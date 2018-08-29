美元指數料將持續下滑 人民幣中間價下調20點

美元指數料將持續下滑，人民幣中間價報 6.8072 ，下調 20 點，上一交易日中間價報 6.8052，在岸人民幣上一交易日收報 6.8070。

美元指數料將持續下滑

貿易摩擦是導致今年全球金融市場出現不確定性的重大因素之一，其所觸發的避險情緒自 4 月中旬起推動美元指數持續走高，一度升破 96 高點。然而持續發酵的 “通俄門” 事件以及在傑克遜霍爾央行年會上，鮑威爾對經濟和通貨膨脹的評論 “偏向鴿派” 改善了市場情緒，令美元快速回落。

目前多家機構表示，隨著美國經濟增速料將放緩，美元的反彈已經到盡頭。二季度美國經濟增速創下了 2014 年以來的新高（環比折年率為 4.1%）後，美國國會預算辦公室表示，受消費者支出以及美國農產品出口將出現大幅下降影響，下半年美國 GDP 增速放緩，2019 年增速將降至 2.4%。高盛表示，公佈的全球領先經濟活動指數 8 月份增至 4.1（6 月份為 3.7），這表明全球經濟增長正在出現初步改善，而這往往與美元走軟同時發生。摩根士丹利研報顯示，美國經濟調查指標走弱、日本央行微調政策以及美國總統特朗普對強勢美元做出負面評論的可能性等因素，將導緻美元遭到拋售。

美國重新出現的政治不確定性也使美元承壓。其中澳大利亞托普公司（Suncorp）認為，“通俄門” 將帶來一定不確定性，隨著 11 月中期選舉到來，政治上的不確定性將再度利空美元。

在岸與離岸匯價持續倒掛匯率預期企穩

中國銀行國際金融研究所研究員王有鑫表示，中間價會連續兩日大幅回升主要有兩方面原因：一是逆週期因子的推出持續改善市場預期。不僅在定價層面，而且在預期層面都明顯提振了市場信心。人民幣中間價連續兩天較前一日收盤價升值，通過定價機制引導匯率上行，在岸離岸匯價逆轉，跨境套利渠道也被有效封堵；二是昨日美元指數再次跌至 95 下方，帶動人民幣匯率被動上行。美國和墨西哥達成貿易協議，市場避險情緒有所緩解。疊加在全球央行會議中鮑威爾偏鴿派講話，美元多頭近期減少美元持倉量，美元上漲動力弱化。

自逆週期因子被公佈重啟後，市場也對政策意圖心領神會。人民幣兌美元匯率本週以來持續走強，更為重要的是，在岸和離岸的匯價已連續多日出現倒掛，即更反映市場預期的離岸人民幣兌美元匯率強於在岸，這也說明當前人民幣匯率預期開始企穩。截至 28 日 16：30，在岸人民幣兌美元報 6.8070，離岸也在 6.80 附近徘徊，日盤最高升至 6.7911。

王有鑫還認為，在岸和離岸匯價出現倒掛，一方面是匯率預期逐漸企穩的表現，另外也是央行收緊離岸市場人民幣流動性的結果。離岸市場做空成本提高，匯率得到人民幣拆借利率上升的支撐。

資深外匯專家韓會師也表示，逆週期因子不是直接作用於即期匯率的，而是通過對中間價施加影響，向市場傳達特定的政策意圖和信號。

梁紅認為，中長期看，對人民幣匯率的根本支撐在於提高中國投資效率和降低投資風險溢價，穩增長才能穩匯率。“近期的政策微調可能有助於改變短期市場供求以提振人民幣匯率，並對人民幣'空頭'有震懾作用。” 她表示，對於中國這樣的大型大陸性經濟體，匯率的中長期走勢最終取決於預期投資回報率和投資風險溢價。在這方面，支持人民幣匯率更具可持續性的途徑只能是穩定增長預期，並繼續推進市場化改革以提高在中國投資的效率、政策透明度和可預測性。