鴻福堂(01446-HK)上半年多賺39.74%至424.8萬港元

鴻福堂(01446-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，公司收益為3.92億港元，同比增長10.14%，公司擁有人應佔溢利為424.8萬港元，同比增長39.74%，每股基本盈利0.65港仙，不派息。

來自零售業務的收益為2.87億港元，較2017年上半年上升10.0%，佔該集團總收益73.2%。於2018年6月30日，該集團於香港及中國内地共經營130間零售店。

來自批發業務的收益為1.05億港元，較2017年上半年的9500萬港元上升10.6%。於2018年6月30日，旗下分銷網絡涵蓋18個省合共53個城市，中國内地分銷商達82名。

由於香港零售業務表現強勁，毛利上升6.6%至2.38億港元(2017年上半年：2.23億港元)。然而，由於原材料及包裝物料成本上漲、廠房工資上升及人民幣較2017年上半年升值，加上給予批發業務的客戶的回扣增加，毛利率較2017年上半年下跌2.1個百分點至60.6%(2017年上半年：62.7%)。

儘管店鋪租金及工資上升，以及自2018年起該集團已停止生產的東莞廠房產生相關固定成本，該公司擁有人應佔溢利仍能上升。

東莞廠房指該集團位於中國廣東省東莞市的其中一個自設的生產設施。該廠房主要生產用於集團保鮮樽裝飲品的PET膠樽。

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