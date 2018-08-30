蔚來汽車IPO募資額下調至15.18億美元或9月12日掛牌紐交所

蔚來汽車于當地時間8月28日向美國證券交易委員會（SEC）提交了首次公開募股（IPO）招股書的補充文件。根據最新文件，蔚來汽車最高募集資金15.18億美元，招股價區間為6.25至8.25美元。

募集資金或縮水

根據最新文件，此次最高募集資金15.18億美元，與此前遞交的招股書中擬籌資18億美元相比有所縮水。

蔚來汽車在此次提交的招股書中，還更新了首款量產車ES8的產能和交付情況。招股書顯示，截至8月28日，蔚來汽車已經累計生產了2200台ES8，並已經交付了1381台。6至8月，蔚來汽車分別生產了272輛、831輛、1097輛，共生產2200輛汽車，共交付1381輛車，還有約1.5萬輛待交付。

蔚來汽車還首次公開了預估每股價格，價格區間為6.25美元至8.25美元。

美國IPO研究公司IPO Boutique網站公佈的信息顯示，蔚來汽車將于9月12日在紐約證券交易所掛牌。

融資能力強

8月13日，蔚來汽車正式申請在紐交所上市，最高募集資金18億美元。根據招股書，蔚來汽車創始人、董事長李斌對該公司持股17.2%，騰訊持股15.2%，高領資本持股7.5%，蔚來北美首席執行官Padmasree Warrior持股1.4%，車和家創始人李想持股1.7%。

根據蔚來汽車官方介紹，蔚來汽車此次IPO的承銷商包括摩根士丹利、高盛、摩根大通、美銀美林、德意志銀行、花旗銀行、瑞士信貸、瑞士聯合銀行和沃爾夫資本市場與咨詢等。

根據招股說明書，自2016年至2018年6月30日，公司經營活動現金流出104.1億元，投資活動現金流出22.3億元，二者共計126.4億元。

研發方面，公司自2016年以來累計投入研發55.27億元，其中40.6%為研發人員薪酬開支；2017年研發支出為26.0億元，排在中國整車廠的第9位。

銷售費用方面，2017年公司市場營銷費用為10.3億元，其中廣告營銷費為5.23億元。這一數字雖然遠低於上汽、北汽，但是量級上已經接近廣汽、比亞迪和長城。作為定位中高端的新興造車勢力，未來汽車在品牌和產品推廣上的投入已經超過長安汽車、東風汽車和江淮汽車。

蔚來在此次IPO前總共經歷了A1、A2、A3、B、C、D六輪融資，共募集資金24.52億美元，約169億元人民幣。業內人士表示，蔚來汽車是國內造車新貴中融資金額、產品力、量產進度上均表現較好的企業。從招股說明書來看，造車新貴需要消耗大量的現金，強大的融資能力是成功的必要條件之一。

中國證券報 記者 崔小粟 實習記者 周璐璐

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