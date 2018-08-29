上實控股交上半年成績單U+A0 失去光環仍砥礪前行？

8月29日，上實控股(00363-HK)在香港舉辦中期業績發佈會，同時公佈截至2018年6月30日止未經審核之中期業績。報告期內，股東應佔溢利19.82億港元，同比升22.6%，派發中期股息每股48港仙。

總的來說，期內集團三大核心業務盈利均有所上升。基建設施板塊上半年盈利上升18.4%至9.63億港元，主要由於今年3月23日上實環境(00807-HK)在聯交所上市。房地產板塊大幅上升64.3%至5.87億港元，主要因為直接持有49%權益的上實發展「上實海上灣」項目交樓結轉銷售在期內入賬。消費品板塊微升0.4%至5.47億港元，其中南洋煙草和永發印務的營業額均同比有所增加。

集團執行董事兼董事長沈曉初在業績會上指出，業務盈利貢獻佔比最大達45.9%的基建設施板塊，除了有上實環境上市的原因，還因為公路和杭州灣大橋的通行費收入及淨利潤分別同比上漲14.4%及11.9%。另外，集團通過與星河數碼和上海上投共同設立合營公司，收購上海綠能公司30%權益，涉足海上風電業務行業；與上實集團旗下上實醫藥分別以2.57億港元及1.73億港元認購中國同輻H股作為基石投資人，藉此投入放射性藥品行業。

今年以來，上實控股股價持續震蕩走低，對比年初1月2日的22.60港元，今日收盤每股18.18港元，跌幅達19.56%。沈曉初表示，2018年上半年全球經濟形勢複雜多變，雖然集團涉及進出口貿易的業務較少，但匯兌風險仍存在，下半年集團會加強風險管控，有效盤活資產，抓住市場機遇，為股東創造更大價值。

文：夏雨辰

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