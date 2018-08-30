【異動股】白酒板塊表現活躍 洋河股份(002304-CN)盤中漲超5%

早盤，白酒板塊表現活躍，截止發稿，洋河股份(002304-CN)盤中漲超5%，現漲3.81%報117.25元，口子窖(603589-CN)漲3.04%報50.9元，今世緣(603369-CN)、古井貢酒(000596-CN)漲近2%，迎駕貢酒(603198-CN)、五糧液(000858-CN)、貴州茅台(600519-CN)等個股均有不俗表現。

消息面上，20家白酒上市公司中，共有18家發佈半年報，僅金種子酒、維維股份尚未發佈半年報。20家白酒上市公司中，共有18家發佈半年報，僅金種子酒、維維股份尚未發佈半年報。

總體來看，18家白酒公司中除青青稞酒外，營收均實現兩位數增長。其中一線名酒增長幅度更是可觀，行業分化、強者恒強趨勢更加明顯，貴州茅台年内基本鎖定了600億規模，而洋河股份則確定將“白酒三甲”門檻徹底拉到200億以上。此外，貴州茅台淨利潤數倍乃至數百倍與其它上市酒企，繼續“一騎絕塵”。

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