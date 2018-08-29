美國人民正在為貿易戰「買單」：全美消費品大範圍漲價

「川普發起的貿易戰將最終導致美國消費者不得不面臨商品漲價的後果。」這則數月之前的預言最終成了現實。

從汽車貼膜到番茄醬，從可口可樂到洗衣機，從汽車摩托車到蘇打水…… 很多生產日用品及普通消費品的美國企業紛紛上調了商品價格，包括可口可樂、3M、卡夫亨氏、惠而浦和金佰利等。3M 產品在第第二季的調價幅度甚至是四年最大。

彭博社援引 IHS Markit 的數據稱，一項獨立的調查顯示，7 月份，美國製造業和非製造業企業以九年來最快的速度提高產品售價，8 月這種漲價節奏有所放緩。

可口可樂首席執行官 James Quincey 不久前說，年中漲價的情況「比較少見」。這家食品飲料巨頭上個月在全美範圍內上調了碳酸飲料的批發價格。

這與以往多年形成了鮮明對比。按照彭博社的評論，這種情況簡直就是之前十年的一種「掉頭」，企業高管們過去多年來都因擔心犧牲銷售而常常抱怨無法提價。但是現在，貿易戰有效削減了美國市場上的海外競爭者，而且稅負也明顯降低了。

「現在就是賣方市場，」IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 說。

從企業角度看，似乎他們正迎來大好的發展良機：貿易戰幫助他們打壓了海外競爭對手，國內減稅政策幫助他們減輕了負擔，監管壓力也減少了，眼下的這波漲價還能幫助公司增加收入，工人薪資增長幅度也有限…… 一切簡直完美。

然而，這只是看上去很美而已。

可口可樂的鋁罐所需要的金屬鋁、汽車車身和輪轂所需的鋁材和鋼、日用品的紙質包裝所需的紙漿等原材料大量來自進口，這些東西正因為關稅大戰而價格猛漲。

可口可樂就表示，他們漲價的原因是「鋼和鋁的價格上漲，人工費也出現上漲」。

不過，考慮到很多美國人對於某些消費品存在較高的依賴性，比如可樂和 3M 的辦公用品和車膜等，一些企業確實會因漲價而受益，並不會太過於擔心漲價會令自家產品損失一些市場市佔率。

但也有一些美國企業因為關稅而被迫漲價，從而導致消費者需求受到衝擊，令企業蒙受收入減少的損失。

華爾街見聞提及，去年還積極支持貿易戰的美國惠而浦（Whirlpool）上個月抱怨美國鋼鐵成本漲到了「不可思議的水平」，公司不得不上調售價，因此導致消費者需求下降，公司第二季巨虧逾 6 億。他們預計 2018 財年利潤要比此前預計的低很多。

據美國勞工部的估計，截至 6 月底的三個月，美國洗衣機和烘乾機的價格上漲了 20%，為至少十二年以來的最大漲幅。

美國消費信心創十八年新高

那麼，美國的消費者對商品價格上漲會不會感到擔心？

事實是，伴隨著美國勞動力市場緊張，失業率處於多年低位，工資不斷增長，美國消費者的信心正顯著膨脹，他們對自己未來收入的信心衝到了有史以來最高的水平。

創立於 1967 的大企業聯合會（Conference Board）信心指數顯示，美國消費者信心 8 月份升至 133.4，創出 2000 年 10 月以來的最高值，大幅超過經濟學家們的此前預期。

「整體而言，這種歷史性高位的消費者信心水平應該會在未來繼續為健康的消費開支增加提供支持。」大企業聯合會經濟指標部門經理 Lynn Franco 說。

美國消費者購買房屋、汽車和家電的意願指標全部都在大幅攀升：

意外的受益者：聯準會

聯準會可能是這輪商品漲價的意外受益者之一。他們一直為通膨遲遲無法穩定在 2% 目標水平而頭疼，現在，美國商品漲價應該會幫助刺激通膨走高。

德意志銀行首席經濟學家 Peter Hooper 表示，商品市場收緊，在加上勞動力市場趨緊，美國的通膨應該會逐步抬升。