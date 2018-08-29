【豐銀投顧】這下不只是吃牛軋糖，而是吃了牛軋餅！

◆盤勢分析

今天，指數收純陽棒，在台積電的帶領之下，大盤幾乎站上 11100 點，若還原權值 411 點，台股根本就已經站上 11500 點了！上週三 (8/22) 筆者在此專欄的標題為:「量少放空，當心吃上牛軋糖」的文章中明確告知，絕對不可再放空，否則很容易被軋空。不聽話的投資人或執意放空的人，是不是吃到牛軋糖了？今天看起來，不只是牛軋糖了，而是一層一層堆起來的「牛軋餅」了！有些做空的所謂「專家」一口氣放空 N 檔股票，你以為你是在駕訓班學開自排車嗎？縱使今天大盤是靠台積電獨撐大局才漲那麼多，但也不代表其他股票會立刻崩盤呀。不斷的放空個股，幾乎是一種近乎心理變態的病況了，得治！

台灣投資節目總是喜歡以台灣的角度來解釋大盤。因此觀盤的重點大多侷限在: 有沒有成交量、有沒有跌破重要支撐關卡或季線年線，還會不會漲、漲到哪? 雖然不能說這是錯的，但是這一定是不正確的。中美貿易大戰是現階段的時代背景，這個背景是由川普帶起的。因此驅動的力量來源必然是在川普身上，因此: 找出趨勢受惠與受害國，也就能判斷資金的可能流向。而一連串的國際政經事件如: 貿易戰、南海紛爭、北韓、伊朗、承認耶路灑冷為以色列首都，乃至川普醜聞案等等… 事件，只會更進一步強化受惠者，鞭打受害國，這才是股市多空的真相，而不是每天在那邊看技術線型，這無疑是以管窺天。

明天，摩台要結算了。會不會拉高結算？還是壓低結算？我們不可能知道。投資人也不應該花心思在預測明天的走勢上。因為未來是無法預測的，但正確的判斷國際情勢，以及正確的使用技術分析，是可以讓大家趨吉避兇的。試想，如果跟著筆者在 8/20 就進場做多單一路下來，到今天獲利是不是相當可觀？台積電是這個全球趨勢發展下的受股，而且台積電主要客戶是中國還是美國？這麼簡單的道理如果懂了，那還須要去問:「台股未來會不會創新高」嗎？祝大家操作順利！

豐銀投顧 李世新 分析師