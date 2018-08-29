紐約匯市—盼川普繼續協商 市場風險胃口擴大 美元跌近一個月低點

週二 (28 日) 交易，投資者評估美墨貿易協議，投資人風險胃口持續擴張並縮減避險賭注，美元承受適度壓力，兌一籃子貨幣下降至接近 1 個月低點。美元已經連續收跌 3 週，跌幅近 2%。同時墨西哥披索走勢趨穩，因投資者靜待後續發展。

美國川普總統週一宣布與墨西哥達成貿易協議，且他希望拿掉「北美自貿協議 (NAFTA)」的名稱，本為 NAFTA 成員之一的加拿大不在美墨協議之中，川普稱他將看看加拿大是否有意加入目前美墨的雙邊協議，也有可能很快與加拿大重啟協商，另外簽約。

Oanda 市場分析副總裁 Dean Popplewell 表示，「任何貿易協議對資本市場來說都是好事，就算是昨天『尚未批准』的美墨貿易消息也能推動美股創下新紀錄，G10 貨幣和大宗商品登上多週高點，然而就算是最看漲的投資人也該小心別過度反應，回頭看看美國與其他貿易夥伴間的最新互動。」

RBC 首席貨幣分析師 Adam Cole 表示，「美墨雙邊的貿易協議細節仍在粗略階段，與加拿大狀況一樣，加拿大官員今日會加入談話，昨日的評論僅限外交部長 Freeland。美墨兩方都稱，倘若加拿大無法加入，仍會朝雙邊協議繼續前進。」

紐約 BK 資產管理公司外匯策略部門總監 Boris Schlossberg 表示，「因為美墨達成貿易協議，意指川普政府也會願意與加拿大和歐洲溝通協商，這讓市場鬆一口氣並提高投資風險資產的意願，進而導致美元走疲。」

ICE 美元指數下降 0.1% 至 94.665。

WSJ 美元指數大致持平在負面領域 89.08。

歐元兌美元相較走強，自週一晚間的 1.1678 美元上升至 1.1695 美元。

美元兌墨西哥披索在 18.7611 披索，與週一 18.7659 披索的匯率水準變化不大。

加元兌美元力道稍轉強，美元兌加元自週一的 1.2966 加元下降至 1.2941 加元。

土耳其里拉兌美元貶值，1 美元可買 6.2206 里拉，前一日為 6.1217 里拉。市場參與者表示，土耳其仰賴外資且經濟條件不利，這些都使土耳其無法處理自身問題，因而導致里拉持續貶值。