社保基金新動向：二季度新進123股 增持110股

截至8月28日，2500多家公司已經公佈半年報，前十大流通股東數據透露出機構行蹤。證券時報·數據寶統計顯示，社保基金共現身411隻股票，調倉動向方面，二季度社保基金新進123股、增持110股、減持100股，社保基金持股量保持不變的有78股。

社保基金新建倉股票中，從前十大流通股東名單中社保基金家數來看，家數最多的是德邦股份，共有3家社保基金出現在前十大流通股東名單中，即全國社保基金一零二組合、全國社保基金一零九組合、全國社保基金四一六組合，分别位列公司第3大、第8大、第9大流通股東，持股量合計為782.31萬股，佔流通股比例為7.82%。志邦股份、璞泰來、綠盟科技、好想你等也都有2家社保基金同時新進前十大名單。

從持股比例看，新進股中社保基金持有比例最多的依然是德邦股份，持股量佔流通股比例為7.82%，其次是志邦股份，社保基金持股比例為7.53%，持股比例超5%的還有中設股份、龍蟠科技、旭升股份、璞泰來、珀萊雅等。

業績方面，社保基金新進股中，半年報淨利潤同比增長的有94家，淨利潤增幅最高的是中石科技，公司半年報共實現淨利潤4320.29萬元，同比增幅為10284.26%，淨利潤同比增幅在10倍以上的還有魯億通、國際醫學、通源石油、建新股份等，淨利潤增幅在100%至1000%之間的也有30餘家。

市場表現方面，社保基金新進股7月以來平均下跌3.41%，表現略微跑輸滬指。個股之間分化較為嚴重，魯抗醫藥累計漲幅27.07%，是新進股中表現最好的，冀東水泥、生益科技、中石科技等漲幅也均超過20%，漲幅在10%至20%之間的也有近20隻。下跌個股中，跌幅最大的是領益智造，累計下跌39.69%，其次是康達新材，累計下跌37.93%，樂歌股份、太平鳥、當升科技等跌幅也都在20%以上。

來源：證券時報

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