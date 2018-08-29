【華冠投顧】9月份Q3法人季底作帳行情啟動！

何丞唐 分析師

台股加權股價指數今日終場上漲 110. 點、漲幅 1.00%、收在 11099.5 點、成交值新台幣 1189 億元。

盤面上，2928 紅馬 KY、5386 青雲、6291 沛亨、4303 信立、2399 映泰、6150 撼訊、3383 新世紀、8906 花王等以漲停作收；偏弱勢個股為：4198 環瑞醫、4712 南璋、6172 互億、6222 上揚等。

本週大盤驚驚漲，三天的時間，大盤從 10847 點上漲到 11075 點，上漲 228 點的行情。問問自己：台股漲超過 2%，您賺錢了嗎？

不僅是 5469 瀚宇博，就連被動元件，是不是從月圓前一天 8 月 14 日，跟你報告被動元件買點到了，到這星期 8 月 28 日，剛好兩個星期前，在空中親自跟各位預告。自去年 11 月份，我說被動元件要大漲之後，當中的九個月，我沒有告訴你被動元件可以買，還記得吧。去年 11 月的時候，2327 國巨才多少錢：250 元、2492 華新科 85 元，你沒有聽錯。3026 禾伸堂，那時候才 65 元，跟再前一年的 3406 玉晶光，有沒有一樣，都是底到不能再底的股票，對吧！結果 2327 國巨漲到 1300 元；2492 華新科漲到 500 元；3026 禾伸堂漲到 300 元。我在被動元件高點的時候，我反而告訴你，被動元件一定要賣啊！結果被動元件全面暴跌、全面腰斬，一直到 8/14，我告訴你 2327 國巨跌破 600 元了，這個地方我認為買點到了，而且在 8/16 跟你預告 8/17 會有高點，要記得獲利塞金庫，有 10 張的你就先賣 5 張，我說你也賺快 100 元了，可以先做獲利調節了，這樣子你股票才抱得住。一直到昨天，2327 國巨來到 709 元，我也跟各位報告了，被動元件短線賣點到了。2327 國巨本波從 500 多元到 700 多元；2492 華新科從跌破 250 元，到本周來到 317 元，去頭去尾，你賺 60 元，可以了吧。不僅如此，2456 奇力新、2478 大毅、3624 光頡等，被動元件怎麼操作，都幫助到大家了吧。

還有「就是那個光」系列，3406 玉晶光跌破 380 元的時候，有沒有跟你說買點快到了，本周 3406 玉晶光來到 421 元了。上次請你在 525 元要注意，還記得吧，是不是都在事前跟你做預告，事後請全國所有會員來共同賺證。3008 大立光、3406 玉晶光、3504 揚明光… 事後有沒有全市場都來共襄盛舉。各位現在有人再跟你講揚明光嗎？還有 5299 杰力、2342 茂矽、2340 光磊、6207 雷科、2337 旺宏、1760 寶齡富、2349 錸德… 哪一檔不是讓你買在大家不知道的時候，又讓你賣在大家都知道的地方。各位你聽懂我意思嗎？ 所以老師就是要幫助最多的投資好朋友。

就連這幾天，美股 Nvidia 周二創下新高，我還特別邀請大家，你跟著我來佈局顯示卡的族群，所以你看 2425 承啟有沒有再創高，這才剛開始而己。你問說：老師，2425 承啟漲很多了耶，我有懼高症！你去看一下，還原權值人家高點在 158 元，所以你說現在 45 元很高？我說了嘛，你要看這檔股票，你要以時間軸去做判別，判斷多還是空頭，是按照你時間軸的設定不同而已。所以無論是多頭空頭，你問問自己的荷包賺多少錢最實在吧。如果你總是追高殺低，在對的時間點，手中卻是滿手等解牢的股票，那你還要錯過幾次底部進場的時機？起義來歸吧。

8 月份已經接近尾聲了，接下來 9 月份就是最重要的第 3 季的季底法人作帳行情，這時候老師要來邀請大家：與法人同行、一同行動！

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