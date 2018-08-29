美元在錯誤的時間失去「強勢魔力」

《彭博社》專欄作家 Robert Burgess 指出，美元在錯誤的時間失去了向上動力，美元指數約在兩週前站上自 2017 年 6 月以來的最高點 96.73，但在那之後下跌高達 2.2%，在 28 日跌至一個月以來低點。

美國政府為了支付數兆美元的聯邦預算赤字，正在大幅借貸，此時美元的疲弱將造成政府擔憂，增加借貸償還壓力。NatWest Markets 分析師 James McCormick 指出，美元近期的疲弱有 6 個主要原因，其中包括美國總統川普對聯準會升息政策的批評，以及中國採取措施以防止人民幣續貶。

此外，當中最引人注目的原因是，美國經濟增長已達頂峰，並且只會開始放緩的看法。儘管 McCormick 在 8 月 25 日的報告中表示，美國經濟事態良好，但越來越多的策略師指出，經濟數據並不如預期中強勁。

美元指數走勢

花旗集團的經濟驚奇指數 (Economic Surprise Index, ESI) 顯示，經濟數據在本月表現大不如預期。因此，德意志銀行和高盛集團的外匯分析師皆認為，美元現在的上行空間有限。

投資者對美債看好情緒轉低

10 年期美債殖利率上週收於 2.81%，創下 5 月以來的最低水平，因聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在央行年會上的演講引發激烈辯論，他在會議中表示經濟「似乎沒有攀升的過熱風險」，發言傾向於鴿派。

但本週債市有所改善，28 日，10 年期美債殖利率上漲至 2.884%，但這是否代表著債券交易員認為鮑爾可能提前結束升息循環？此為可能性之一，但一種解釋為，看空美債的投資者，正在利用此機會放空美債。

摩根大通於 28 日公布的報告顯示，自 3 月以來，債券交易商目前處於最看空美債的時間點。截至 8 月 21 日的一週內，該行的所有客戶淨多單指數 (All Client Net Long Index) 從 -17 下滑至 -21。

債券交易員開始看空美元

美股現況

彭博社調查，25 位策略師對標普 500 指數年終預測值為 2950 點，28 日標普 500 指數收於創新高的 2897.52 點，僅比年終目標低上 2%，Burgess 預估，分析師將上修對美股的預期。

標普 500 指數日線走勢圖

DataTrek Research 的聯合創辦人 Nicholas Colas 在週二給客戶的報告中，良好的呈現目前投資者對股市的普遍情緒，他寫道「只要你認為美國經濟處於良好狀態，且貿易和關稅戰爭不會使得全球經濟陷入衰退，則美國股票的估值是合理的，因為收益強勁且上漲，利率維持低位」，他所指的利率為美債殖利率將不會攀升至 3% 以上。

標爾 500 指數的本益比約為 18，比 1 月時便宜，當時本益比接近 19，這主要歸功於強勁的盈利增長，Colas 認為，在最好的情況下，標普 500 指數在今年年底前有望再攀升 8.7%。

商品價格

大宗商品價格在近期展現廣泛的疲弱，但其中一個較重要的工業金屬正在抵消這種疲軟，倫敦金屬交易所的鋁價週二 (28 日) 上漲 1.84% 至每噸 2133.50 美元，為 6 月中以來最高點。與此同時，彭博商品指數 (Bloomberg Commodity Index) 則是連續第 3 個月下滑。

LME 鋁價走勢

據彭博社報導，由於美國鋁業 (Alcoa) 罷工，以及生產商 South32 進行營運維護，導致澳洲氧化鋁出貨延遲，氧化鋁為生產鋁的主要商品，因此推升鋁價反彈。

此外，中國的產量下滑，且美國對俄羅斯的制裁，導致俄鋁 (United Co. Rusal) 活動受限，市場供應量較為緊繃。BMO Capital Markets 商品研究總經理 Colin Hamilton 在報告中寫道：「我認為氧化鋁可能在未來幾個月內維持緊繃」。