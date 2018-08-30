【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三上升，因受科技股提振。道瓊斯指數上升 0.2% 至 26,125 點；標準普爾指數上升 0.6% 至 2,914 點；納斯達克指數上升 1.0% 至 8,110 點。特朗普表示美韓軍演目前無必要；加拿大加入貿易談判，或很快與美達成協議。

油價週三上升，因 EIA 公布上週美國原油庫存下降。紐約 10 月期油上升 1.4% 至每桶 69.51 美元。金價下跌，紐約 12 月期金下跌 0.2% 至每盎司 1,211.5 美元。

香港股市週三個別發展，內地股市下跌。天然氣股跑贏大市，其中昆侖能源（135.HK）上漲 8.2%；汽車經銷股錄得下跌。個股方面，雅居樂（3383.HK）上半年股東應佔溢利同比增長 102.2%，股價上漲 3.6%；遠東宏信（3360.HK）上半年股東應佔溢利同比增長 24.1%， 股價上升 1.3%；中國糧油（606.HK）上半年股東應佔溢利同比倒退 29.1%，股價上升 0.3%； 中信股份（267.HK）中期股東應佔溢利按年倒退 4.9% 但增派中期股息，股價上升 0.4%； 北控水務（371.HK）上半年股東應佔溢利按年增長 23.6% 且增派股息，股價上升 6.0%。恒生指數上升 0.2% 至 28,416 點，國企指數下跌 0.1% 至 11,083 點，香港股市成交金額減少 11.5% 至 801 億港元。上證綜合指數下跌 0.3% 至 2,769 點，滬深兩市成交金額減少 14.9% 至人民幣 2,466 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 東風集團（489.HK）公布 2018 年上半年收入人民幣 579 億元，同比增加 0.3%，受惠於銷售及分銷成本同比下跌，聯營企業應佔溢利及其他收入同比增加（惟被其他費用增幅大於收入所部分抵消），股東應佔溢利按年增加 14.9% 至人民幣 80.7 億元。建議派發中期股息每股人民幣 0.1 元，同比持平。

◇ 網龍（777.HK）公布 2018 年上半年收益人民幣 24.7 億元，同比增長 39.1%（其中遊戲業務同比增長 29.5% 至人民幣 10.4 億元，教育業務同比增長 48.2% 至人民幣 13.8 億元），股東應佔溢利人民幣 2.0 億元同比大增 6.8 倍。建議派發中期股息每股 0.1 港元，與去年持平。

◇ 比亞迪（1211.HK）公布 2018 年上半年收入人民幣 522 億元，同比增長 19.0%，但由於毛利率下降、研發成本增加、及融資成本上升，股東應佔溢利按年倒退 72.2% 至人民幣 4.8 億元。公司預計 2018 年首 3 季股東應佔溢利同比減少 39.8%-54.1% 至人民幣 12.8-16.8 億元，相當於預計第 3 季股東應佔溢利按年倒退 16.8%-44.5%。

◇ 周黑鴨（1458.HK）公布 2018 年上半年收益人民幣 16.0 億元，同比倒退 1.3%，雖然其他收入及收益按年上升，但分銷及行政開支升幅較大，股東應佔溢利同比倒退 17.3% 至人民幣 3.3 億元。

◇ 新秀麗（1910.HK）公布 2018 年上半年銷售淨額 18.5 億美元，同比上升 16.6%（按不變匯率計算增加 12.9%），但由於財務費用按年大增 5,320 萬美元（主要與撇銷與原優先信貸融通相關的餘下遞延融資成本相關），股東應佔溢利同比倒退 18.7% 至 6,780 萬美元（按不變匯率計算減少 23.1%）。

◇ 蒙牛乳業（2319.HK）公布 2018 年上半年收入人民幣 345 億元，同比增加 17.0%，受惠於毛利率改善、應佔聯營公司虧損按年減少人民幣 2.5 億元、及有效稅率下降，股東應佔溢利同比增長 38.5% 至人民幣 15.6 億元。

◇ 聯想控股（3396.HK）公布 2018 年上半年收益人民幣 1,565 億元，同比增長 9.9%，股東應佔溢利按年上升 5.3% 至人民幣 28.3 億元。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)