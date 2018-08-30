蘋果收購AR鏡片新創公司 「AR眼鏡」最快明年問世？

蘋果 (AAPL-US) 週三 (29 日) 證實，已收購為 AR 眼鏡製造鏡片的新創公司 Akonia Holographics，此舉增添了蘋果將推出結合虛擬與實境 AR 眼鏡的傳聞可信度。



蘋果在聲明中表示，「蘋果不定期會收購些規模較小的公司，我們通常不會討論我們的目的或計劃。」Akonia 則尚未發表評論。

一群研究全像術 (holography) 的科學家在 2012 年成立 Akonia Holographics，當年籌資 1160 萬美元。根據公司網站，該公司最初專注於全像數據儲存，然後轉向製造 AR 眼鏡的鏡片，目前擁有 200 多項與全像術和材料相關的專利。



在 AR 應用中，數位訊息將與現實環境同時呈現，如熱門遊戲 Pokemon Go，智慧型手機透過相機系統，將影像呈現在手機螢幕上，但科技公司正處於另一項競賽中，希望成為率先推出 AR 眼鏡的公司。

開發 AR 硬體設備時，最艱鉅的挑戰之一為生產薄而輕的透明光學顯示器，薄度須可裝入一般的鏡框中，圖像需足夠明亮以適合在戶外使用，且可在相對較低的價格大規模生產。蘋果收購 Akonia 顯現出，該公司正準備應對這些挑戰。

Akonia 宣稱，該公司擁有的顯示技術，可以在「薄而透明的智慧型玻璃鏡片上顯示出鮮豔、全彩且寬廣視野的圖像。」

《路透社》指出，目前無法得吃蘋果收購該公司的具體金額和日期，但熟悉 AR 產業的業界人士表示，Akonia 在過去 6 個月變得「非常安靜」，因此交易時間點可能為今年上半年。

此外，《Mac Rumors》指出蘋果正在開發幾項新產品，當中包括功能強大的 AR/VR 耳機，並配有 8K 的螢幕，此外，還有配有專用顯示器的 AR 眼鏡，內置處理器，以及「rOS」或實境操作系統。謠言指出，蘋果的首款 AR 或 VR 產品可能會在 2019 年或 2020 年上市。



蘋果購買 Akonia 為該公司近期第 2 次關於 AR 與 VR 的收購。2017 年 11 月，蘋果收購了開發融合虛實的耳機公司 Vrvana。