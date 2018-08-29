騰訊據悉作為美團基石投資者 參加其逾40億美元IPO

據新浪財經消息，知情人士透露，中國餐飲點評及配送巨頭美團點評已經開始評估投資者對其擬議香港首次公開募股(IPO)的需求。

一位因消息沒有公開而不願具名的人士稱，該公司可能通過股票發行籌集資金超過40億美元。另一位知情人士表示，已持有美團約五分之一股權的中國社交媒體巨頭騰訊控股計劃作為基石投資者，在IPO中購買約4億美元的股票。

美團IPO將成為自香港交易所今年修訂規則，以吸引更多科技和生物技術公司上市以來，香港上市的第二支同股不同權股票。智能手機巨頭小米公司是第一家上市的雙重股權股票，自7月份開始交易以來已上漲0.6%，而香港基準恒生指數漲幅為0.1%。

知情人士以前曾表示，美團的目標估值為500億到550億美元。騰訊和美團的代表不予置評。IFR Asia 週二稍早援引未具名人士的消息報道稱，該公司已開始評估投資者的興趣。

美團籌集資金之際，公司正在進軍從打車、金融到旅遊等新領域，與中國最大的一些互聯網公司展開了成本高昂的市場份額爭奪戰。受到營銷和研發開支大幅增長的影響，併經過優先股因素調整後，該公司公佈去年淨虧損190億元人民幣(28億美元)。

根據初步招股說明書，高盛、摩根士丹利和美國銀行是此次發行的聯席保薦人，華興資本為獨家財務顧問。

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