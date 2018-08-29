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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月29日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     大國鋼     
易威     駿熠電   富邦美債7-10          穩懋              謚源     強生                
穆拉德   天剛     富邦美債20年          振維              東林     其祥-KY             
南璋     海灣     元大美債7-10          光頡              欣厚-KY  中華食              
勝昱     寬魚國際 元大美債1-3          緯軟              友銓     世坤                
精確              元大投資級公司債          美桀              達威     萬國通              
宏易              元大中國債3-5          天剛              三圓     新昕纖              
唐鋒              群益15年IG電信債          天揚              雙喜     光明                
榮群              群益15年IG科技債          撼訊              力泰     力肯                
天宇              群益10年IG金融債          信昌電            理銘     世德                
新零售            國泰5Y+新興債          松崗              亞都     宏易                
力新              國泰1-5Y高收債          環球晶            東凌-KY  至興                
恩得利            富邦全球投等債          蜜望實            明揚     長佳                
李洲              富邦全球高收債          英格爾            綠河-KY  瑞穎                
凱柏實業          富邦中政債0-1          華義              欣泰     大恭                
遠昇              富邦A級公司債          鼎創達                     永純                
及成              合世              花王                       致振                
和進              易威                                         康聯訊              
耀勝              佰研                                         威潤                
倚強              穆拉德                                       創威                
錦明              南璋                                         唐榮                
鑫創              勝昱                                         晉椿                
廣寰科            精確                                         世豐                
點晶              宏易                                         久陽                
建舜電            皇田                                         強新                
泰谷              唐鋒                                         松和                
典範              統新                                         坤悅                
長天              榮群                                         恩得利              
益通              天宇                                         謚源                
振維              新零售                                       李洲                
鴻翊              力新                                         及成                
欣厚-KY           恩得利                                       耀勝                
兆遠              李洲                                         倚強                
太欣              凱柏實業                                     至寶電              
系統電            遠昇                                         宇環                
世紀              及成                                         點晶                
華容              和進                                         幸康                
建榮              耀勝                                         泰谷                
立衛              倚強                                         尚立                
天揚              錦明                                         長天                
鈺創              鑫創                                         哲固                
佳總              廣寰科                                       重鳥鵬              
合正              點晶                                         東林                
寶聯通            宜特                                         光頡                
凱鈺              建舜電                                       新鉅科              
德宏              泰谷                                         精聯                
合邦              典範                                         元創精密            
萬旭              長天                                         廣穎                
驊宏資            益通                                         晶達                
久正              振維                                         杰力                
上揚              鴻翊                                         金利                
全譜              欣厚-KY                                      寶聯通              
易通展            兆遠                                         凱鈺                
安鈦克            太欣                                         合邦                
元隆              系統電                                       業強                
沛亨              世紀                                         訊達                
九暘              華容                                         撼訊                
凱碩              建榮                                         信昌電              
全達              立衛                                         上揚                
奧斯特            天揚                                         全譜                
保銳              鈺創                                         易通展              
越峰              佳總                                         元隆                
英格爾            合正                                         沛亨                
士開              寶聯通                                       迅德                
昇益              凱鈺                                         大中                
志嘉              德宏                                         倉和                
富裔              合邦                                         光菱                
正德              萬旭                                         蜜望實              
燦星旅            驊宏資                                       星雲                
富驛-KY           久正                                         森田                
劍湖山            上揚                                         三圓                
德記              全譜                                         昇益                
泰偉              易通展                                       三豐                
華義              安鈦克                                       雙喜                
昇華              元隆                                         力泰                
得利影            沛亨                                         理銘                
鼎創達            九暘                                         惠普                
花王              凱碩                                         中連貨              
邦泰              全達                                         安心                
                  元太                                         雅茗-KY             
                  奧斯特                                       易飛網              
                  保銳                                         亞都                
                  越峰                                         老爺知              
                  英格爾                                       滿心                
                  士開                                         東凌-KY             
                  昇益                                         紅馬-KY             
                  志嘉                                         德記                
                  富裔                                         大展證              
                  正德                                         誠品生活            
                  燦星旅                                       得利影              
                  富驛-KY                                      時報                
                  劍湖山                                       琉園                
                  德記                                         旭然                
                  泰偉                                         捷必勝-KY            
                  華義                                         明揚                
                  昇華                                         紅木-KY             
                  得利影                                       綠河-KY             
                  時報                                         霹靂                
                  鼎創達                                       欣雄                
                  花王                                         欣泰                
                  邦泰                                         大汽電
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