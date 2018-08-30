【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 台積電一枝獨秀、台股差 "一點" 收復 11,100 點

全球第二大晶圓代工廠格芯 28 日宣布，將無限期暫停 7 奈米計畫，且 AMD 稍後 AMD 也宣布將所有 7 奈米產品轉交台積電 (2330) 代工，使台積電 (2330) 股價大漲 3.8%，好表現也推升台股上漲 110 點(+1%)，成交量 1,189 億。

技術面觀察，台股連兩日開高走高，在前天開出近 1,300 億的大量後，昨日量能又萎縮不到 1,200 億，且價格再度來到高檔壓力區，在量能未能同步放大的情況下，短線雖有機會創波段新高，但續航力恐是隱憂。

籌碼面部分，外資連續三日大買現貨，合計買超 306 億，期貨也增持約 7,000 口，淨多單來到 4.8 萬口水位，大額交易人買超 11,000 口，9 月選擇權買權最大量在 11,200 點，P / C ratio 略升至 1.35，整體籌碼偏多看待。

綜合上述，昨日台股幾乎全看台積電 (2330) 表現，台積電 (2330) 股價創下 5 個月新高，正向歷史高點挑戰，然而台股近期多頭強勁，量能卻無法有效擴張，對於後續漲勢帶來憂慮，且中美貿易戰尚未落幕，壓抑台股上漲空間，投資建議逢低布局，不宜過度追多。

◆ 選擇權分析

P / C ratio 略升至 1.35，整體籌碼偏多看待。