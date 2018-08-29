基石控股(01592-HK)上半年少賺80.56%至229.5萬港元

基石控股(01592-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團收益約9459.8萬港元，同比減少約12.53%;公司擁有人應佔溢利約229.5萬港元，同比減少約80.56%。每股盈利0.3港仙，不派息。

鑒於超過一半項目已於截至2017年12月31日止財政年度竣工或已取得重大進展且若幹新項目於本期間延後動工，故期間收益下跌主要歸因於供應及鋪砌服務的收益下跌約2840萬港元。然而，與去年同期相比，來自石材供應的收益大幅上升約1490萬港元，主要是由於開始新石材銷售項目。

集團銷售成本主要包括原材料成本、加工成本、運輸及分包成本。集團整體毛利率維持於相對穩定的水平，約為28%。

此外，期間公司擁有人應佔溢利下跌主要由於截至2017年12月31日止財政年度已竣工或已取得重大進展的九個供應及鋪砌項目錄得的收益下跌;為壯大項目管理團隊及財務團隊，員工成本上升約300萬港元;及與2017年同期相比所產生的非經常性上市開支上升約240萬港元。

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