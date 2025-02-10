超過2,000個山寨DeepSeek網站出現！六成IP在美國
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-10 08:30
近段時間中國國產人工智慧（AI）公司 DeepSeek 無疑是市場上最火話題之一，隨著 DeepSeek 現象級爆火，網上湧現出與之相關的操作培訓課程，有人賣課短短幾天收入人民幣數萬元。
不僅如此，甚至還出現了名字相同、賬號相似的網路平台，帶來了誤導和困擾。對此 DeepSeek 首次公開闢謠。
據《央視》周日（9 日）報導，DeepSeek 官方賬號在 6 日晚間發布一則聲明，稱 DeepSeek 目前僅在微信公眾號、小紅書等三個社交平台擁有唯一官方賬號，且 DeepSeek 官方網頁端與官方正版應用程式（App）內不包含任何廣告和付費項目。
中國網路安全實驗室的統計數據顯示，2024 年 12 月 1 日至 2025 年 2 月 3 日期間，共出現了 2,650 個仿冒 DeepSeek 的域名。大規模仿冒域名註冊活動從 2025 年 1 月 26 日開始，在 1 月 28 日達到高峰。
這些仿冒域名主要用於釣魚欺詐、域名搶註等非法用途，其中釣魚欺詐主要通過竊取用戶密碼賬號，利用相似域名和界面誤導用戶、誘騙用戶下載一些惡意軟體，竊取個資或者騙取訂閱費用。
從當前仿冒 DeepSeek 域名解析結果來看，這些仿冒域名中有 60% 解析 IP 位於美國，其餘主要分布在新加坡、德國、立陶宛、俄羅斯和中國，仿冒域名所呈現出的全球化特點，意味著用戶可能面臨來自世界各地不同類型的網路攻擊，潛在安全威脅更加複雜多樣。
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