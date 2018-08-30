無視納指新高 空頭砸370億美元做空科技龍頭 最大目標是阿里

儘管那斯達克指數屢創新高，空頭仍持續做空全球股市上漲主要推手——美國科技藍籌股。

彭博 28 日本周三報導援引金融分析機構 S3 Partners 數據稱，英文名首字母合稱為 FAANG 的五隻科技股 Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix 和谷歌母公司 Alphabet 累計空倉規模刷新最高紀錄，約為 370 億美元，較一年前增至 42%。其中亞馬遜被做空力度最大，截至 8 月 28 日，亞馬遜的未平空倉將近 100 億美元。

S3 Partners 數據還顯示，排在空頭目標第一位的個股是阿里巴巴，空倉規模 186 億美元，第二位是平安保險，空倉 130 億美元，第三位是 105 億美元空倉在身的特斯拉，第四到第十位依次是亞馬遜、蘋果、Alphabet、Netflix、微軟、Facebook 和武田製藥。

由此看來，在全球十大被做空個股之中，科技股占 70%，FAANG 成員全部在列。特斯拉則是被做空力度最大的非科技類美股。平安保險是被做空最嚴重的非科技類股。

S3 的研究主管 Ihor Dusaniwsky 認為，科技股今年大漲，但漲得越多，就會跌得越狠，所以它們成為做空目標。投資組合經理正在接受一場拋售，增加他們做空的總體風險敞口。

28 日本周二，那斯達克綜合指數史上首度收盤升破 8000 點，創歷史新高。次日，摩根士丹利將亞馬遜股票的目標價從 1850 美元上調至 2500 美元，較周二收盤價高出 29%。周三三大美國股指集體高開，盤中納指漲超 1%，再創新高。

彭博本周三提到，其匯編數據顯示，FAANG 貢獻了納指今年以來 48% 的漲幅。華爾街見聞最近也提到，美股高漲離不開 FANNG 的大力支持。

高盛報告分析美國過去 40 年數據發現，當前標普 500 指數中股票的平均估值在歷史估值中排名前 3%。這主要歸因於快速成長的科技股的漲勢。

今年 7 月，Facebook 和 Twitter 業績下滑以及隨後股價下跌，這引發了市場對於科技股是否能夠驅動大盤上漲的擔憂。

但美銀美林 8 月調查顯示，投資者繼續選擇做多中美科技股，做多 FAANG 以及 BAT 依然是最為擁擠的交易。今年上半年，在 FAANG 的帶動下，科技股對標普 500 指數漲幅的貢獻率高達 98%。

美銀美林下圖顯示，剔除 FAANG，標普 500 今年上半年的回報為負值。

華爾街日報此前文章稱，一些投資者認為本益比等傳統的估值指標變得不那麼重要，更多應關注技術發展為公司帶來的潛在利潤。

一些堅定將科技股作為長期投資的基金經理表示，科技公司通常會投入大量資金研發新產品及完善現有產品，以鞏固現有市場，或有可能開闢新的市場，例如亞馬遜花重金擴大其雲端運算業務。

Facebook 也是個例子。不到五年前，Facebook 斥巨資搶占社交媒體廣告領域龍頭地位，該公司當時的預期本益比超過 50 倍。隨著利潤增長，其本益比如今降至 23 倍。

雅虎財經數據顯示，在 7 月下旬大跌以前，今年以來 Facebook 股價累漲約 20%，7 月大跌抹平了今年所有的漲幅，轉為累跌 3% 以上。蘋果今年以來累漲約 30%。亞馬遜漲超 65%，Netflix 漲近 90%，Alphabet 漲超 15%。阿里累漲將近 2%。