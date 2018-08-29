新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/28  107/08/27  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                               10.54790   10.54440   0.00350    0.03319
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.92210    9.93660  -0.01450   -0.14593
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.92390    9.93840  -0.01450   -0.14590
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.88010    9.87750   0.00260    0.02632
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.88040    9.87780   0.00260    0.02632
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.21220    9.21440  -0.00220   -0.02388
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.48350    9.48400  -0.00050   -0.00527
中國信託台灣活力基金                                               14.89000   14.78000   0.11000    0.74425
中國信託台灣優勢基金                                               17.64000   17.64000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.82000    9.70000   0.12000    1.23711
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.47000   10.34000   0.13000    1.25725
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.90090    9.90050   0.00040    0.00404
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.26480    9.26440   0.00040    0.00432
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.28480   10.28110   0.00370    0.03599
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.58540    9.58200   0.00340    0.03548
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.85780   10.80710   0.05070    0.46914
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.45530    9.41120   0.04410    0.46859
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.23090   11.13110   0.09980    0.89659
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.10780   10.01790   0.08990    0.89739
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.19000   11.12000   0.07000    0.62950
中國信託智能運動基金-美元                                          10.90000   10.83000   0.07000    0.64635
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.16000   10.06000   0.10000    0.99404
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.03000    9.93000   0.10000    1.00705
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98650   10.98640   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.48670    9.48090   0.00580    0.06118
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.13440    9.12880   0.00560    0.06134
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.62340    9.61510   0.00830    0.08632
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.26070    9.25280   0.00790    0.08538
中國信託精穩基金                                                   18.45080   18.45160  -0.00080   -0.00434
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.74000   11.68000   0.06000    0.51370
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.35000   11.30000   0.05000    0.44248
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.92000   11.85000   0.07000    0.59072
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.58000   11.51000   0.07000    0.60817
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                       64.26000   64.03000   0.23000    0.35921
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.49220   39.67100  -0.17880   -0.45071
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       18.56000   17.96000   0.60000    3.34076
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.40730   11.40450   0.00280    0.02455
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.62730   10.61350   0.01380    0.13002
元大上證50基金                                                     28.72000   28.84000  -0.12000   -0.41609
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.71000   11.38000   0.33000    2.89982
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.54000   10.24000   0.30000    2.92969
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.56000   13.34000   0.22000    1.64918
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.86200   12.63600   0.22600    1.78854
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.32400   17.02600   0.29800    1.75026
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.57900   10.34400   0.23500    2.27185
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.28000   10.04100   0.23900    2.38024
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.96000    2.93000   0.03000    1.02389
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.37000   13.23000   0.14000    1.05820
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.76560   45.37090   0.39470    0.86994
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.48050   10.48220  -0.00170   -0.01622
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.70520    9.70680  -0.00160   -0.01648
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.74120    9.73250   0.00870    0.08939
元大巴西指數基金                                                    5.31300    5.17700   0.13600    2.62700
元大巴菲特基金                                                     28.94000   28.96000  -0.02000   -0.06906
元大日經225基金                                                    28.65000   28.64000   0.01000    0.03492
元大台商收成基金                                                   24.89000   24.71000   0.18000    0.72845
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.03000   12.11000  -0.08000   -0.66061
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.43000   39.86000   0.57000    1.43001
元大台灣中型100基金                                                34.08000   33.79000   0.29000    0.85824
元大台灣加權股價指數基金                                           26.03100   25.84500   0.18600    0.71967
元大台灣卓越50基金                                                 86.44000   85.56000   0.88000    1.02852
元大台灣金融基金                                                   18.40000   18.32000   0.08000    0.43668
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.61000   32.33000   0.28000    0.86607
元大台灣高股息基金                                                 27.70000   27.41000   0.29000    1.05801
元大台灣電子科技基金                                               37.19000   36.76000   0.43000    1.16975
元大全球ETF成長組合基金                                            10.74000   10.69000   0.05000    0.46773
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.95000   14.87000   0.08000    0.53800
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.54000   13.62000  -0.08000   -0.58737
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.16000   13.25000  -0.09000   -0.67925
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.50900   12.57900  -0.07000   -0.55648
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.79000    8.68000   0.11000    1.26728
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.70000    6.61000   0.09000    1.36157
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.71000    8.65000   0.06000    0.69364
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.82000    6.77000   0.05000    0.73855
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.77200    9.69200   0.08000    0.82542
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.84000   10.76000   0.08000    0.74349
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.67000    9.59000   0.08000    0.83420
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.57000   13.41000   0.16000    1.19314
元大全球農業商機基金                                               17.71000   17.59000   0.12000    0.68221
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.80100    8.65800   0.14300    1.65165
元大印度指數基金                                                   10.55500   10.46500   0.09000    0.86001
元大印度基金                                                       13.18000   13.10000   0.08000    0.61069
元大多多基金                                                       19.69000   19.73000  -0.04000   -0.20274
元大多福基金                                                       56.77000   56.67000   0.10000    0.17646
元大亞太成長基金                                                    9.41000    9.34000   0.07000    0.74946
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.64300    8.63400   0.00900    0.10424
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.11730    7.10980   0.00750    0.10549
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.55500    9.47700   0.07800    0.82305
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.00000    9.92000   0.08000    0.80645
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.74000    9.66000   0.08000    0.82816
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.00000    9.92000   0.08000    0.80645
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.98600    9.93200   0.05400    0.54370
元大卓越基金                                                       49.28000   49.27000   0.01000    0.02030
元大店頭基金                                                        9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
元大泛歐成長基金                                                    9.58000    9.49000   0.09000    0.94837
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.26840   10.26790   0.00050    0.00487
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.56970    9.58410  -0.01440   -0.15025
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.67000   31.72470  -0.05470   -0.17242
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.36540   38.55690  -0.19150   -0.49667
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.87610   18.81050   0.06560    0.34874
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.52530   19.67780  -0.15250   -0.77499
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.91940   39.03620  -0.11680   -0.29921
元大高科技基金                                                     20.36000   20.37000  -0.01000   -0.04909
元大得利貨幣市場基金                                               16.25430   16.25410   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98240   11.98230   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     13.23000   13.15000   0.08000    0.60837
元大華夏中小基金                                                    7.54000    7.31000   0.23000    3.14637
元大新中國基金-人民幣                                               9.77000    9.50000   0.27000    2.84211
元大新中國基金-美元                                                 9.27500    9.00500   0.27000    2.99833
元大新中國基金-新台幣                                               9.22000    8.95000   0.27000    3.01676
元大新主流基金                                                     27.44000   27.47000  -0.03000   -0.10921
元大新東協平衡基金-美元                                             9.47600    9.43900   0.03700    0.39199
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.22000    9.18000   0.04000    0.43573
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.22470   10.22780  -0.00310   -0.03031
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.59130    9.58070   0.01060    0.11064
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.27640   10.26880   0.00760    0.07401
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.94900    8.94240   0.00660    0.07381
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.85990    9.85780   0.00210    0.02130
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.46040    9.45840   0.00200    0.02115
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.98950    9.99090  -0.00140   -0.01401
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.58870    9.59020  -0.00150   -0.01564
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.60360    9.60410  -0.00050   -0.00521
元大新興亞洲基金                                                   11.69000   11.54000   0.15000    1.29983
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.01230    9.01400  -0.00170   -0.01886
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.78820    8.78990  -0.00170   -0.01934
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.24110    9.24620  -0.00510   -0.05516
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.01090    9.01590  -0.00500   -0.05546
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10190   15.10170   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       40.12000   40.06000   0.06000    0.14978
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
元大實質多重資產基金-美元                                           8.41500    8.42300  -0.00800   -0.09498
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.86000    8.87000  -0.01000   -0.11274
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.50000   15.49000   0.01000    0.06456
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.88000   13.93000  -0.05000   -0.35894
元大摩臺基金                                                       39.98000   39.58000   0.40000    1.01061
元大標普500基金                                                    26.80000   26.64000   0.16000    0.60060
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.78000   12.88000  -0.10000   -0.77640
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.94000   35.43000   0.51000    1.43946
元大標智滬深300基金                                                16.19000   16.20000  -0.01000   -0.06173
元大歐洲50基金                                                     24.85000   24.64000   0.21000    0.85227
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.58720    9.56040   0.02680    0.28032
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.18300   10.18260   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                       56.83000   56.90000  -0.07000   -0.12302
元大韓國KOSPI200基金                                               22.68000   22.53000   0.15000    0.66578
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.68000   15.58000   0.10000    0.64185
日盛上選基金                                                       34.60000   34.43000   0.17000    0.49376
日盛小而美基金                                                     19.17000   18.98000   0.19000    1.00105
日盛中國內需動力基金                                                9.76000    9.48000   0.28000    2.95359
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.62850   11.64670  -0.01820   -0.15627
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.74160    9.75680  -0.01520   -0.15579
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.66410   11.64990   0.01420    0.12189
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.76590    9.75400   0.01190    0.12200
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.59660   10.58630   0.01030    0.09730
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.85660    8.84790   0.00870    0.09833
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.67000   10.41000   0.26000    2.49760
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.26000    9.91000   0.35000    3.53179
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.58000   10.21000   0.37000    3.62390
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.97000    9.89000   0.08000    0.80890
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.01000    9.93000   0.08000    0.80564
日盛日盛基金                                                       14.12000   14.04000   0.08000    0.56980
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.83000   10.71000   0.12000    1.12045
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.16260   10.15630   0.00630    0.06203
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.53310    9.52720   0.00590    0.06193
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.99040    9.98640   0.00400    0.04005
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.37360    9.36980   0.00380    0.04056
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41080    2.41980  -0.00900   -0.37193
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.67280    1.67910  -0.00630   -0.37520
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36550    0.36490   0.00060    0.16443
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25440    0.25400   0.00040    0.15748
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.15330   12.13490   0.01840    0.15163
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.32240    8.30980   0.01260    0.15163
日盛亞洲機會基金                                                    7.11000    6.91000   0.20000    2.89436
日盛首選基金                                                       17.66000   17.57000   0.09000    0.51224
日盛高科技基金                                                     18.70000   18.56000   0.14000    0.75431
日盛貨幣市場基金                                                   14.76990   14.76970   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     41.17000   40.93000   0.24000    0.58637
日盛精選五虎基金                                                   39.01000   38.80000   0.21000    0.54124
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48480   13.48460   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 32.21000   32.27000  -0.06000   -0.18593
台新MSCI中國基金                                                   20.94000   20.40000   0.54000    2.64706
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.52000   17.65000  -0.13000   -0.73654
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        23.18000   22.88000   0.30000    1.31119
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16150   14.16130   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.37320   10.38250  -0.00930   -0.08957
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.56600   10.56060   0.00540    0.05113
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.12390   10.12230   0.00160    0.01581
台新中國通基金                                                     44.93000   44.85000   0.08000    0.17837
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.49100    0.47630   0.01470    3.08629
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              15.08400   14.63800   0.44600    3.04686
台新中國精選中小基金-美元                                           0.34850    0.33830   0.01020    3.01508
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.73000   10.42000   0.31000    2.97505
台新主流基金                                                       24.27000   24.24000   0.03000    0.12376
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.42000   20.48000  -0.06000   -0.29297
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66810    0.66960  -0.00150   -0.22401
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.21000   15.25000  -0.04000   -0.26230
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49630    0.49740  -0.00110   -0.22115
台新台灣中小基金                                                   35.34000   35.29000   0.05000    0.14168
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.99710    9.94090   0.05620    0.56534
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.34940    9.30990   0.03950    0.42428
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.78000    8.74000   0.04000    0.45767
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.46850   10.42420   0.04430    0.42497
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.45390   10.41900   0.03490    0.33496
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.28250   11.24490   0.03760    0.33437
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
台新印度基金                                                       16.56000   16.45000   0.11000    0.66869
台新亞美短期債券基金                                               10.94370   10.95120  -0.00750   -0.06849
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.56690    8.56010   0.00680    0.07944
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28430    0.28390   0.00040    0.14089
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.90490   11.89550   0.00940    0.07902
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38950    0.38900   0.00050    0.12853
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09090   11.09080   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.08260   30.08130   0.00130    0.00432
台新智慧生活基金-美元                                              10.76780   10.67930   0.08850    0.82871
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.05000   10.96000   0.09000    0.82117
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.33310    8.33900  -0.00590   -0.07075
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.50010    8.50910  -0.00900   -0.10577
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.95840    8.96470  -0.00630   -0.07028
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.14590    9.15560  -0.00970   -0.10595
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.44310   10.43820   0.00490    0.04694
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33480    0.33450   0.00030    0.08969
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.78760    7.78400   0.00360    0.04625
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26280    0.26260   0.00020    0.07616
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.42000    5.35000   0.07000    1.30841
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.13000   21.12000   0.01000    0.04735
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.85200   10.73900   0.11300    1.05224
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.78000   15.63000   0.15000    0.95969
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.83290   11.83040   0.00250    0.02113
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.55610    9.55410   0.00200    0.02093
未來資產亞洲新富基金                                               20.74000   20.34000   0.40000    1.96657
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56630   12.56610   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 12.53000   12.49000   0.04000    0.32026
未來資產新興市場債券基金A                                           8.74680    8.74650   0.00030    0.00343
未來資產新興市場債券基金B                                           6.65000    6.64980   0.00020    0.00301
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.10220   11.09980   0.00240    0.02162
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.97070    9.87380   0.09690    0.98139
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.28860    9.30810  -0.01950   -0.20949
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.55820   10.58040  -0.02220   -0.20982
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.93950    7.87990   0.05960    0.75635
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.08690    9.01870   0.06820    0.75621
永豐中小基金                                                       54.49000   54.52000  -0.03000   -0.05503
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.75980    1.76860  -0.00880   -0.49757
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.32840    2.34000  -0.01160   -0.49573
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.07380    8.03670   0.03710    0.46163
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.36440   10.31680   0.04760    0.46138
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.86000    4.77000   0.09000    1.88679
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.99000   21.40000   0.59000    2.75701
永豐主流品牌基金                                                   18.68000   18.47000   0.21000    1.13698
永豐永豐基金                                                       37.11000   36.88000   0.23000    0.62364
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.90330    9.87680   0.02650    0.26831
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.97190    9.94510   0.02680    0.26948
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.85590    9.83100   0.02490    0.25328
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.92560    9.90050   0.02510    0.25352
永豐亞洲民生消費基金                                               11.43000   11.19000   0.24000    2.14477
永豐高科技基金                                                     25.10000   24.96000   0.14000    0.56090
永豐貨幣市場基金                                                   13.88280   13.88260   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09520    2.11550  -0.02030   -0.95958
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.47770    2.50170  -0.02400   -0.95935
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.74190    7.74260  -0.00070   -0.00904
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.39270   10.39360  -0.00090   -0.00866
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.05720    7.05400   0.00320    0.04536
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.86930   10.86440   0.00490    0.04510
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.44000    9.32000   0.12000    1.28755
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.52000    7.36000   0.16000    2.17391
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 17.30000   16.92000   0.38000    2.24586
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.86000   56.39000   0.47000    0.83348
永豐領航科技基金                                                   40.97000   40.81000   0.16000    0.39206
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.54000   11.43000   0.11000    0.96238
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.17000   11.07000   0.10000    0.90334
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.38000   10.26000   0.12000    1.16959
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.15000   10.07000   0.08000    0.79444
永豐趨勢平衡基金                                                   46.65000   46.94000  -0.29000   -0.61781
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.57460   11.57360   0.00100    0.00864
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.47740    9.47360   0.00380    0.04011
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.73040    9.72660   0.00380    0.03907
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.48590    9.48310   0.00280    0.02953
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.65860    9.65570   0.00290    0.03003
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.48940    9.48560   0.00380    0.04006
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.87180    9.86780   0.00400    0.04054
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.46430    9.46130   0.00300    0.03171
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.71670    9.71350   0.00320    0.03294
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.96000   10.73000   0.23000    2.14352
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.72000    9.53000   0.19000    1.99370
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.39000   10.18000   0.21000    2.06287
兆豐國際中小基金                                                   16.16000   16.12000   0.04000    0.24814
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.31000   13.91000   0.40000    2.87563
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.06000   18.55000   0.51000    2.74933
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.93000   18.42000   0.51000    2.76873
兆豐國際生命科學基金                                               16.79000   16.70000   0.09000    0.53892
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.45850   10.41570   0.04280    0.41092
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.69280   10.64590   0.04690    0.44055
兆豐國際全球基金                                                   32.55000   32.22000   0.33000    1.02421
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.27360   10.27310   0.00050    0.00487
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.02360   10.03870  -0.01510   -0.15042
兆豐國際國民基金                                                   22.68000   22.59000   0.09000    0.39841
兆豐國際第一基金                                                   13.32000   13.26000   0.06000    0.45249
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.98050    9.97230   0.00820    0.08223
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.91740    7.91090   0.00650    0.08217
兆豐國際萬全基金                                                   20.76000   20.68000   0.08000    0.38685
兆豐國際電子基金                                                   25.64000   25.47000   0.17000    0.66745
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.98000   22.76000   0.22000    0.96661
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.16000   16.26000  -0.10000   -0.61501
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.55000   33.42000   0.13000    0.38899
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50260   12.50240   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.88000   11.79000   0.09000    0.76336
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.17070   11.16750   0.00320    0.02865
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.01010   12.00170   0.00840    0.06999
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.77480   10.76890   0.00590    0.05479
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.54280   11.53660   0.00620    0.05374
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.16900    8.16660   0.00240    0.02939
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.50630    9.50050   0.00580    0.06105
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.05210    9.04720   0.00490    0.05416
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.98320    8.97820   0.00500    0.05569
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.32730    9.32220   0.00510    0.05471
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.43000   11.38000   0.05000    0.43937
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
合庫全球新興市場基金                                                9.19000    9.05000   0.14000    1.54696
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.34000    9.31000   0.03000    0.32223
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
合庫貨幣市場基金                                                   10.12980   10.12970   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.42340    9.42230   0.00110    0.01167
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.68320    9.68120   0.00200    0.02066
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.99200    9.99170   0.00030    0.00300
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.40080   11.40300  -0.00220   -0.01929
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.51910   13.50900   0.01010    0.07476
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.76180    8.76030   0.00150    0.01712
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.42550    9.42350   0.00200    0.02122
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.85660    7.85640   0.00020    0.00255
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.72980    8.73200  -0.00220   -0.02519
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.08640   10.07890   0.00750    0.07441
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.43000   10.37000   0.06000    0.57859
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.98050   10.97900   0.00150    0.01366
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.00550    9.89880   0.10670    1.07791
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.83730    9.73580   0.10150    1.04254
安聯中國東協基金                                                   15.75000   15.49000   0.26000    1.67850
安聯中國策略基金                                                   14.07000   13.52000   0.55000    4.06805
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.86000   13.54000   0.32000    2.36337
安聯中華新思路基金-美元                                            13.03000   12.60000   0.43000    3.41270
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.20000   11.81000   0.39000    3.30229
安聯台灣大壩基金                                                   28.71000   28.55000   0.16000    0.56042
安聯台灣科技基金                                                   47.39000   47.25000   0.14000    0.29630
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49170   12.49150   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   31.62000   31.43000   0.19000    0.60452
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.16420   10.16110   0.00310    0.03051
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.10800   15.10620   0.00180    0.01192
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.67530    9.67410   0.00120    0.01240
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.59000   11.52000   0.07000    0.60764
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.86000   11.78000   0.08000    0.67912
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.36960   12.37100  -0.00140   -0.01132
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.17070   10.16670   0.00400    0.03934
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.27590   12.27280   0.00310    0.02526
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.53860    9.53370   0.00490    0.05140
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.38450    9.38080   0.00370    0.03944
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05670    9.05450   0.00220    0.02430
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.53000   11.47000   0.06000    0.52310
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.42000   11.37000   0.05000    0.43975
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.08000   11.13000  -0.05000   -0.44924
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.39000   10.33000   0.06000    0.58083
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.40000   11.35000   0.05000    0.44053
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.87000   10.83000   0.04000    0.36934
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.23000   10.18000   0.05000    0.49116
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.05460   12.06450  -0.00990   -0.08206
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.98420   10.97730   0.00690    0.06286
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.65240   10.64630   0.00610    0.05730
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.95250    8.94890   0.00360    0.04023
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.73720    8.73160   0.00560    0.06413
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.44780    8.44300   0.00480    0.05685
安聯全球人口趨勢基金                                               11.96000   11.85000   0.11000    0.92827
安聯全球生技趨勢基金-美元                                          10.17000    9.96000   0.21000    2.10843
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        38.17000   37.40000   0.77000    2.05882
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.94000    8.85000   0.09000    1.01695
安聯全球計量平衡基金                                               13.03000   12.96000   0.07000    0.54012
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.03110   12.03180  -0.00070   -0.00582
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.42960   10.43030  -0.00070   -0.00671
安聯全球新興市場基金                                               17.75000   17.49000   0.26000    1.48656
安聯全球農金趨勢基金                                                9.77000    9.67000   0.10000    1.03413
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.32000    9.20000   0.12000    1.30435
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.69000   10.61000   0.08000    0.75401
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.52000   10.46000   0.06000    0.57361
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
安聯亞洲動態策略基金                                               23.26000   22.94000   0.32000    1.39494
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.06300   10.05940   0.00360    0.03579
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81880    9.81540   0.00340    0.03464
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.50570   83.40180   0.10390    0.12458
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.43060   12.40280   0.02780    0.22414
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.50070   65.42290   0.07780    0.11892
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.66970    9.64810   0.02160    0.22388
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58190    2.58190   0.00000    0.00000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.53670   10.51260   0.02410    0.22925
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19280    2.19850  -0.00570   -0.25927
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.74560    8.72580   0.01980    0.22691
宏利台灣動力基金                                                   32.39000   32.30000   0.09000    0.27864
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.27030   10.21180   0.05850    0.57287
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.05340   10.00020   0.05320    0.53199
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                8.08910    8.04390   0.04520    0.56192
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              8.05900    8.01590   0.04310    0.53768
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.08000   11.01000   0.07000    0.63579
宏利全球債券組合基金                                               13.07330   13.06980   0.00350    0.02678
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78560    2.78420   0.00140    0.05028
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.74170   11.73980   0.00190    0.01618
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.70730    8.70590   0.00140    0.01608
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42340    2.43530  -0.01190   -0.48865
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.94840   10.94850  -0.00010   -0.00091
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.84540    3.78750   0.05790    1.52871
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.62070    0.61160   0.00910    1.48790
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       17.99000   17.73000   0.26000    1.46644
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.83640   11.82910   0.00730    0.06171
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.53430   10.52680   0.00750    0.07125
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.21720   10.21160   0.00560    0.05484
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.99850    8.99420   0.00430    0.04781
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.58920    8.58300   0.00620    0.07224
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.50730    8.50250   0.00480    0.05645
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.51240    8.49910   0.01330    0.15649
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73780    2.73670   0.00110    0.04019
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39740    0.39720   0.00020    0.05035
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.07130   12.06760   0.00370    0.03066
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90540    0.90510   0.00030    0.03315
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.33880    7.33650   0.00230    0.03135
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02800    2.02730   0.00070    0.03453
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29190    0.29170   0.00020    0.06856
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.99740    8.99460   0.00280    0.03113
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32840    0.32820   0.00020    0.06094
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64160   13.64150   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.67000    2.61000   0.06000    2.29885
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           12.12000   11.85000   0.27000    2.27848
宏利臺灣股息收益基金                                               28.33000   28.22000   0.11000    0.38979
宏利澳幣保本基金                                                   12.16830   12.16830   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.62000   11.55000   0.07000    0.60606
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.29000   11.16000   0.13000    1.16487
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.22000   10.12000   0.10000    0.98814
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.96000   11.83000   0.13000    1.09890
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.19660   10.19930  -0.00270   -0.02647
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.56910    9.55460   0.01450    0.15176
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.97640    8.96600   0.01040    0.11599
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.67690   10.66460   0.01230    0.11533
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
貝萊德新台幣基金                                                   12.93390   12.93380   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.87000   26.76000   0.11000    0.41106
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.22940   11.22720   0.00220    0.01960
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.95210    9.94960   0.00250    0.02513
保德信大中華基金-人民幣                                             9.79000    9.56000   0.23000    2.40586
保德信大中華基金-美元                                               9.77000    9.53000   0.24000    2.51836
保德信大中華基金-新台幣                                            29.03000   28.32000   0.71000    2.50706
保德信中小型股基金                                                 46.12000   46.00000   0.12000    0.26087
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.20000    9.00000   0.20000    2.22222
保德信中國中小基金-美元                                             8.96000    8.77000   0.19000    2.16648
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.63000    8.45000   0.18000    2.13018
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.31220    9.22000   0.09220    1.00000
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.37030    9.27810   0.09220    0.99374
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.43500    9.34160   0.09340    0.99983
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.18590   10.08510   0.10080    0.99949
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.02000    8.80000   0.22000    2.50000
保德信中國品牌基金-美元                                             8.99000    8.76000   0.23000    2.62557
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.73000    9.49000   0.24000    2.52898
保德信台商全方位基金                                               36.09000   35.98000   0.11000    0.30573
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          30.77000   30.52000   0.25000    0.81913
保德信全球消費商機基金                                             18.67000   18.53000   0.14000    0.75553
保德信全球基礎建設基金                                             12.59000   12.54000   0.05000    0.39872
保德信全球資源基金                                                  8.25000    8.19000   0.06000    0.73260
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.30000   10.24000   0.06000    0.58594
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.08000   33.89000   0.19000    0.56064
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.81800    9.79740   0.02060    0.21026
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.63540   10.61320   0.02220    0.20917
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.30020    9.28410   0.01610    0.17341
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.05940   10.04200   0.01740    0.17327
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.21420    8.21350   0.00070    0.00852
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.83260   10.83170   0.00090    0.00831
保德信亞太基金                                                     21.89000   21.52000   0.37000    1.71933
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.50600    8.51040  -0.00440   -0.05170
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.27010   11.27600  -0.00590   -0.05232
保德信店頭市場基金                                                 33.12000   33.08000   0.04000    0.12092
保德信拉丁美洲基金                                                  6.68000    6.53000   0.15000    2.29709
保德信金平衡基金                                                   30.58000   30.45000   0.13000    0.42693
保德信金滿意基金                                                   43.72000   43.37000   0.35000    0.80701
保德信科技島基金                                                   26.61000   26.40000   0.21000    0.79545
保德信高成長基金                                                   95.95000   95.47000   0.48000    0.50278
保德信第一基金                                                     26.78000   26.65000   0.13000    0.48780
保德信貨幣市場基金                                                 15.76870   15.76850   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.71640   10.66210   0.05430    0.50928
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.87090   10.81970   0.05120    0.47321
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.95490   10.90530   0.04960    0.45482
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.40520   10.36190   0.04330    0.41788
保德信新世紀基金                                                   10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.99130    7.99630  -0.00500   -0.06253
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.80420   10.81110  -0.00690   -0.06382
保德信新興趨勢組合基金                                             11.29000   11.14000   0.15000    1.34650
保德信瑞騰基金                                                     15.54590   15.54580   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.63000   10.53000   0.10000    0.94967
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.71980    9.71560   0.00420    0.04323
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.94820    9.94390   0.00430    0.04324
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.66260    9.66430  -0.00170   -0.01759
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.77240    9.77410  -0.00170   -0.01739
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.84830    9.84960  -0.00130   -0.01320
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.83490    9.83510  -0.00020   -0.00203
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.69370    9.69290   0.00080    0.00825
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.69640    9.69560   0.00080    0.00825
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.99360    9.99830  -0.00470   -0.04701
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.96830    9.96760   0.00070    0.00702
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.02300   10.02670  -0.00370   -0.03690
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.85620    9.85450   0.00170    0.01725
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.85590    9.85430   0.00160    0.01624
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.56050    9.56450  -0.00400   -0.04182
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.40940    9.41190  -0.00250   -0.02656
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95430    1.95560  -0.00130   -0.06648
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66140    2.66290  -0.00150   -0.05633
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29530    0.29460   0.00070    0.23761
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43640    0.43530   0.00110    0.25270
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.45090    8.43550   0.01540    0.18256
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.72310   11.70110   0.02200    0.18802
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.49950    9.50800  -0.00850   -0.08940
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.62380   11.63550  -0.01170   -0.10055
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.63880    8.62150   0.01730    0.20066
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.59450   10.57330   0.02120    0.20051
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.06530   10.06270   0.00260    0.02584
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.99270    9.99620  -0.00350   -0.03501
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.03630   10.03360   0.00270    0.02691
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.59490   10.59230   0.00260    0.02455
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.94750    9.95140  -0.00390   -0.03919
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.75210    9.74780   0.00430    0.04411
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.05800   10.05150   0.00650    0.06467
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.73320    9.73480  -0.00160   -0.01644
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.92270    9.92410  -0.00140   -0.01411
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.39130   10.43400  -0.04270   -0.40924
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.14840    6.14380   0.00460    0.07487
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.55450   10.54650   0.00800    0.07585
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64920   11.64920   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           19.84000   19.77000   0.07000    0.35407
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4525.19000 4509.79000  15.40000    0.34148
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.28570   10.14100   0.14470    1.42688
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.27990   11.12340   0.15650    1.40694
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.52890   10.37770   0.15120    1.45697
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.14990    9.02120   0.12870    1.42664
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.55670    9.42420   0.13250    1.40595
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.37030    9.23570   0.13460    1.45739
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.48690   10.33930   0.14760    1.42756
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.01550   10.86270   0.15280    1.40665
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.96160   10.80410   0.15750    1.45778
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.29000    6.21000   0.08000    1.28824
柏瑞巨人基金                                                       13.25000   13.18000   0.07000    0.53111
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65430   13.65420   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.34000   16.19000   0.15000    0.92650
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.47140   13.45940   0.01200    0.08916
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.82880   11.81960   0.00920    0.07784
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.43820   12.42430   0.01390    0.11188
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.89320    8.88520   0.00800    0.09004
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.78860    6.78250   0.00610    0.08994
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.76560    8.75870   0.00690    0.07878
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51290    8.49990   0.01300    0.15294
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.75120   10.73930   0.01190    0.11081
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.33160    8.32570   0.00590    0.07086
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.00430   11.99490   0.00940    0.07837
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.67060   11.66020   0.01040    0.08919
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.85720   11.83910   0.01810    0.15288
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.32260   11.31000   0.01260    0.11141
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.99620    8.98820   0.00800    0.08901
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.79410    9.78650   0.00760    0.07766
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.73040    9.71550   0.01490    0.15336
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.56210    9.55140   0.01070    0.11203
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.41790    9.41120   0.00670    0.07119
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.31830   10.32040  -0.00210   -0.02035
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.16990   10.17310  -0.00320   -0.03146
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.05430   10.05420   0.00010    0.00099
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.13250   10.13460  -0.00210   -0.02072
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.07120   10.07330  -0.00210   -0.02085
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.85920    9.86240  -0.00320   -0.03245
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.80990    9.80980   0.00010    0.00102
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.88870    9.89080  -0.00210   -0.02123
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.29900   10.30120  -0.00220   -0.02136
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.16980   10.17310  -0.00330   -0.03244
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.05430   10.05420   0.00010    0.00099
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.13250   10.13470  -0.00220   -0.02171
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.07120   10.07330  -0.00210   -0.02085
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.85940    9.86250  -0.00310   -0.03143
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.81000    9.80990   0.00010    0.00102
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.88880    9.89090  -0.00210   -0.02123
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.68730   10.67780   0.00950    0.08897
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.85610   11.85130   0.00480    0.04050
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.27180   11.25940   0.01240    0.11013
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.07140    9.06330   0.00810    0.08937
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.75360    9.74960   0.00400    0.04103
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.62360    9.61300   0.01060    0.11027
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.39940   10.39010   0.00930    0.08951
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.03950   11.03490   0.00460    0.04169
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.88980   10.87780   0.01200    0.11032
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.07160    9.06350   0.00810    0.08937
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.75400    9.75000   0.00400    0.04103
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.62400    9.61340   0.01060    0.11026
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.22000   13.05000   0.17000    1.30268
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.09000   13.92000   0.17000    1.22126
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.25000    9.14000   0.11000    1.20350
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.71000    8.61000   0.10000    1.16144
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.69000    9.57000   0.12000    1.25392
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.50000   11.36000   0.14000    1.23239
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.60000   11.46000   0.14000    1.22164
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.84000   11.69000   0.15000    1.28315
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.05000   12.93000   0.12000    0.92807
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.23000   13.09000   0.14000    1.06952
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.10000    8.92000   0.18000    2.01794
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.45410   11.46560  -0.01150   -0.10030
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.50440    7.51190  -0.00750   -0.09984
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.33500   11.34100  -0.00600   -0.05291
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.98770   10.99550  -0.00780   -0.07094
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.12120   10.12450  -0.00330   -0.03259
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.30810    8.31250  -0.00440   -0.05293
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.33800    9.34470  -0.00670   -0.07170
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.36460    9.36760  -0.00300   -0.03203
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.56960   10.57710  -0.00750   -0.07091
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.95420    9.95940  -0.00520   -0.05221
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.10470   10.10790  -0.00320   -0.03166
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.67420    9.68110  -0.00690   -0.07127
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.97690    8.98160  -0.00470   -0.05233
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.88600    8.88870  -0.00270   -0.03038
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.38860    9.39160  -0.00300   -0.03194
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.63590   11.62510   0.01080    0.09290
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.09750   11.08580   0.01170    0.10554
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.54110   10.52880   0.01230    0.11682
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.93760    6.93110   0.00650    0.09378
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.67280    8.66360   0.00920    0.10619
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.26550    9.25470   0.01080    0.11670
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.00240    9.99310   0.00930    0.09306
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.55780   10.54550   0.01230    0.11664
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.38610    9.37620   0.00990    0.10559
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.84690    8.83870   0.00820    0.09277
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.46290    9.45180   0.01110    0.11744
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.24980   11.24530   0.00450    0.04002
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.80880   11.80840   0.00040    0.00339
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.83880   10.83210   0.00670    0.06185
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.19870    9.19500   0.00370    0.04024
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.72210    9.72180   0.00030    0.00309
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.71860    9.71270   0.00590    0.06075
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.13040   11.13010   0.00030    0.00270
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.03730   10.03330   0.00400    0.03987
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.32770   10.32140   0.00630    0.06104
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.56740    9.56360   0.00380    0.03973
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.35330    9.34950   0.00380    0.04064
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.94320    9.94290   0.00030    0.00302
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.47910    9.47330   0.00580    0.06122
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.34000   18.20000   0.14000    0.76923
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.22000   17.05000   0.17000    0.99707
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.89110   12.88770   0.00340    0.02638
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.84490   10.79380   0.05110    0.47342
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.74370   11.72770   0.01600    0.13643
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.40380   12.33870   0.06510    0.52761
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.28790   11.23450   0.05340    0.47532
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.86460    9.81810   0.04650    0.47362
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.37910   10.36490   0.01420    0.13700
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.32720   10.27310   0.05410    0.52662
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.29150   10.24270   0.04880    0.47644
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                         10.00560    9.95840   0.04720    0.47397
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.17440   10.16060   0.01380    0.13582
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.89320   11.83080   0.06240    0.52744
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.23220   10.18380   0.04840    0.47526
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.23000   14.21000   0.02000    0.14075
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        26.50000   26.60000  -0.10000   -0.37594
國泰大中華基金                                                     20.28000   20.17000   0.11000    0.54536
國泰小龍基金                                                       15.64000   15.49000   0.15000    0.96837
國泰中小成長基金                                                   43.71000   43.47000   0.24000    0.55210
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.22810    4.11350   0.11460    2.78595
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       19.15000   18.61000   0.54000    2.90167
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.72020    0.69960   0.02060    2.94454
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.67980    0.66050   0.01930    2.92203
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.17580    2.17730  -0.00150   -0.06889
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.66150    9.65740   0.00410    0.04245
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.20260    8.19910   0.00350    0.04269
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31580    0.31560   0.00020    0.06337
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.50790   11.50510   0.00280    0.02434
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.68970    1.68690   0.00280    0.16598
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.02000   10.03100  -0.01100   -0.10966
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33070    0.33100  -0.00030   -0.09063
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.40850    4.28670   0.12180    2.84135
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.96000   19.39000   0.57000    2.93966
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.64320    0.62460   0.01860    2.97791
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.28780    3.19100   0.09680    3.03353
國泰中港台基金台幣級別                                             14.89000   14.44000   0.45000    3.11634
國泰中港台基金美元級別                                              0.48570    0.47070   0.01500    3.18674
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.98000   27.97000   0.01000    0.03575
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.41000   12.41000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.98000   37.00000  -0.02000   -0.05405
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.39120   10.39030   0.00090    0.00866
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.39140   10.39050   0.00090    0.00866
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.39170   10.39080   0.00090    0.00866
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33730    0.33720   0.00010    0.02966
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33740    0.33720   0.00020    0.05931
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33740    0.33720   0.00020    0.05931
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41200   12.41190   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       27.72000   27.60000   0.12000    0.43478
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.49230    2.47890   0.01340    0.54056
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.31000   11.24000   0.07000    0.62278
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36710    0.36460   0.00250    0.68568
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.50210    0.50020   0.00190    0.37985
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.39000   13.32000   0.07000    0.52553
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.46260    0.46010   0.00250    0.54336
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.93000    5.89000   0.04000    0.67912
國泰全球資源基金美元級別                                            0.19000    0.18830   0.00170    0.90281
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41850    0.41650   0.00200    0.48019
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37840    0.37650   0.00190    0.50465
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.44370    0.44150   0.00220    0.49830
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.22000   11.16000   0.06000    0.53763
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51500    0.51400   0.00100    0.19455
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.11000   21.06000   0.05000    0.23742
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.45000   22.27000   0.18000    0.80826
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.50350    2.48850   0.01500    0.60277
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.38580   11.30500   0.08080    0.71473
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.23900   10.16630   0.07270    0.71511
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36970    0.36700   0.00270    0.73569
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.33250    0.33000   0.00250    0.75758
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50240    0.50020   0.00220    0.43982
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.91000   11.79000   0.12000    1.01781
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.39990    0.39580   0.00410    1.03588
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    19.09000   18.90000   0.19000    1.00529
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.62030    0.61390   0.00640    1.04252
國泰科技生化基金                                                   35.02000   34.79000   0.23000    0.66111
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.83000   27.56000   0.27000    0.97968
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.08000   13.23000  -0.15000   -1.13379
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.94510   40.11640  -0.17130   -0.42701
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.31340   19.24260   0.07080    0.36793
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.80680   19.95790  -0.15110   -0.75709
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.41580   40.49900  -0.08320   -0.20544
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.44810   41.44380   0.00430    0.01038
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.39290   43.39610  -0.00320   -0.00737
國泰紐幣2021保本基金                                               12.17300   12.17340  -0.00040   -0.00329
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.46760   12.46740   0.00020    0.00160
國泰紐幣保本基金                                                   12.43090   12.42770   0.00320    0.02575
國泰高科技基金                                                     13.01000   12.94000   0.07000    0.54096
國泰國泰基金台幣I級別                                              23.49000   23.26000   0.23000    0.98882
國泰國泰基金台幣級別                                               23.49000   23.26000   0.23000    0.98882
國泰富時中國A50基金                                                18.50000   18.58000  -0.08000   -0.43057
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33710    0.33680   0.00030    0.08907
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46800    0.46890  -0.00090   -0.19194
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.62000   11.54000   0.08000    0.69324
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37600    0.37320   0.00280    0.75027
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.52200    0.51960   0.00240    0.46189
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.91000   10.84000   0.07000    0.64576
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.47000   10.41000   0.06000    0.57637
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35310    0.35080   0.00230    0.65564
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49020    0.48840   0.00180    0.36855
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.57540   10.57120   0.00420    0.03973
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.59210    7.58910   0.00300    0.03953
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35730    0.35710   0.00020    0.05601
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25460    0.25440   0.00020    0.07862
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.22690    2.22140   0.00550    0.24759
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                   10.04670   10.01140   0.03530    0.35260
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32550    0.32430   0.00120    0.37003
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.11550   39.79690   0.31860    0.80056
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.49000   19.49000   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.91000   11.70000   0.21000    1.79487
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38720    0.38030   0.00690    1.81436
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.21900    2.21960  -0.00060   -0.02703
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46230    1.46260  -0.00030   -0.02051
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33690    0.33650   0.00040    0.11887
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.36290    0.36250   0.00040    0.11034
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22420    0.22390   0.00030    0.13399
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.33750   10.32710   0.01040    0.10071
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.68440    6.67770   0.00670    0.10033
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.62000   13.71000  -0.09000   -0.65646
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.34000   36.87000   0.47000    1.27475
國泰價值卓越基金                                                   15.47000   15.39000   0.08000    0.51982
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.48000   11.33000   0.15000    1.32392
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.39240    0.38700   0.00540    1.39535
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.95360   38.61200   0.34160    0.88470
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.64000   21.42000   0.22000    1.02708
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.59000   19.28000   0.31000    1.60788
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.89000   19.74000   0.15000    0.75988
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.09920   12.09820   0.00100    0.00827
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39670    0.39670   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.63300    9.63840  -0.00540   -0.05603
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.35770    8.35210   0.00560    0.06705
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.70710   10.71320  -0.00610   -0.05694
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.39680    9.39040   0.00640    0.06815
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.18810   11.18570   0.00240    0.02146
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.89310    9.79320   0.09990    1.02010
第一金大中華基金                                                   28.08000   27.89000   0.19000    0.68125
第一金小型精選基金                                                 38.87000   38.82000   0.05000    0.12880
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.08000   12.73000   0.35000    2.74941
第一金中國世紀基金-美元                                             8.26930    8.02940   0.23990    2.98777
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.27010    8.03020   0.23990    2.98747
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.70000    9.42000   0.28000    2.97240
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.70000    9.42000   0.28000    2.97240
第一金中概平衡基金                                                 26.62000   26.51000   0.11000    0.41494
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25190   15.25170   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.86000  177.85800   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.17720   10.11950   0.05770    0.57019
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.17720   10.11950   0.05770    0.57019
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.75140   14.63410   0.11730    0.80155
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.75200   14.63470   0.11730    0.80152
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               14.13000   14.03000   0.10000    0.71276
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             14.14000   14.03000   0.11000    0.78403
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.88270    9.86760   0.01510    0.15303
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.88610    9.87100   0.01510    0.15297
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.53910    9.52700   0.01210    0.12701
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.56400    9.55180   0.01220    0.12772
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.36090   10.34500   0.01590    0.15370
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.01090    9.99820   0.01270    0.12702
第一金全球大趨勢基金                                               24.14000   23.91000   0.23000    0.96194
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.31810    8.27420   0.04390    0.53056
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.91520    5.88400   0.03120    0.53025
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.50870    9.47390   0.03480    0.36732
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.50990    9.47510   0.03480    0.36728
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.87100    9.83490   0.03610    0.36706
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.87230    9.83620   0.03610    0.36701
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.68120    8.66480   0.01640    0.18927
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.25980   10.24050   0.01930    0.18847
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.69280    9.68490   0.00790    0.08157
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.69220    9.68420   0.00800    0.08261
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.99020    7.98050   0.00970    0.12155
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.87010    8.86140   0.00870    0.09818
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.87060    8.86190   0.00870    0.09817
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.18840   11.17920   0.00920    0.08230
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.18940   11.18020   0.00920    0.08229
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.02570   10.01350   0.01220    0.12184
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.83750   14.82290   0.01460    0.09850
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.44280   14.26400   0.17880    1.25351
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.46080   14.28170   0.17910    1.25405
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.60000   13.43000   0.17000    1.26582
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.63000   13.46000   0.17000    1.26300
第一金亞洲科技基金                                                 19.46000   19.11000   0.35000    1.83150
第一金亞洲新興市場基金                                             13.51000   13.46000   0.05000    0.37147
第一金店頭市場基金                                                  9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
第一金創新趨勢基金                                                 25.01000   25.03000  -0.02000   -0.07990
第一金電子基金                                                     35.20000   35.08000   0.12000    0.34208
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.90000   20.65000   0.25000    1.21065
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.83000   18.95000  -0.12000   -0.63325
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.92000    8.72000   0.20000    2.29358
統一大中華中小基金(美元)                                            8.23000    7.97000   0.26000    3.26223
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.13000   11.76000   0.37000    3.14626
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
統一大東協高股息基金(新台幣)                                       10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
統一大滿貫基金-A類型                                               35.91000   35.70000   0.21000    0.58824
統一大滿貫基金-I類型                                               35.91000   35.70000   0.21000    0.58824
統一大龍印基金                                                     15.39000   15.00000   0.39000    2.60000
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.60000    9.33000   0.27000    2.89389
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.87000    8.54000   0.33000    3.86417
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.05000    9.67000   0.38000    3.92968
統一中小基金                                                       26.73000   26.51000   0.22000    0.82988
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.79600    9.88410  -0.08810   -0.89133
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.23720    9.22510   0.01210    0.13116
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.95320    8.94420   0.00900    0.10062
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.63880   11.74350  -0.10470   -0.89156
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.90220   10.88790   0.01430    0.13134
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.56210   10.55140   0.01070    0.10141
統一台灣動力基金                                                   18.18000   18.10000   0.08000    0.44199
統一全天候基金-A類型                                              113.83000  113.46000   0.37000    0.32611
統一全天候基金-I類型                                              113.85000  113.48000   0.37000    0.32605
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.93960    8.98010  -0.04050   -0.45100
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.73340    8.68350   0.04990    0.57465
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.70280    8.65560   0.04720    0.54531
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.24700    9.28890  -0.04190   -0.45108
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               9.03360    8.98190   0.05170    0.57560
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             9.00190    8.95310   0.04880    0.54506
統一全球債券組合基金                                               11.96750   11.96580   0.00170    0.01421
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.53000   16.42000   0.11000    0.66991
統一全球新科技基金(美元)                                           15.69000   15.44000   0.25000    1.61917
統一全球新科技基金(新台幣)                                         15.00000   14.77000   0.23000    1.55721
統一亞太基金                                                       26.35000   25.77000   0.58000    2.25068
統一亞洲大金磚基金                                                 12.97000   12.69000   0.28000    2.20646
統一奔騰基金                                                       62.56000   62.31000   0.25000    0.40122
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66030   16.66010   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.68000   10.46000   0.22000    2.10325
統一強漢基金(美元)                                                  9.71000    9.42000   0.29000    3.07856
統一強漢基金(新台幣)                                               25.47000   24.72000   0.75000    3.03398
統一統信基金                                                       32.70000   32.59000   0.11000    0.33753
統一黑馬基金                                                       62.86000   62.55000   0.31000    0.49560
統一新亞洲科技能源基金                                             19.07000   18.63000   0.44000    2.36178
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.98100    7.98360  -0.00260   -0.03257
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.13850   10.14180  -0.00330   -0.03254
統一經建基金                                                       48.08000   47.90000   0.18000    0.37578
統一龍馬基金                                                       72.20000   72.03000   0.17000    0.23601
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.36000   22.46000  -0.10000   -0.44524
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              48.85000   48.62000   0.23000    0.47306
野村中國機會基金                                                   13.46000   13.11000   0.35000    2.66972
野村巴西基金                                                        5.08000    4.97000   0.11000    2.21328
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.21000   12.06000   0.15000    1.24378
野村台灣高股息基金                                                 24.20000   23.85000   0.35000    1.46751
野村台灣運籌基金                                                   37.21000   36.87000   0.34000    0.92216
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.47740    9.49030  -0.01290   -0.13593
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.41640    9.41430   0.00210    0.02231
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.46530    9.46640  -0.00110   -0.01162
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.68280    9.69590  -0.01310   -0.13511
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.57280    9.57070   0.00210    0.02194
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53200    9.53310  -0.00110   -0.01154
野村平衡基金                                                       19.59000   19.54000   0.05000    0.25589
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.49000   13.49000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
野村全球生技醫療基金                                               18.25000   18.03000   0.22000    1.22019
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.98470    9.99750  -0.01280   -0.12803
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.99630   10.00010  -0.00380   -0.03800
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.00190   10.00900  -0.00710   -0.07094
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.98470    9.99740  -0.01270   -0.12703
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.99630   10.00010  -0.00380   -0.03800
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.00190   10.00900  -0.00710   -0.07094
野村全球品牌基金                                                   28.53000   28.32000   0.21000    0.74153
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.39000   13.32000   0.07000    0.52553
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.42000   11.38000   0.04000    0.35149
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 20.02000   19.92000   0.10000    0.50201
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.56000   12.51000   0.05000    0.39968
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.04510   10.06400  -0.01890   -0.18780
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.48550   10.48720  -0.00170   -0.01621
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.39520   10.40040  -0.00520   -0.05000
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.62890    9.63600  -0.00710   -0.07368
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.38150    9.37110   0.01040    0.11098
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.97190    8.96500   0.00690    0.07697
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.32880   11.33710  -0.00830   -0.07321
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.81610   10.80420   0.01190    0.11014
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.40590   10.39790   0.00800    0.07694
野村成長基金                                                       29.92000   29.70000   0.22000    0.74074
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.94220    8.90750   0.03470    0.38956
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.95050    8.90040   0.05010    0.56290
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.11980    9.07190   0.04790    0.52800
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.42490    9.38830   0.03660    0.38985
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.33890    9.28660   0.05230    0.56318
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.51720    9.46720   0.05000    0.52814
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.88000    8.73000   0.15000    1.71821
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.72000   12.50000   0.22000    1.76000
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.43240    9.44790  -0.01550   -0.16406
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.49570    9.49850  -0.00280   -0.02948
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.61160    9.61770  -0.00610   -0.06342
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.97980    9.99690  -0.01710   -0.17105
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.95390    9.95680  -0.00290   -0.02913
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.08150   10.08800  -0.00650   -0.06443
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.57730    8.57350   0.00380    0.04432
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.14890    9.15680  -0.00790   -0.08627
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.01650    9.00930   0.00720    0.07992
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.06680   13.06100   0.00580    0.04441
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.08630   12.09670  -0.01040   -0.08597
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.84560    9.83790   0.00770    0.07827
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.23220   10.24250  -0.01030   -0.10056
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.89050    9.88150   0.00900    0.09108
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.44530    9.43990   0.00540    0.05720
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.27550   11.26910   0.00640    0.05679
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.22020   10.20070   0.01950    0.19116
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.26180   11.25460   0.00720    0.06397
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.76190   10.73640   0.02550    0.23751
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.55300   10.53160   0.02140    0.20320
野村泰國基金                                                       42.77000   42.34000   0.43000    1.01559
野村高科技基金                                                     11.53000   11.58000  -0.05000   -0.43178
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.31990   10.27810   0.04180    0.40669
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.44020   10.41220   0.02800    0.26892
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.79610   10.83090  -0.03480   -0.32130
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.79530    9.75250   0.04280    0.43886
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.72660    9.68750   0.03910    0.40361
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.59280    9.56680   0.02600    0.27177
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.01090   11.97850   0.03240    0.27048
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.43520   13.46540  -0.03020   -0.22428
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.94430   10.89640   0.04790    0.43959
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.87430   10.83060   0.04370    0.40349
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.98190   10.95240   0.02950    0.26935
野村貨幣市場基金                                                   16.26770   16.26750   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       16.01000   15.97000   0.04000    0.25047
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.03710   10.04420  -0.00710   -0.07069
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.98720    9.99530  -0.00810   -0.08104
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.99850   10.01100  -0.01250   -0.12486
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.84290    9.85390  -0.01100   -0.11163
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.81700    9.81050   0.00650    0.06626
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.81580    9.81260   0.00320    0.03261
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.84290    9.85390  -0.01100   -0.11163
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.81700    9.81050   0.00650    0.06626
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.81580    9.81260   0.00320    0.03261
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.86290    9.87790  -0.01500   -0.15185
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.82980    9.82930   0.00050    0.00509
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.82610    9.82890  -0.00280   -0.02849
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.86290    9.87790  -0.01500   -0.15185
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.82980    9.82930   0.00050    0.00509
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.82610    9.82890  -0.00280   -0.02849
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.10760   10.10400   0.00360    0.03563
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.95210    7.95180   0.00030    0.00377
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.78750   11.78710   0.00040    0.00339
野村精選貨幣市場基金                                               12.07940   12.07930   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.47000   12.41000   0.06000    0.48348
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.63000   11.57000   0.06000    0.51858
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.33000   11.27000   0.06000    0.53239
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.99000    7.97000   0.02000    0.25094
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.32000   11.29000   0.03000    0.26572
野村積極成長基金                                                   12.63000   12.53000   0.10000    0.79808
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.41000    9.36000   0.05000    0.53419
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    34.31000   34.11000   0.20000    0.58634
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.34540   10.34540   0.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.63480    8.64760  -0.01280   -0.14802
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.96850    7.96580   0.00270    0.03389
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.90000    7.89990   0.00010    0.00127
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.72110   11.73880  -0.01770   -0.15078
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.56440   10.56090   0.00350    0.03314
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.50610   10.50600   0.00010    0.00095
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.75000   10.68000   0.07000    0.65543
野村環球基金-人民幣計價                                            16.40000   16.30000   0.10000    0.61350
野村環球基金-美元計價                                              12.81000   12.71000   0.10000    0.78678
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.89000   17.77000   0.12000    0.67530
野村鴻利基金                                                       22.62000   22.51000   0.11000    0.48867
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.85950   16.85940   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       20.18000   19.99000   0.19000    0.95048
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.49000    9.38000   0.11000    1.17271
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.26000   14.16000   0.10000    0.70621
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.01000    9.94000   0.07000    0.70423
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.90000   14.79000   0.11000    0.74375
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.15320   10.15410  -0.00090   -0.00886
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.32190   13.32300  -0.00110   -0.00826
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.47790    9.48600  -0.00810   -0.08539
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.46520    9.47190  -0.00670   -0.07074
凱基台商天下基金                                                   13.25000   13.18000   0.07000    0.53111
凱基台灣精五門基金                                                 20.85000   20.71000   0.14000    0.67600
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                    10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.86620   10.81660   0.04960    0.45855
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.82000   13.60000   0.22000    1.61765
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.58970   12.40330   0.18640    1.50283
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.39000   12.21000   0.18000    1.47420
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54390   11.54370   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       27.35000   27.26000   0.09000    0.33015
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.23000   23.11000   0.12000    0.51926
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.53670   22.41240   0.12430    0.55460
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.51000   17.34000   0.17000    0.98039
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.74980   16.57690   0.17290    1.04302
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.75000    7.66000   0.09000    1.17493
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.32000   12.21000   0.11000    0.90090
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.11000   12.01430   0.09570    0.79655
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.57000   11.48000   0.09000    0.78397
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.01890   11.92830   0.09060    0.75954
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.30000   12.21000   0.09000    0.73710
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.58000   13.41000   0.17000    1.26771
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.31940   13.15040   0.16900    1.28513
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.32000   13.45000  -0.13000   -0.96654
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.04000   36.39000   0.65000    1.78621
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.77000   31.51000   0.26000    0.82513
富邦上証180基金                                                    28.11000   28.16000  -0.05000   -0.17756
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19620    0.19230   0.00390    2.02808
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.04000    5.92000   0.12000    2.02703
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.71000    7.71000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   36.59000   36.73000  -0.14000   -0.38116
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.38380   11.25750   0.12630    1.12192
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.53940   10.41360   0.12580    1.20804
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.20220   10.07510   0.12710    1.26153
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.94680    9.83640   0.11040    1.12236
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.13510    9.02600   0.10910    1.20873
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.85020    8.73990   0.11030    1.26203
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.44840   20.46630  -0.01790   -0.08746
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.34590   11.34310   0.00280    0.02468
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.48180   10.46440   0.01740    0.16628
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.87280   12.88570  -0.01290   -0.10011
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89590    1.89490   0.00100    0.05277
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.38280    9.39220  -0.00940   -0.10008
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42990    1.42920   0.00070    0.04898
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.75870   11.76150  -0.00280   -0.02381
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71930    1.71790   0.00140    0.08149
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.15230   10.15470  -0.00240   -0.02363
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.50340    1.50210   0.00130    0.08655
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.61000   14.64000  -0.03000   -0.20492
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  23.19000   23.06000   0.13000    0.56375
富邦日本東証基金                                                   22.23000   22.16000   0.07000    0.31588
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.05000   44.88000   0.17000    0.37879
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    49.87000   49.57000   0.30000    0.60520
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.31000   52.78000   0.53000    1.00417
富邦台灣心基金                                                     23.01000   22.80000   0.21000    0.92105
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.85000   49.34000   0.51000    1.03364
富邦台灣科技指數基金                                               55.33000   54.47000   0.86000    1.57885
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.57220   41.71040  -0.13820   -0.33133
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.43430   41.44990  -0.01560   -0.03764
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29800    0.29690   0.00110    0.37050
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.37000    9.34000   0.03000    0.32120
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.50070    2.50490  -0.00420   -0.16767
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.34020    0.34010   0.00010    0.02940
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.56760   10.56440   0.00320    0.03029
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.16930    2.17300  -0.00370   -0.17027
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32580    0.32570   0.00010    0.03070
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.10830    9.10560   0.00270    0.02965
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.77000   24.48000   0.29000    1.18464
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.54000   13.72000  -0.18000   -1.31195
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 34.67000   33.85000   0.82000    2.42245
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64090   15.64070   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.16000   40.17570  -0.01570   -0.03908
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.14860   40.28600  -0.13740   -0.34106
富邦長紅基金                                                       65.62000   65.10000   0.52000    0.79877
富邦科技基金                                                       24.97000   24.86000   0.11000    0.44248
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.50380   40.57120  -0.06740   -0.16613
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.47280   40.67920  -0.20640   -0.50738
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.49580   39.61360  -0.11780   -0.29737
富邦恒生國企ETF基金                                                20.83000   20.76000   0.07000    0.33719
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.73000   13.77000  -0.04000   -0.29049
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              29.26000   29.13000   0.13000    0.44628
富邦高成長基金                                                     25.16000   24.95000   0.21000    0.84168
富邦基金                                                           13.88000   13.80000   0.08000    0.57971
富邦基金I類型                                                      13.88000   13.80000   0.08000    0.57971
富邦深証100基金                                                     9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.80000   20.65000   0.15000    0.72639
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41410    0.41380   0.00030    0.07250
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.35970   12.34890   0.01080    0.08746
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.55670    9.54830   0.00840    0.08797
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30710    0.30680   0.00030    0.09778
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.89170    8.88400   0.00770    0.08667
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.35480    9.36560  -0.01080   -0.11532
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.85690    9.87190  -0.01500   -0.15195
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.24070    9.25150  -0.01080   -0.11674
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.72680    9.74160  -0.01480   -0.15193
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      21.07000   20.93000   0.14000    0.66890
富邦精準基金                                                       47.47000   47.35000   0.12000    0.25343
富邦精銳中小基金                                                   11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.32000   19.11000   0.21000    1.09890
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.46000   22.26000   0.20000    0.89847
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.39000    7.44000  -0.05000   -0.67204
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.14000   15.94000   0.20000    1.25471
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.04000   20.06000  -0.02000   -0.09970
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.27030   10.23080   0.03950    0.38609
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.26800   10.19540   0.07260    0.71209
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.39540   10.32760   0.06780    0.65649
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.99080    9.95230   0.03850    0.38685
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.94360    9.87330   0.07030    0.71202
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.04890    9.98340   0.06550    0.65609
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.21000   30.87000   0.34000    1.10139
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.71120    8.69680   0.01440    0.16558
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.25180    9.23560   0.01620    0.17541
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.96720    8.95420   0.01300    0.14518
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.69700    9.68100   0.01600    0.16527
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.71420    9.69720   0.01700    0.17531
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.41720    9.40350   0.01370    0.14569
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.49130    9.47690   0.01440    0.15195
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.50450    8.50940  -0.00490   -0.05758
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.54360    9.54840  -0.00480   -0.05027
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.01340    9.02060  -0.00720   -0.07982
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.56300   10.56940  -0.00640   -0.06055
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.34140   10.34660  -0.00520   -0.05026
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.84110    9.84900  -0.00790   -0.08021
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.14030    9.14710  -0.00680   -0.07434
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.67220    9.67950  -0.00730   -0.07542
富達卓越領航全球組合基金                                           15.61000   15.45000   0.16000    1.03560
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.67930    8.68440  -0.00510   -0.05873
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.39490    9.39950  -0.00460   -0.04894
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.06970    9.07680  -0.00710   -0.07822
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.87950    9.88520  -0.00570   -0.05766
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.85200    9.85680  -0.00480   -0.04870
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.54690    9.55440  -0.00750   -0.07850
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.16240    9.16900  -0.00660   -0.07198
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.61910    9.62610  -0.00700   -0.07272
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.30000    9.15000   0.15000    1.63934
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.09000    9.91000   0.18000    1.81635
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.85000    8.69000   0.16000    1.84120
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.16000    7.94000   0.22000    2.77078
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.46000    9.18000   0.28000    3.05011
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.23000    8.96000   0.27000    3.01339
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.61930    9.61830   0.00100    0.01040
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.16660    9.15400   0.01260    0.13764
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.77940    8.77010   0.00930    0.10604
富蘭克林華美中華基金                                               12.61000   12.30000   0.31000    2.52033
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.23000   21.10000   0.13000    0.61611
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.61000   20.58000   0.03000    0.14577
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.19680    8.19020   0.00660    0.08058
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.20260    9.19230   0.01030    0.11205
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.97570    9.96450   0.01120    0.11240
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.61260   12.60240   0.01020    0.08094
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.80000    8.71000   0.09000    1.03330
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 9.02000    8.93000   0.09000    1.00784
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.82000    9.75000   0.07000    0.71795
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.79000    9.72000   0.07000    0.72016
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.53000   10.45000   0.08000    0.76555
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.23000   10.15000   0.08000    0.78818
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.42690   13.31550   0.11140    0.83662
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.40000   10.32000   0.08000    0.77519
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.39000   10.32000   0.07000    0.67829
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.91000    9.82000   0.09000    0.91650
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.12000   10.03000   0.09000    0.89731
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.73000    9.63000   0.10000    1.03842
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.94000    9.84000   0.10000    1.01626
富蘭克林華美第一富基金                                             40.77000   40.77000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30400   10.30390   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.64000    9.57000   0.07000    0.73145
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                              10.04000    9.97000   0.07000    0.70211
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.85000    9.78000   0.07000    0.71575
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.25000   10.18000   0.07000    0.68762
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.72000   14.59000   0.13000    0.89102
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.85000   13.70000   0.15000    1.09489
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.04000   15.87000   0.17000    1.07120
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.96040    7.88940   0.07100    0.89994
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.86820   10.75470   0.11350    1.05535
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.55360    9.54700   0.00660    0.06913
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.95360   10.94610   0.00750    0.06852
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.85890    6.85280   0.00610    0.08901
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.03180    9.02100   0.01080    0.11972
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.11020   10.09810   0.01210    0.11982
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.50170   10.49240   0.00930    0.08864
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.50000   20.51000  -0.01000   -0.04876
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.63020   11.62940   0.00080    0.00688
復華人生目標基金                                                   38.96290   38.91890   0.04400    0.11306
復華大中華中小策略基金                                              9.17000    8.91000   0.26000    2.91807
復華中小精選基金                                                   75.97000   75.80000   0.17000    0.22427
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.00470   49.82700   0.17770    0.35663
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.23000    8.99000   0.24000    2.66963
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.30000    8.08000   0.22000    2.72277
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.45000   11.35000   0.10000    0.88106
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.52000   10.43000   0.09000    0.86290
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.17000   10.07000   0.10000    0.99305
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   12.26000   12.20000   0.06000    0.49180
復華全方位基金                                                     31.58000   31.41000   0.17000    0.54123
復華全球大趨勢基金-美元                                            14.06000   13.83000   0.23000    1.66305
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          22.02000   21.66000   0.36000    1.66205
復華全球平衡基金-美元                                               9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.48000   20.41000   0.07000    0.34297
復華全球物聯網科技基金-美元                                        17.11000   17.00000   0.11000    0.64706
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.41000   16.31000   0.10000    0.61312
復華全球原物料基金                                                  9.60000    9.50000   0.10000    1.05263
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.72000   13.56000   0.16000    1.17994
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.49420   11.49610  -0.00190   -0.01653
復華全球債券基金                                                   13.49970   13.52240  -0.02270   -0.16787
復華全球債券組合基金                                               14.66000   14.66000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.90000   14.91000  -0.01000   -0.06707
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.75000    9.68000   0.07000    0.72314
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.96000   10.89000   0.07000    0.64279
復華有利貨幣市場基金                                               13.43680   13.43670   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   12.08000   11.93000   0.15000    1.25733
復華亞太成長基金                                                   15.22000   15.06000   0.16000    1.06242
復華亞太神龍科技基金-美元                                          10.17000    9.87000   0.30000    3.03951
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.74000   10.43000   0.31000    2.97220
復華東協世紀基金                                                   12.48000   12.43000   0.05000    0.40225
復華南非幣長期收益基金A                                            13.10000   13.07000   0.03000    0.22953
復華南非幣長期收益基金B                                             8.12000    8.10000   0.02000    0.24691
復華南非幣短期收益基金A                                            13.54000   13.53000   0.01000    0.07391
復華南非幣短期收益基金B                                             8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
復華美國新星基金-美元                                              13.35000   13.05000   0.30000    2.29885
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.45000   13.15000   0.30000    2.28137
復華恒生基金                                                       21.18000   21.14000   0.04000    0.18921
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.17000   32.09000   0.08000    0.24930
復華神盾基金                                                       26.18990   26.12380   0.06610    0.25303
復華高成長基金                                                     69.04000   68.79000   0.25000    0.36342
復華高益策略組合基金                                               13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.39770   14.39760   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           19.79000   19.78000   0.01000    0.05056
復華富時台灣高股息低波動基金                                       53.38000   53.14000   0.24000    0.45164
復華復華基金                                                       21.64000   21.56000   0.08000    0.37106
復華華人世紀基金                                                   16.94000   16.59000   0.35000    2.10970
復華傳家二號基金                                                   31.11080   30.99130   0.11950    0.38559
復華傳家基金                                                       24.81310   24.87740  -0.06430   -0.25847
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.92000   14.91000   0.01000    0.06707
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.72000   11.64000   0.08000    0.68729
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.35000   14.25000   0.10000    0.70175
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.89000    9.82000   0.07000    0.71283
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.53000   19.55000  -0.02000   -0.10230
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.52000    5.52000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.28000   12.28000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.32000   12.31000   0.01000    0.08123
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.02000    8.96000   0.06000    0.66964
復華滬深300 A股基金                                                20.92000   20.96000  -0.04000   -0.19084
復華數位經濟基金                                                   58.96000   58.94000   0.02000    0.03393
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               11.17000   10.90000   0.27000    2.47706
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.72370    9.72420  -0.00050   -0.00514
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.56140    9.56290  -0.00150   -0.01569
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.87750    9.87800  -0.00050   -0.00506
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.68340    9.68460  -0.00120   -0.01239
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.57280    9.57420  -0.00140   -0.01462
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.05320   10.05830  -0.00510   -0.05070
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.55790    9.55700   0.00090    0.00942
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.03810   10.04080  -0.00270   -0.02689
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.55700    9.55620   0.00080    0.00837
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.04080   10.04350  -0.00270   -0.02688
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.83810    9.82520   0.01290    0.13130
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.47750   10.65090  -0.17340   -1.62803
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.87450    9.86440   0.01010    0.10239
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.83810    9.82530   0.01280    0.13028
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.47570   10.64900  -0.17330   -1.62738
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.87450    9.86440   0.01010    0.10239
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.89700    9.89040   0.00660    0.06673
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.27100    9.27080   0.00020    0.00216
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.45830    8.44140   0.01690    0.20020
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.41240    8.39860   0.01380    0.16431
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.53040   11.53020   0.00020    0.00173
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.54400   10.52290   0.02110    0.20052
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.60650   10.58910   0.01740    0.16432
景順主流基金                                                       18.13000   18.01000   0.12000    0.66630
景順台灣科技基金                                                   31.67000   31.48000   0.19000    0.60356
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.26000   11.22000   0.04000    0.35651
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.77000   10.73000   0.04000    0.37279
景順全球科技基金                                                   23.07000   22.83000   0.24000    1.05125
景順全球康健基金                                                   19.52000   19.43000   0.09000    0.46320
景順貨幣市場基金                                                   15.93780   15.93760   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.33000   33.02000   0.31000    0.93882
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.15000   14.91000   0.24000    1.60966
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.12000   13.91000   0.21000    1.50971
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.12000   11.06000   0.06000    0.54250
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.27000   11.22000   0.05000    0.44563
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.33000   11.28000   0.05000    0.44326
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.49000   11.44000   0.05000    0.43706
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.25000   10.30000  -0.05000   -0.48544
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.39000   10.44000  -0.05000   -0.47893
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.46000   10.51000  -0.05000   -0.47574
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.65000   10.71000  -0.06000   -0.56022
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.66160    8.66540  -0.00380   -0.04385
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.01240    7.99920   0.01320    0.16502
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.09200   11.09680  -0.00480   -0.04326
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.23860   10.22170   0.01690    0.16533
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.69000    7.54000   0.15000    1.98939
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.42000    7.28000   0.14000    1.92308
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.86000   10.66000   0.20000    1.87617
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32660    9.32450   0.00210    0.02252
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.49490    9.49620  -0.00130   -0.01369
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.61010    9.60790   0.00220    0.02290
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.78610    9.78740  -0.00130   -0.01328
華南永昌永昌基金                                                   19.27000   19.08000   0.19000    0.99581
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.30520   14.30190   0.00330    0.02307
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.23000   10.14000   0.09000    0.88757
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
華南永昌全球精品基金                                               16.51000   16.37000   0.14000    0.85522
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.71000   11.54000   0.17000    1.47314
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.65000   11.48000   0.17000    1.48084
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             14.01000   13.80000   0.21000    1.52174
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.86000   13.66000   0.20000    1.46413
華南永昌物聯網精選基金                                             11.75000   11.58000   0.17000    1.46805
華南永昌策略報酬基金                                               10.02000    9.96000   0.06000    0.60241
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20510   16.20490   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.24830   24.05860   0.18970    0.78849
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93770   11.93760   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.18190   10.17370   0.00820    0.08060
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.18270   10.16390   0.01880    0.18497
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.83600    9.82820   0.00780    0.07936
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.80650    9.78840   0.01810    0.18491
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.99820    9.99100   0.00720    0.07206
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.94200    9.92440   0.01760    0.17734
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.75500    9.74790   0.00710    0.07284
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.69330    9.67610   0.01720    0.17776
華頓中小型基金                                                     27.14000   27.23000  -0.09000   -0.33052
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.72820   11.57540   0.15280    1.32004
華頓台灣基金                                                       28.81000   28.62000   0.19000    0.66387
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52010   11.51990   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                               18.05000   17.73000   0.32000    1.80485
華頓全球高收益債券基金A                                            13.41690   13.40400   0.01290    0.09624
華頓全球高收益債券基金B                                             8.31690    8.30890   0.00800    0.09628
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.90000    5.85000   0.05000    0.85470
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.64110    2.57680   0.06430    2.49534
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.96480   11.65490   0.30990    2.65897
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38880    0.37860   0.01020    2.69414
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.42440   11.32910   0.09530    0.84120
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.38000   10.29640   0.08360    0.81193
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.28910   10.18720   0.10190    1.00027
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.28800    9.19600   0.09200    1.00043
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.52350   10.41560   0.10790    1.03595
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.53570    9.43740   0.09830    1.04160
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.30000   11.05000   0.25000    2.26244
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.86000    9.62000   0.24000    2.49480
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.60000   10.34000   0.26000    2.51451
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.48490    2.48560  -0.00070   -0.02816
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.03120    2.03370  -0.00250   -0.12293
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.79760   11.77970   0.01790    0.15196
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.57730    9.56290   0.01440    0.15058
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36520    0.36460   0.00060    0.16456
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30240    0.30180   0.00060    0.19881
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.40000    3.33000   0.07000    2.10210
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.40000   15.05000   0.35000    2.32558
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.49000   0.01000    2.04082
匯豐台灣精典基金                                                   24.93000   24.74000   0.19000    0.76799
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.79000   12.67000   0.12000    0.94712
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.51000    8.43000   0.08000    0.94899
匯豐安富基金                                                       26.00000   25.87000   0.13000    0.50251
匯豐成功基金                                                       43.19000   43.15000   0.04000    0.09270
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.31000   11.24000   0.07000    0.62278
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.75000   10.69000   0.06000    0.56127
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.43000   10.37000   0.06000    0.57859
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.42000   11.35000   0.07000    0.61674
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     11.07000   11.00000   0.07000    0.63636
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     11.13000   11.05000   0.08000    0.72398
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.55380    2.55570  -0.00190   -0.07434
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.32440    2.32640  -0.00200   -0.08597
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.52290   11.51250   0.01040    0.09034
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.89810    7.88720   0.01090    0.13820
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37670    0.37620   0.00050    0.13291
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33550    0.33500   0.00050    0.14925
匯豐金磚動力基金                                                   14.07000   13.84000   0.23000    1.66185
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98080   14.98070   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.70000    4.63000   0.07000    1.51188
匯豐新鑽動力基金                                                   10.98000   10.84000   0.14000    1.29151
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.38690    5.35670   0.03020    0.56378
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.98410    8.95440   0.02970    0.33168
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.60000   53.21000   0.39000    0.73294
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.60000   53.21000   0.39000    0.73294
匯豐龍騰電子基金                                                   37.02000   36.66000   0.36000    0.98200
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.22530   12.21920   0.00610    0.04992
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.25000   19.21000   0.04000    0.20822
新光中國成長基金(人民幣)                                           10.26000    9.98000   0.28000    2.80561
新光中國成長基金(美元)                                             10.38000    9.99000   0.39000    3.90390
新光中國成長基金(新臺幣)                                           10.32000    9.95000   0.37000    3.71859
新光台灣富貴基金                                                   23.63000   23.64000  -0.01000   -0.04230
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.39000   12.25000   0.14000    1.14286
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       12.05000   11.93000   0.12000    1.00587
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.21000    8.94000   0.27000    3.02013
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.98000    9.92000   0.06000    0.60484
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44440   15.44420   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.17000    9.09000   0.08000    0.88009
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.62000    9.54000   0.08000    0.83857
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.58000    9.50000   0.08000    0.84211
新光亞洲精選基金-美金                                              22.48000   22.13000   0.35000    1.58156
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.72000   22.40000   0.32000    1.42857
新光兩岸優勢基金                                                   11.85000   11.47000   0.38000    3.31299
新光店頭基金                                                       25.94000   25.85000   0.09000    0.34816
新光特選內需收益ETF基金                                            20.95000   20.85000   0.10000    0.47962
新光創新科技基金                                                   15.37000   15.25000   0.12000    0.78689
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.84510    9.84590  -0.00080   -0.00813
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.07580   10.07370   0.00210    0.02085
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.72670    9.72320   0.00350    0.03600
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.32020    9.32100  -0.00080   -0.00858
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.54540    9.54350   0.00190    0.01991
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.21180    9.20860   0.00320    0.03475
新光澳幣八年期保本基金                                             10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
新光澳幣十年期保本基金                                             10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.11850   10.12270  -0.00420   -0.04149
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.79530    9.79880  -0.00350   -0.03572
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.75830    9.76090  -0.00260   -0.02664
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.02560   10.02830  -0.00270   -0.02692
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.96840    9.96920  -0.00080   -0.00802
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.70020    9.70110  -0.00090   -0.00928
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.67810    9.68090  -0.00280   -0.02892
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.94520    9.94810  -0.00290   -0.02915
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.69000    7.62000   0.07000    0.91864
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.98000    8.91000   0.07000    0.78563
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.80120    9.79620   0.00500    0.05104
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.36790    9.36390   0.00400    0.04272
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.71350    9.70530   0.00820    0.08449
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.34080    9.33290   0.00790    0.08465
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.41540    9.40900   0.00640    0.06802
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.85300    9.84750   0.00550    0.05585
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.79140   13.78300   0.00840    0.06094
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.47300    8.46780   0.00520    0.06141
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        38.02740   38.11280  -0.08540   -0.22407
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.91120   39.05210  -0.14090   -0.36080
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  40.03220   40.11790  -0.08570   -0.21362
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.19800   11.19460   0.00340    0.03037
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04900    9.94970   0.09930    0.99802
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.57530   12.34620   0.22910    1.85563
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.50090    9.23070   0.27020    2.92719
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.81000    9.53000   0.28000    2.93809
群益大印度基金-人民幣                                              14.54690   14.51860   0.02830    0.19492
群益大印度基金-美元                                                13.82900   13.65840   0.17060    1.24905
群益大印度基金-新臺幣                                              13.08000   12.93000   0.15000    1.16009
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.74690   12.72750   0.01940    0.15243
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.42550   12.27740   0.14810    1.20628
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.64000   11.51000   0.13000    1.12945
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.78250   11.76460   0.01790    0.15215
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.48080   10.35600   0.12480    1.20510
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.85000    9.73000   0.12000    1.23330
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.22930   10.21370   0.01560    0.15274
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.13550    9.02670   0.10880    1.20531
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.63000    9.52000   0.11000    1.15546
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.84010    9.82510   0.01500    0.15267
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   9.08240    8.97420   0.10820    1.20568
群益中小型股基金                                                   46.96000   46.90000   0.06000    0.12793
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.81260    9.79530   0.01730    0.17662
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.20850    9.09660   0.11190    1.23013
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.61750    8.51580   0.10170    1.19425
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.64490    8.62960   0.01530    0.17730
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.11220    8.01360   0.09860    1.23041
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.59220    7.50260   0.08960    1.19425
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.93640   10.95070  -0.01430   -0.13059
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.61290   10.60820   0.00470    0.04431
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.84960    9.79630   0.05330    0.54408
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.66030    8.47040   0.18990    2.24192
群益中國新機會基金N-美元                                            8.03810    7.78000   0.25810    3.31748
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.57000    8.30000   0.27000    3.25301
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.68040    7.51200   0.16840    2.24175
群益中國新機會基金-美元                                             8.59470    8.31870   0.27600    3.31783
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.18000    7.92000   0.26000    3.28283
群益平衡王基金                                                     19.34130   19.27520   0.06610    0.34293
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.31000    8.30000   0.01000    0.12048
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.00000    5.99000   0.01000    0.16694
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.09570   11.19200  -0.09630   -0.86044
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.70540   10.68600   0.01940    0.18155
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.95020   10.03660  -0.08640   -0.86085
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.60000    9.58260   0.01740    0.18158
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.13780   10.14540  -0.00760   -0.07491
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.93950    9.94110  -0.00160   -0.01609
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.48100    9.48800  -0.00700   -0.07378
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.40020    9.40170  -0.00150   -0.01595
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.19650   10.20410  -0.00760   -0.07448
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.25120   10.25290  -0.00170   -0.01658
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.64800    9.65510  -0.00710   -0.07354
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                              10.05760   10.05930  -0.00170   -0.01690
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.14130   10.13460   0.00670    0.06611
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.34310    7.33830   0.00480    0.06541
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.16680   10.16480   0.00200    0.01968
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.07900   10.07030   0.00870    0.08639
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.23080   10.22370   0.00710    0.06945
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.04820   10.04620   0.00200    0.01991
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.97830    9.96970   0.00860    0.08626
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.12860   10.12160   0.00700    0.06916
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.16680   10.16490   0.00190    0.01869
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.07900   10.07030   0.00870    0.08639
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.23080   10.22370   0.00710    0.06945
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.04820   10.04630   0.00190    0.01891
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.97830    9.96970   0.00860    0.08626
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.12860   10.12160   0.00700    0.06916
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.50000   11.42000   0.08000    0.70053
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.20550   16.08670   0.11880    0.73850
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.95000   15.84000   0.11000    0.69444
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.76000   10.60000   0.16000    1.50943
群益印度中小基金N-美元                                             10.14670   10.02780   0.11890    1.18570
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.57000    9.46000   0.11000    1.16279
群益印度中小基金-人民幣                                            16.18830   16.16680   0.02150    0.13299
群益印度中小基金-美元                                              14.51260   14.34250   0.17010    1.18599
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.74000   16.55000   0.19000    1.14804
群益多利策略組合基金                                               11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.62000   13.61000   0.01000    0.07348
群益多重資產組合基金                                               15.62000   15.50000   0.12000    0.77419
群益安家基金                                                       25.92280   25.78510   0.13770    0.53403
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08510   16.08490   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.53000   24.13000   0.40000    1.65769
群益亞太中小基金                                                   12.19000   11.86000   0.33000    2.78246
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.57000   16.29000   0.28000    1.71885
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.76370    9.75160   0.01210    0.12408
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.49850    7.48920   0.00930    0.12418
群益店頭市場基金                                                  102.18000  101.87000   0.31000    0.30431
群益東方盛世基金                                                    9.11000    8.97000   0.14000    1.56076
群益東協成長基金-人民幣                                            13.08040   13.11700  -0.03660   -0.27903
群益東協成長基金-美元                                              11.60550   11.51680   0.08870    0.77018
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.45000   11.37000   0.08000    0.70361
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.37060   11.31010   0.06050    0.53492
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.79610   10.73610   0.06000    0.55886
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.25620   10.20120   0.05500    0.53915
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.95310    9.90010   0.05300    0.53535
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.45340    9.40090   0.05250    0.55846
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.97850    8.93040   0.04810    0.53861
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.74030    9.68840   0.05190    0.53569
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.62160    9.56820   0.05340    0.55810
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                              10.03040    9.97670   0.05370    0.53825
群益長安基金                                                       28.70000   28.53000   0.17000    0.59586
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.26840   10.19790   0.07050    0.69132
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.53330   15.42650   0.10680    0.69232
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.96000   14.86000   0.10000    0.67295
群益真善美基金                                                     16.94360   17.00830  -0.06470   -0.38040
群益馬拉松基金                                                    125.05000  124.36000   0.69000    0.55484
群益深証中小板基金                                                 12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
群益創新科技基金                                                   32.89000   32.54000   0.35000    1.07560
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.34930    9.19950   0.14980    1.62835
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.69740    8.46900   0.22840    2.69689
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.04000    8.81000   0.23000    2.61067
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.18130   10.01820   0.16310    1.62804
群益華夏盛世基金-美元                                               9.59010    9.33830   0.25180    2.69642
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.78000   15.37000   0.41000    2.66753
群益奧斯卡基金                                                     27.68000   27.60000   0.08000    0.28986
群益新興金鑽基金-美元                                              11.62580   11.37270   0.25310    2.22550
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.86000    8.67000   0.19000    2.19146
群益葛萊美基金                                                     24.18000   23.99000   0.19000    0.79200
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.62000   20.66000  -0.04000   -0.19361
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.06000    8.11000  -0.05000   -0.61652
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.19000   14.01000   0.18000    1.28480
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.91800   11.86650   0.05150    0.43399
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.32060   11.27010   0.05050    0.44809
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.25380   11.20870   0.04510    0.40237
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.68730    8.64980   0.03750    0.43354
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.13950    9.09880   0.04070    0.44731
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.41000    8.37000   0.04000    0.47790
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.75340    8.71830   0.03510    0.40260
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.15350   10.10830   0.04520    0.44716
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       29.62000   29.53000   0.09000    0.30477
德信中國精選成長基金                                               11.04000   10.81000   0.23000    2.12766
德信台灣主流中小基金                                               19.33000   19.26000   0.07000    0.36345
德信新興股票組合基金                                               10.98000   10.88000   0.10000    0.91912
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93350   11.93330   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                       10.79870   10.80230  -0.00360   -0.03333
德信數位時代基金                                                   28.05000   27.91000   0.14000    0.50161
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66210   11.66190   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.93000   15.80000   0.13000    0.82278
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.53000   19.34000   0.19000    0.98242
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.34350   10.35100  -0.00750   -0.07246
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.79290   14.80320  -0.01030   -0.06958
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.14680    8.14390   0.00290    0.03561
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.01130   11.00340   0.00790    0.07180
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.32090   11.31270   0.00820    0.07248
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.06150   13.05680   0.00470    0.03600
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     18.56000   18.38000   0.18000    0.97933
摩根中小基金                                                       23.61000   23.23000   0.38000    1.63582
摩根中國A股基金                                                    13.42000   12.96000   0.46000    3.54938
摩根中國A股基金(美元)                                              10.56000   10.20000   0.36000    3.52941
摩根中國亮點基金                                                   13.33000   12.90000   0.43000    3.33333
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.14170   10.98210   0.15960    1.45327
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.27800   12.10150   0.17650    1.45850
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.44900    9.31200   0.13700    1.47122
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.50410   12.32500   0.17910    1.45314
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.27230   14.06730   0.20500    1.45728
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.61000   20.32000   0.29000    1.42717
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.61000   20.32000   0.29000    1.42717
摩根台灣增長基金                                                   52.37000   51.86000   0.51000    0.98342
摩根平衡基金                                                       28.83000   28.65000   0.18000    0.62827
摩根全球α基金                                                     19.69000   19.54000   0.15000    0.76766
摩根全球平衡基金                                                   15.23130   15.11670   0.11460    0.75810
摩根全球發現基金                                                   12.92000   12.81000   0.11000    0.85870
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.76450    9.74190   0.02260    0.23199
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.72630   10.70130   0.02500    0.23362
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.14890   10.12500   0.02390    0.23605
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.45620   11.42980   0.02640    0.23098
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.05370   10.03000   0.02370    0.23629
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.69100   10.59510   0.09590    0.90514
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.67420   13.55150   0.12270    0.90543
摩根亞洲基金                                                       57.43000   56.55000   0.88000    1.55615
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.46290    8.45370   0.00920    0.10883
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.83800    9.82590   0.01210    0.12314
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.71920    8.70860   0.01060    0.12172
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.26710   12.25350   0.01360    0.11099
摩根東方內需機會基金                                               18.19000   17.92000   0.27000    1.50670
摩根東方科技基金                                                   34.68000   33.90000   0.78000    2.30088
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.95000    9.81000   0.14000    1.42712
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.25000   10.11000   0.14000    1.38477
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.71000    9.58000   0.13000    1.35699
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.66000   11.50000   0.16000    1.39130
摩根金龍收成基金                                                   21.81000   21.18000   0.63000    2.97450
摩根第一貨幣市場基金                                               15.07920   15.07900   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   14.78000   14.48000   0.30000    2.07182
摩根新金磚五國基金                                                 11.22000   11.06000   0.16000    1.44665
摩根新絲路基金                                                      9.83000    9.66000   0.17000    1.75983
摩根新興35基金                                                     13.27000   13.05000   0.22000    1.68582
摩根新興日本基金                                                   24.79000   24.40000   0.39000    1.59836
摩根新興科技基金                                                   56.62000   55.59000   1.03000    1.85285
摩根龍揚基金                                                       32.58000   31.65000   0.93000    2.93839
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.12000   11.06000   0.06000    0.54250
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.89000   10.83000   0.06000    0.55402
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.48000   11.42000   0.06000    0.52539
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.33070    9.32060   0.01010    0.10836
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.26270   11.25040   0.01230    0.10933
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     25.02000   25.02000   0.00000    0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.77360   11.75720   0.01640    0.13949
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.03290   11.01750   0.01540    0.13978
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.02330   10.01200   0.01130    0.11286
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.22680   10.21250   0.01430    0.14002
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.64180    9.62830   0.01350    0.14021
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.75360    8.74380   0.00980    0.11208
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.35650   10.30930   0.04720    0.45784
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.39520   10.35150   0.04370    0.42216
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.74630    9.70530   0.04100    0.42245
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.87500    9.83700   0.03800    0.38630
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.50550    9.46560   0.03990    0.42153
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.63070    9.59360   0.03710    0.38672
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.33140   11.27740   0.05400    0.47883
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.10960   11.05610   0.05350    0.48390
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.25090   10.20460   0.04630    0.45372
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.74830   10.69710   0.05120    0.47863
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.52160   10.47090   0.05070    0.48420
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.71110    9.66730   0.04380    0.45307
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.44640   23.48990  -0.04350   -0.18519
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.73350    9.66470   0.06880    0.71187
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.02940    9.96210   0.06730    0.67556
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.73350    9.66470   0.06880    0.71187
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.02940    9.96210   0.06730    0.67556
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16370   13.16350   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   12.67000   12.66000   0.01000    0.07899
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.08970   16.08790   0.00180    0.01119
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.62720   12.48110   0.14610    1.17057
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.26170   12.13230   0.12940    1.06657
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.76750   11.64330   0.12420    1.06671
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.80680   11.80300   0.00380    0.03220
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.09220   11.09200   0.00020    0.00180
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.53580   10.53230   0.00350    0.03323
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.64710    8.64690   0.00020    0.00231
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       37.49000   37.13000   0.36000    0.96957
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.56000   15.55000   0.01000    0.06431
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.57000   12.57000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.26000   13.24000   0.02000    0.15106
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.45000   12.44000   0.01000    0.08039
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.99000    7.98000   0.01000    0.12531
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.10000   12.09000   0.01000    0.08271
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.29000   11.23000   0.06000    0.53428
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.47000    9.42000   0.05000    0.53079
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.07000   12.02000   0.05000    0.41597
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.41000   15.36000   0.05000    0.32552
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.37000   15.33000   0.04000    0.26093
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.16000   10.11000   0.05000    0.49456
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.80000   20.68000   0.12000    0.58027
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.91000   18.81000   0.10000    0.53163
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.06000   13.00000   0.06000    0.46154
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.72000   15.64000   0.08000    0.51151
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.50000   16.40000   0.10000    0.60976
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.53000   15.45000   0.08000    0.51780
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.32000   10.27000   0.05000    0.48685
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.70000   15.62000   0.08000    0.51216
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          14.08000   14.01000   0.07000    0.49964
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            14.10000   14.03000   0.07000    0.49893
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.78000   14.70000   0.08000    0.54422
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.42000   18.41000   0.01000    0.05432
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.28000   17.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.41000   13.41000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.25000   14.23000   0.02000    0.14055
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.28000   13.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.18000    8.18000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.20000   13.20000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.64000   14.62000   0.02000    0.13680
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.62000   14.61000   0.01000    0.06845
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   14.99660   14.99650   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.41650   10.42180  -0.00530   -0.05085
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.70100   13.70510  -0.00410   -0.02992
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.53660    7.54050  -0.00390   -0.05172
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.99000   13.98000   0.01000    0.07153
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.04000   14.04000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   23.20000   23.07000   0.13000    0.56350
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.89000   11.56000   0.33000    2.85467
瀚亞中國基金-新台幣                                                12.54000   12.09000   0.45000    3.72208
瀚亞巴西基金                                                        4.35000    4.23000   0.12000    2.83688
瀚亞外銷基金                                                       44.50000   44.22000   0.28000    0.63320
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.66420   10.70400  -0.03980   -0.37182
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.35010   10.34230   0.00780    0.07542
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.26890   12.26180   0.00710    0.05790
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.16540   10.18560  -0.02020   -0.19832
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.52990    7.56000  -0.03010   -0.39815
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.03330    8.02730   0.00600    0.07474
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.13440    8.12980   0.00460    0.05658
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.17070    7.18490  -0.01420   -0.19764
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.89400    8.88890   0.00510    0.05737
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.26480    9.30200  -0.03720   -0.39991
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.39090    9.38390   0.00700    0.07460
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.27050    9.26520   0.00530    0.05720
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.67000   11.72000  -0.05000   -0.42662
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.43000   11.38000   0.05000    0.43937
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.07000   11.02000   0.05000    0.45372
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.80000   10.84000  -0.04000   -0.36900
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.96110    9.95460   0.00650    0.06530
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.91470    9.99260  -0.07790   -0.77958
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.91060    9.90060   0.01000    0.10100
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.96110    9.95460   0.00650    0.06530
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.86000   14.81000   0.05000    0.33761
瀚亞印度基金-美元                                                  14.14000   13.96000   0.18000    1.28940
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.32000   30.93000   0.39000    1.26091
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.21000   12.10000   0.11000    0.90909
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.17000   10.08000   0.09000    0.89286
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.95000   11.89000   0.06000    0.50463
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.81000   10.65000   0.16000    1.50235
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.22000   15.01000   0.21000    1.39907
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.54000    9.49000   0.05000    0.52687
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.30000    9.17000   0.13000    1.41767
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.31000    9.18000   0.13000    1.41612
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.87000   11.70000   0.17000    1.45299
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.89070   11.88900   0.00170    0.01430
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.68150   13.62510   0.05640    0.41394
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.93140   10.85210   0.07930    0.73073
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.71370   10.63910   0.07460    0.70119
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.84060   11.79840   0.04220    0.35768
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.20460    9.20110   0.00350    0.03804
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.05090   10.00890   0.04200    0.41963
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.10900    9.04290   0.06610    0.73096
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.91730    8.85520   0.06210    0.70128
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.26680    9.23460   0.03220    0.34869
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.64190   14.58670   0.05520    0.37843
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.89220   10.94350  -0.05130   -0.46877
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.80830   10.76380   0.04450    0.41342
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.75170   12.70370   0.04800    0.37784
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.78000   11.64000   0.14000    1.20275
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.91000   20.67000   0.24000    1.16110
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56310   13.56290   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.06000   27.79000   0.27000    0.97157
瀚亞高科技基金                                                     60.72000   60.43000   0.29000    0.47989
瀚亞理財通基金                                                     28.26000   28.15000   0.11000    0.39076
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.06000    9.10000  -0.04000   -0.43956
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               9.02000    8.99000   0.03000    0.33370
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.89000    8.85000   0.04000    0.45198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              9.03000    9.00000   0.03000    0.33333
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.88000    8.94000  -0.06000   -0.67114
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.67000    8.65000   0.02000    0.23121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.87000    8.93000  -0.06000   -0.67189
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
瀚亞菁華基金                                                       24.34000   24.24000   0.10000    0.41254
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.04060   13.01360   0.02700    0.20748
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.19750    9.17840   0.01910    0.20810
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.55100   10.56170  -0.01070   -0.10131
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.02100   10.96700   0.05400    0.49239
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.44440   10.38480   0.05960    0.57392
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.84770    9.79490   0.05280    0.53906
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.03940   10.02530   0.01410    0.14064
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.41600    8.42280  -0.00680   -0.08073
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.44730    8.40590   0.04140    0.49251
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.95970    8.90860   0.05110    0.57360
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.33290    8.28820   0.04470    0.53932
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.94500    7.93380   0.01120    0.14117
瀚亞電通網基金                                                     15.65000   15.55000   0.10000    0.64309
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.70400   13.69830   0.00570    0.04161
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.43430   10.49920  -0.06490   -0.61814
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93710    9.93020   0.00690    0.06949
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.51470   11.50990   0.00480    0.04170
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞