新華保險(601336-CN)上半年淨利近58億元 同比增長79%

新華保險(601336-CN)8月28日晚間發佈半年報數據顯示，2018年上半年公司實現淨利潤近58億元，同比增逾79%;總保費678.70億元，同比增長10.8%;年化總投資收益率4.8%，同比下降0.1個百分點。截至6月末，新華保險總資產7556.75億元，較年初增長6.4%。

保險業務方面，2018年上半年，新華保險實現總保費678.70億元，同比增長10.8%。其中，首年期交保費112.17億元，同比下降32.6%。實現上半年新業務價值64.51億元，同比減少8.9%;内含價值達到1656.01億元，較上年末增長7.9%

續期保費方面，上半年，新華保險實現續期保費537.48億元，同比增長27.6%;續期保費佔總保費的比例為79.2%，較去年同期提升10.4個百分點;十年期及以上期交保費在首年期交保費中的佔比為63.1%，健康險首年保費在首年保費中的佔比為55.5%，較去年同期提升19.1個百分點。

截至2018年6月30日，新華保險債權型金融資產投資金額4618.39億元，在總投資資產中佔比為63.5%，佔比較上年末下降3.8個百分點。

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