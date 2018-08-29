【華冠投顧】賴昇楷：多頭陣腳更穩固 被動元件將續彈 這族群可望跟進

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

美股四大指數小漲，不過台股繼續在台積電大漲帶動下 + 110 點，大盤若還原權息更是創下今年新高，非但在亞股裡頭一枝獨秀，放眼全球主要股市也僅次於美股。

近日大盤雖強但市場卻熱不起來，成交量增幅也相當有限，因為漲勢主要集中在少數權值股身上，光靠一檔台積電幾乎就包辦了泰半漲幅，相對於大盤拉到了天花板，OTC 指數目前還躺在地板上掙扎，對比相當突兀。

那麼 OTC 指數有沒有機會跟上大盤的腳步呢？正常來說機會很大，因為大盤這波急拉使得均線扣抵轉為對多頭有利，換句話說多頭的安全期和表現期都會拉長，陣腳更加穩固，此外本週即將收週線與月線，大盤技術面可望同步出現週 KD 與月 KD 指標黃金交叉，在 OTC 指數負乖離偏大且距離大量套牢帶有段不小空間的狀態下，內資主力應有足夠的動機拉反彈波補漲。

由於大盤波段結構已扭轉但短線技術面過熱（例如出現日威廉指標觸頂... 等過熱訊號），故後市可留意一旦大盤漲多整理而 OTC 指數開始變成相對強勢，便代表內資也回來參一腳了，屆時市場就不會無感，成交量也可望增溫，可順勢放大多頭部位。

＜被動元件族群＞

被動元件主要的主要觀察股為《2327 國巨》和《2492 華新科》，昨日《2492 華新科》於法說之後爆量收黑Ｋ，《2327 國巨》跌落小Ｗ底的頸線以及月線之下，今天兩檔指標股雖然反彈不過昨高，但華新科量縮重上昨日爆量平均成本之上，國巨亦重上頸線及月線，暗示籌碼流向開始朝正向發展，另承上所述，如果內資真要歸隊，這個族群也最容易帶人氣，將是非動不可的標的。

至於二線股當中，還原權息後尚可留意相對具備技術面或籌碼面優勢的，例如《3090 日電貿》：在波段回檔過程的成交量不算大，頭部套牢壓力比較輕；《2375 智寶》：回檔過程中，少數未觸及半年線與年線的個股，不但保持相對強勢的均線排列，融資的去化也相對較佳，上檔主要均線反壓僅剩季線；《6207 雷科》：整波低量回檔，套牢壓力輕且回到中線強力支撐區。

＜可望跟進族群＞

被動元件族群之外，還有個內資標準配備的族群，其技術面和籌碼面皆不如被動元件股，但這樣的劣勢反過來說就是基期夠低，具備 "風險有限、獲利可期" 特性，再加上整個族群在技術面上已接近等距跌幅，一經點火就很容易吸引技術性買盤跟進。這是哪個族群？可留意的成分股又有哪些？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便一清二楚。

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