美國小型股基金潛力佳

舊金山聯準會研究顧問 Michael Bauer 和 Thomas Mertens 認為經濟衰退的風險在上升。不過另一方面，他們也說，長期殖利率依然高於短期殖利率，目前沒有衰退即將到來的跡象。10 年期美國公債殖利率週一比 3 個月期的殖利率，仍高出約 0.75 個百分點。兩人認為，這與殖利率倒掛，仍有著「舒適的」差距，如果真的倒掛，才是經濟衰退的信號。 新聞來源: 鉅亨網 2018-8-28

眾多投資專家或機構紛紛指出美國長短期公債利差即將反轉，待減稅政策帶來的刺激消退後，美國經濟將陷入衰退，美國股市泡沫也會因此破滅。此類看空美股言論從 2014 年以來，便透過不斷變換論述內容出現在投資人目光中，若投資人因此早早退出美國股市，將錯過之後的大漲行情。「鉅亨買基金」認為目前美國經濟數據仍佳，假設明年上半年美國經濟數據果真衰退且長短期公債利差反轉，屆時才是完全退出美國風險性資產的時機，之前都可透過配置部份美國公債的方式，來平衡美國股市的風險。

1. 判斷景氣神器 - 長短期公債利差

長短期利差有助判斷美國景氣

資料來源：Bloomberg，採美國 10 年公債殖利率減去美國 3 個月公債殖利率，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/8/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

根據聯準會的研究報告，長短期公債利差有助預測美國景氣衰退，但相較於較常看到的美國 10 年公債殖利率與美國 2 年公債殖利率差距，美國 10 年公債殖利率與美國 3 個月殖利率差距更為合適。從上圖可看出，1985 年以來，美國長短期公債利差共有 3 次出現反轉，之後美國景氣也分別於 1990 年 7 月、2001 年 3 月及 2007 年 12 月觸及高點，隨後便陷入衰退。此三次衰退與長短期公債利差反轉相差時間分別為 14 個月、8 個月及 22 個月，長短期利差的預測能力展露無疑。

2. 明年上半年數據很關鍵

用失業率與核心物價年增率判斷聯邦利率

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/8/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

了解長短期公債殖利率的預測能力及重要性後，下一步便是美國長短期公債利差何時會落入負值。目前美國 10 年與 3 個月期公債殖利率差距仍有 75 個基點，聯準會需要升息 1%，才會造成利差反轉。上表為根據 Evans 規則修改的泰勒法則模型預測的聯邦基金利率，當美國失業率 3.75% 及核心物價年增率 2% 時，聯邦基金利率合理水平為 2%。失業率必須進一步降低至 3.5% 且核心物價年增率升高至 2.5%，才會給予聯準會壓力升息 1% 至 3%。「鉅亨買基金」認為明年上半年數據很關鍵，若核心物價年增率上升速度加快並超過 2.5%，則升息與利差反轉就近在眼前。

3. 美國今年沒問題，小型股表現亮眼

最樂觀情形下，美國聯準會今年還有兩次升息機會，升息兩次仍難以造成長短期利差反轉。除了從長短期公債利差角度來看，美國景氣仍屬強勁外，適合用來衡量內需健康程度的貨運指數來看，美國景氣還非常健康。從下圖可看出，北美貨運指數與美國小型股年增率走勢相近，而目前北美貨運指數仍處在高峰，暗示美國小型股票仍有繼續上漲空間。

美國內需依然強勁

資料來源：Bloomberg，採羅素 2000 指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/8/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

能見度較高，股票首選美國

相較於受到資金外逃壓力的新興市場、脫歐與義大利預算困擾的歐洲及成長乏力的日本，美國景氣能見度相對較高，建議偏好股票型基金的投資人，可以美國股票為配置重點，而美國股票中，較依賴國內需求的小型股，更是首選。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30