港元)及6.3%(2017年﹕13.8%)。

加上該集團於本期間的財務成本增加48.3%，使集團錄得淨虧損及LBITDA(即未計利息、稅項、折舊及攤銷前虧損)分别為1.33億港元及5380萬港元，相較去年同期錄得淨虧損及EBITDA(即除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)分别為5350萬港元及540萬港元。

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