【大行報告】高盛列出人民幣續貶值之跑贏及跑輸股份

高盛發表報告，預期未來三個月及六個月，人民幣將會進一步轉弱至6.9及7.1兌1美元，並列出人民幣貶值潛在的受惠及受影響股份。
高盛指出，中港金融股、地產股都會受到人民幣弱勢的影響，防守性股份則會跑贏，高盛點出有機會在人民幣貶值周期中跑贏的股份，包括中石化煉化工程(02386-HK)、華虹半導體(01347-HK)、利福國際(01212-HK)、中廣核電力(01816-HK)、ASM太平洋(00522-HK)及中電控股(00002-HK)、港燈(02638-HK)、華潤燃氣(01193-HK)、粵海投資(00270-HK)、中信股份(00267-HK)、四環醫藥(00460-HK)、恒生銀行(00011-HK)、恒大健康(00708-HK)、匯控(00005-HK)、中國中鐵(00390-HK)、中鐵建(01186-HK)、長和(00001-HK)及新華保險(01336-HK)。
至於有機會跑輸的股份，包括深圳國際(00152-HK)、中國奧園(03883-HK)、雅居樂(03383-HK)、綠城中國(03900-HK)、合景泰富(01813-HK)、龍工(03339-HK)、南航(01055-HK)、國航(00753-HK)、國泰君安(02611-HK)、海通國際(00665-HK)、華潤醫藥(03320-HK)、金山軟件(03888-HK)、東岳(00189-HK)及中國信達(01359-HK)。
來源：信報
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