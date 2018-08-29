[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/28 107/08/27 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.54790 10.54440 0.00350 0.03319 大華銀多元特別收益平衡基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.92210 9.93660 -0.01450 -0.14593 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.92390 9.93840 -0.01450 -0.14590 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.88010 9.87750 0.00260 0.02632 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.88040 9.87780 0.00260 0.02632 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.21220 9.21440 -0.00220 -0.02388 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.48350 9.48400 -0.00050 -0.00527 中國信託台灣活力基金 14.89000 14.78000 0.11000 0.74425 中國信託台灣優勢基金 17.64000 17.64000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.82000 9.70000 0.12000 1.23711 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.47000 10.34000 0.13000 1.25725 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.90090 9.90050 0.00040 0.00404 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.26480 9.26440 0.00040 0.00432 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.28480 10.28110 0.00370 0.03599 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.58540 9.58200 0.00340 0.03548 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.85780 10.80710 0.05070 0.46914 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.45530 9.41120 0.04410 0.46859 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.23090 11.13110 0.09980 0.89659 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.10780 10.01790 0.08990 0.89739 中國信託智能運動基金-台幣 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950 中國信託智能運動基金-美元 10.90000 10.83000 0.07000 0.64635 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.03000 9.93000 0.10000 1.00705 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98650 10.98640 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.48670 9.48090 0.00580 0.06118 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.13440 9.12880 0.00560 0.06134 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.62340 9.61510 0.00830 0.08632 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.26070 9.25280 0.00790 0.08538 中國信託精穩基金 18.45080 18.45160 -0.00080 -0.00434 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.74000 11.68000 0.06000 0.51370 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.35000 11.30000 0.05000 0.44248 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.92000 11.85000 0.07000 0.59072 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.58000 11.51000 0.07000 0.60817 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 64.26000 64.03000 0.23000 0.35921 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.49220 39.67100 -0.17880 -0.45071 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.56000 17.96000 0.60000 3.34076 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40730 11.40450 0.00280 0.02455 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.62730 10.61350 0.01380 0.13002 元大上證50基金 28.72000 28.84000 -0.12000 -0.41609 元大大中華TMT基金-人民幣 11.71000 11.38000 0.33000 2.89982 元大大中華TMT基金-新台幣 10.54000 10.24000 0.30000 2.92969 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.56000 13.34000 0.22000 1.64918 元大大中華價值指數基金-美元 12.86200 12.63600 0.22600 1.78854 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.32400 17.02600 0.29800 1.75026 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.57900 10.34400 0.23500 2.27185 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.28000 10.04100 0.23900 2.38024 元大中國平衡基金-人民幣 2.96000 2.93000 0.03000 1.02389 元大中國平衡基金-新台幣 13.37000 13.23000 0.14000 1.05820 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.76560 45.37090 0.39470 0.86994 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48050 10.48220 -0.00170 -0.01622 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.70520 9.70680 -0.00160 -0.01648 元大中國機會債券基金-新台幣 9.74120 9.73250 0.00870 0.08939 元大巴西指數基金 5.31300 5.17700 0.13600 2.62700 元大巴菲特基金 28.94000 28.96000 -0.02000 -0.06906 元大日經225基金 28.65000 28.64000 0.01000 0.03492 元大台商收成基金 24.89000 24.71000 0.18000 0.72845 元大台灣50單日反向1倍基金 12.03000 12.11000 -0.08000 -0.66061 元大台灣50單日正向2倍基金 40.43000 39.86000 0.57000 1.43001 元大台灣中型100基金 34.08000 33.79000 0.29000 0.85824 元大台灣加權股價指數基金 26.03100 25.84500 0.18600 0.71967 元大台灣卓越50基金 86.44000 85.56000 0.88000 1.02852 元大台灣金融基金 18.40000 18.32000 0.08000 0.43668 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.61000 32.33000 0.28000 0.86607 元大台灣高股息基金 27.70000 27.41000 0.29000 1.05801 元大台灣電子科技基金 37.19000 36.76000 0.43000 1.16975 元大全球ETF成長組合基金 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 元大全球ETF穩健組合基金 14.95000 14.87000 0.08000 0.53800 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.54000 13.62000 -0.08000 -0.58737 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.16000 13.25000 -0.09000 -0.67925 元大全球不動產證券化基金-美元 12.50900 12.57900 -0.07000 -0.55648 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.79000 8.68000 0.11000 1.26728 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.70000 6.61000 0.09000 1.36157 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.82000 6.77000 0.05000 0.73855 元大全球股票入息基金-美元配息 9.77200 9.69200 0.08000 0.82542 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.84000 10.76000 0.08000 0.74349 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.67000 9.59000 0.08000 0.83420 元大全球新興市場精選組合基金 13.57000 13.41000 0.16000 1.19314 元大全球農業商機基金 17.71000 17.59000 0.12000 0.68221 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.80100 8.65800 0.14300 1.65165 元大印度指數基金 10.55500 10.46500 0.09000 0.86001 元大印度基金 13.18000 13.10000 0.08000 0.61069 元大多多基金 19.69000 19.73000 -0.04000 -0.20274 元大多福基金 56.77000 56.67000 0.10000 0.17646 元大亞太成長基金 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.64300 8.63400 0.00900 0.10424 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.11730 7.10980 0.00750 0.10549 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.55500 9.47700 0.07800 0.82305 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.00000 9.92000 0.08000 0.80645 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.74000 9.66000 0.08000 0.82816 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.00000 9.92000 0.08000 0.80645 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.98600 9.93200 0.05400 0.54370 元大卓越基金 49.28000 49.27000 0.01000 0.02030 元大店頭基金 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 元大泛歐成長基金 9.58000 9.49000 0.09000 0.94837 元大美元貨幣市場基金-美元 10.26840 10.26790 0.00050 0.00487 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.56970 9.58410 -0.01440 -0.15025 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.67000 31.72470 -0.05470 -0.17242 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.36540 38.55690 -0.19150 -0.49667 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.87610 18.81050 0.06560 0.34874 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.52530 19.67780 -0.15250 -0.77499 元大美國政府7至10年期債券基金 38.91940 39.03620 -0.11680 -0.29921 元大高科技基金 20.36000 20.37000 -0.01000 -0.04909 元大得利貨幣市場基金 16.25430 16.25410 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98240 11.98230 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 13.23000 13.15000 0.08000 0.60837 元大華夏中小基金 7.54000 7.31000 0.23000 3.14637 元大新中國基金-人民幣 9.77000 9.50000 0.27000 2.84211 元大新中國基金-美元 9.27500 9.00500 0.27000 2.99833 元大新中國基金-新台幣 9.22000 8.95000 0.27000 3.01676 元大新主流基金 27.44000 27.47000 -0.03000 -0.10921 元大新東協平衡基金-美元 9.47600 9.43900 0.03700 0.39199 元大新東協平衡基金-新台幣 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.22470 10.22780 -0.00310 -0.03031 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.59130 9.58070 0.01060 0.11064 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.27640 10.26880 0.00760 0.07401 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.94900 8.94240 0.00660 0.07381 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.85990 9.85780 0.00210 0.02130 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.46040 9.45840 0.00200 0.02115 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.98950 9.99090 -0.00140 -0.01401 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.58870 9.59020 -0.00150 -0.01564 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.60360 9.60410 -0.00050 -0.00521 元大新興亞洲基金 11.69000 11.54000 0.15000 1.29983 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.01230 9.01400 -0.00170 -0.01886 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.78820 8.78990 -0.00170 -0.01934 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.24110 9.24620 -0.00510 -0.05516 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.01090 9.01590 -0.00500 -0.05546 元大萬泰貨幣市場基金 15.10190 15.10170 0.00020 0.00132 元大經貿基金 40.12000 40.06000 0.06000 0.14978 元大實質多重資產基金-人民幣 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 元大實質多重資產基金-美元 8.41500 8.42300 -0.00800 -0.09498 元大實質多重資產基金-新台幣 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 元大滬深300單日反向1倍基金 15.50000 15.49000 0.01000 0.06456 元大滬深300單日正向2倍基金 13.88000 13.93000 -0.05000 -0.35894 元大摩臺基金 39.98000 39.58000 0.40000 1.01061 元大標普500基金 26.80000 26.64000 0.16000 0.60060 元大標普500單日反向1倍基金 12.78000 12.88000 -0.10000 -0.77640 元大標普500單日正向2倍基金 35.94000 35.43000 0.51000 1.43946 元大標智滬深300基金 16.19000 16.20000 -0.01000 -0.06173 元大歐洲50基金 24.85000 24.64000 0.21000 0.85227 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.58720 9.56040 0.02680 0.28032 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18300 10.18260 0.00040 0.00393 元大績效基金 56.83000 56.90000 -0.07000 -0.12302 元大韓國KOSPI200基金 22.68000 22.53000 0.15000 0.66578 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.68000 15.58000 0.10000 0.64185 日盛上選基金 34.60000 34.43000 0.17000 0.49376 日盛小而美基金 19.17000 18.98000 0.19000 1.00105 日盛中國內需動力基金 9.76000 9.48000 0.28000 2.95359 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.62850 11.64670 -0.01820 -0.15627 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.74160 9.75680 -0.01520 -0.15579 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.66410 11.64990 0.01420 0.12189 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.76590 9.75400 0.01190 0.12200 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59660 10.58630 0.01030 0.09730 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.85660 8.84790 0.00870 0.09833 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.67000 10.41000 0.26000 2.49760 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.26000 9.91000 0.35000 3.53179 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.58000 10.21000 0.37000 3.62390 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.97000 9.89000 0.08000 0.80890 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.01000 9.93000 0.08000 0.80564 日盛日盛基金 14.12000 14.04000 0.08000 0.56980 日盛目標收益組合基金(美元) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.83000 10.71000 0.12000 1.12045 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.16260 10.15630 0.00630 0.06203 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.53310 9.52720 0.00590 0.06193 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.99040 9.98640 0.00400 0.04005 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.37360 9.36980 0.00380 0.04056 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41080 2.41980 -0.00900 -0.37193 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67280 1.67910 -0.00630 -0.37520 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36550 0.36490 0.00060 0.16443 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25440 0.25400 0.00040 0.15748 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.15330 12.13490 0.01840 0.15163 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.32240 8.30980 0.01260 0.15163 日盛亞洲機會基金 7.11000 6.91000 0.20000 2.89436 日盛首選基金 17.66000 17.57000 0.09000 0.51224 日盛高科技基金 18.70000 18.56000 0.14000 0.75431 日盛貨幣市場基金 14.76990 14.76970 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 41.17000 40.93000 0.24000 0.58637 日盛精選五虎基金 39.01000 38.80000 0.21000 0.54124 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48480 13.48460 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 32.21000 32.27000 -0.06000 -0.18593 台新MSCI中國基金 20.94000 20.40000 0.54000 2.64706 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.52000 17.65000 -0.13000 -0.73654 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.18000 22.88000 0.30000 1.31119 台新大眾貨幣市場基金 14.16150 14.16130 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.37320 10.38250 -0.00930 -0.08957 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56600 10.56060 0.00540 0.05113 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.12390 10.12230 0.00160 0.01581 台新中國通基金 44.93000 44.85000 0.08000 0.17837 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.49100 0.47630 0.01470 3.08629 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.08400 14.63800 0.44600 3.04686 台新中國精選中小基金-美元 0.34850 0.33830 0.01020 3.01508 台新中國精選中小基金-新台幣 10.73000 10.42000 0.31000 2.97505 台新主流基金 24.27000 24.24000 0.03000 0.12376 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.42000 20.48000 -0.06000 -0.29297 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66810 0.66960 -0.00150 -0.22401 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.21000 15.25000 -0.04000 -0.26230 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49630 0.49740 -0.00110 -0.22115 台新台灣中小基金 35.34000 35.29000 0.05000 0.14168 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.99710 9.94090 0.05620 0.56534 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.34940 9.30990 0.03950 0.42428 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.46850 10.42420 0.04430 0.42497 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.45390 10.41900 0.03490 0.33496 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.28250 11.24490 0.03760 0.33437 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 台新印度基金 16.56000 16.45000 0.11000 0.66869 台新亞美短期債券基金 10.94370 10.95120 -0.00750 -0.06849 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.56690 8.56010 0.00680 0.07944 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28430 0.28390 0.00040 0.14089 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.90490 11.89550 0.00940 0.07902 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38950 0.38900 0.00050 0.12853 台新真吉利貨幣市場基金 11.09090 11.09080 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.08260 30.08130 0.00130 0.00432 台新智慧生活基金-美元 10.76780 10.67930 0.08850 0.82871 台新智慧生活基金-新台幣 11.05000 10.96000 0.09000 0.82117 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.33310 8.33900 -0.00590 -0.07075 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.50010 8.50910 -0.00900 -0.10577 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.95840 8.96470 -0.00630 -0.07028 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.14590 9.15560 -0.00970 -0.10595 台新新興市場債券基金(A類型) 10.44310 10.43820 0.00490 0.04694 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33480 0.33450 0.00030 0.08969 台新新興市場債券基金(B類型) 7.78760 7.78400 0.00360 0.04625 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26280 0.26260 0.00020 0.07616 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.42000 5.35000 0.07000 1.30841 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.13000 21.12000 0.01000 0.04735 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.85200 10.73900 0.11300 1.05224 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.78000 15.63000 0.15000 0.95969 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.83290 11.83040 0.00250 0.02113 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.55610 9.55410 0.00200 0.02093 未來資產亞洲新富基金 20.74000 20.34000 0.40000 1.96657 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56630 12.56610 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 12.53000 12.49000 0.04000 0.32026 未來資產新興市場債券基金A 8.74680 8.74650 0.00030 0.00343 未來資產新興市場債券基金B 6.65000 6.64980 0.00020 0.00301 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.10220 11.09980 0.00240 0.02162 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.97070 9.87380 0.09690 0.98139 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.28860 9.30810 -0.01950 -0.20949 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55820 10.58040 -0.02220 -0.20982 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.93950 7.87990 0.05960 0.75635 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.08690 9.01870 0.06820 0.75621 永豐中小基金 54.49000 54.52000 -0.03000 -0.05503 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75980 1.76860 -0.00880 -0.49757 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32840 2.34000 -0.01160 -0.49573 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.07380 8.03670 0.03710 0.46163 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.36440 10.31680 0.04760 0.46138 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.86000 4.77000 0.09000 1.88679 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.99000 21.40000 0.59000 2.75701 永豐主流品牌基金 18.68000 18.47000 0.21000 1.13698 永豐永豐基金 37.11000 36.88000 0.23000 0.62364 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.90330 9.87680 0.02650 0.26831 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.97190 9.94510 0.02680 0.26948 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.85590 9.83100 0.02490 0.25328 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.92560 9.90050 0.02510 0.25352 永豐亞洲民生消費基金 11.43000 11.19000 0.24000 2.14477 永豐高科技基金 25.10000 24.96000 0.14000 0.56090 永豐貨幣市場基金 13.88280 13.88260 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09520 2.11550 -0.02030 -0.95958 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47770 2.50170 -0.02400 -0.95935 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.74190 7.74260 -0.00070 -0.00904 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.39270 10.39360 -0.00090 -0.00866 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.05720 7.05400 0.00320 0.04536 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.86930 10.86440 0.00490 0.04510 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.44000 9.32000 0.12000 1.28755 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.52000 7.36000 0.16000 2.17391 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.30000 16.92000 0.38000 2.24586 永豐臺灣加權ETF基金 56.86000 56.39000 0.47000 0.83348 永豐領航科技基金 40.97000 40.81000 0.16000 0.39206 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.54000 11.43000 0.11000 0.96238 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.17000 11.07000 0.10000 0.90334 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.38000 10.26000 0.12000 1.16959 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444 永豐趨勢平衡基金 46.65000 46.94000 -0.29000 -0.61781 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.57460 11.57360 0.00100 0.00864 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.47740 9.47360 0.00380 0.04011 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73040 9.72660 0.00380 0.03907 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.48590 9.48310 0.00280 0.02953 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65860 9.65570 0.00290 0.03003 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.48940 9.48560 0.00380 0.04006 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87180 9.86780 0.00400 0.04054 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.46430 9.46130 0.00300 0.03171 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71670 9.71350 0.00320 0.03294 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.96000 10.73000 0.23000 2.14352 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.72000 9.53000 0.19000 1.99370 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.39000 10.18000 0.21000 2.06287 兆豐國際中小基金 16.16000 16.12000 0.04000 0.24814 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.31000 13.91000 0.40000 2.87563 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.06000 18.55000 0.51000 2.74933 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.93000 18.42000 0.51000 2.76873 兆豐國際生命科學基金 16.79000 16.70000 0.09000 0.53892 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.45850 10.41570 0.04280 0.41092 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.69280 10.64590 0.04690 0.44055 兆豐國際全球基金 32.55000 32.22000 0.33000 1.02421 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.27360 10.27310 0.00050 0.00487 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.02360 10.03870 -0.01510 -0.15042 兆豐國際國民基金 22.68000 22.59000 0.09000 0.39841 兆豐國際第一基金 13.32000 13.26000 0.06000 0.45249 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98050 9.97230 0.00820 0.08223 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.91740 7.91090 0.00650 0.08217 兆豐國際萬全基金 20.76000 20.68000 0.08000 0.38685 兆豐國際電子基金 25.64000 25.47000 0.17000 0.66745 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.98000 22.76000 0.22000 0.96661 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.16000 16.26000 -0.10000 -0.61501 兆豐國際豐台灣基金 33.55000 33.42000 0.13000 0.38899 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50260 12.50240 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.88000 11.79000 0.09000 0.76336 合庫全球高收益債券基金A類型 11.17070 11.16750 0.00320 0.02865 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.01010 12.00170 0.00840 0.06999 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77480 10.76890 0.00590 0.05479 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.54280 11.53660 0.00620 0.05374 合庫全球高收益債券基金B類型 8.16900 8.16660 0.00240 0.02939 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.50630 9.50050 0.00580 0.06105 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.05210 9.04720 0.00490 0.05416 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.98320 8.97820 0.00500 0.05569 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.32730 9.32220 0.00510 0.05471 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 合庫全球新興市場基金 9.19000 9.05000 0.14000 1.54696 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 合庫貨幣市場基金 10.12980 10.12970 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.42340 9.42230 0.00110 0.01167 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.68320 9.68120 0.00200 0.02066 合庫新興多重收益基金A類型 9.99200 9.99170 0.00030 0.00300 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.40080 11.40300 -0.00220 -0.01929 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.51910 13.50900 0.01010 0.07476 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.76180 8.76030 0.00150 0.01712 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.42550 9.42350 0.00200 0.02122 合庫新興多重收益基金B類型 7.85660 7.85640 0.00020 0.00255 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.72980 8.73200 -0.00220 -0.02519 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.08640 10.07890 0.00750 0.07441 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.98050 10.97900 0.00150 0.01366 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.00550 9.89880 0.10670 1.07791 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83730 9.73580 0.10150 1.04254 安聯中國東協基金 15.75000 15.49000 0.26000 1.67850 安聯中國策略基金 14.07000 13.52000 0.55000 4.06805 安聯中華新思路基金-人民幣 13.86000 13.54000 0.32000 2.36337 安聯中華新思路基金-美元 13.03000 12.60000 0.43000 3.41270 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.20000 11.81000 0.39000 3.30229 安聯台灣大壩基金 28.71000 28.55000 0.16000 0.56042 安聯台灣科技基金 47.39000 47.25000 0.14000 0.29630 安聯台灣貨幣市場基金 12.49170 12.49150 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.62000 31.43000 0.19000 0.60452 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16420 10.16110 0.00310 0.03051 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.10800 15.10620 0.00180 0.01192 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67530 9.67410 0.00120 0.01240 安聯四季成長組合基金-美元 11.59000 11.52000 0.07000 0.60764 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.86000 11.78000 0.08000 0.67912 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.36960 12.37100 -0.00140 -0.01132 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.17070 10.16670 0.00400 0.03934 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.27590 12.27280 0.00310 0.02526 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53860 9.53370 0.00490 0.05140 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38450 9.38080 0.00370 0.03944 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05670 9.05450 0.00220 0.02430 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.53000 11.47000 0.06000 0.52310 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.42000 11.37000 0.05000 0.43975 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.40000 11.35000 0.05000 0.44053 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.05460 12.06450 -0.00990 -0.08206 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.98420 10.97730 0.00690 0.06286 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65240 10.64630 0.00610 0.05730 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.95250 8.94890 0.00360 0.04023 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.73720 8.73160 0.00560 0.06413 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.44780 8.44300 0.00480 0.05685 安聯全球人口趨勢基金 11.96000 11.85000 0.11000 0.92827 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.17000 9.96000 0.21000 2.10843 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 38.17000 37.40000 0.77000 2.05882 安聯全球油礦金趨勢基金 8.94000 8.85000 0.09000 1.01695 安聯全球計量平衡基金 13.03000 12.96000 0.07000 0.54012 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03110 12.03180 -0.00070 -0.00582 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.42960 10.43030 -0.00070 -0.00671 安聯全球新興市場基金 17.75000 17.49000 0.26000 1.48656 安聯全球農金趨勢基金 9.77000 9.67000 0.10000 1.03413 安聯全球綠能趨勢基金 9.32000 9.20000 0.12000 1.30435 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.69000 10.61000 0.08000 0.75401 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 安聯亞洲動態策略基金 23.26000 22.94000 0.32000 1.39494 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.06300 10.05940 0.00360 0.03579 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81880 9.81540 0.00340 0.03464 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.50570 83.40180 0.10390 0.12458 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.43060 12.40280 0.02780 0.22414 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.50070 65.42290 0.07780 0.11892 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.66970 9.64810 0.02160 0.22388 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58190 2.58190 0.00000 0.00000 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.53670 10.51260 0.02410 0.22925 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19280 2.19850 -0.00570 -0.25927 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.74560 8.72580 0.01980 0.22691 宏利台灣動力基金 32.39000 32.30000 0.09000 0.27864 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.27030 10.21180 0.05850 0.57287 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.05340 10.00020 0.05320 0.53199 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.08910 8.04390 0.04520 0.56192 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.05900 8.01590 0.04310 0.53768 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579 宏利全球債券組合基金 13.07330 13.06980 0.00350 0.02678 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78560 2.78420 0.00140 0.05028 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.74170 11.73980 0.00190 0.01618 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70730 8.70590 0.00140 0.01608 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42340 2.43530 -0.01190 -0.48865 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.94840 10.94850 -0.00010 -0.00091 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.84540 3.78750 0.05790 1.52871 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62070 0.61160 0.00910 1.48790 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.99000 17.73000 0.26000 1.46644 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.83640 11.82910 0.00730 0.06171 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.53430 10.52680 0.00750 0.07125 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21720 10.21160 0.00560 0.05484 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.99850 8.99420 0.00430 0.04781 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58920 8.58300 0.00620 0.07224 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.50730 8.50250 0.00480 0.05645 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.51240 8.49910 0.01330 0.15649 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73780 2.73670 0.00110 0.04019 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39740 0.39720 0.00020 0.05035 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.07130 12.06760 0.00370 0.03066 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90540 0.90510 0.00030 0.03315 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.33880 7.33650 0.00230 0.03135 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02800 2.02730 0.00070 0.03453 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29190 0.29170 0.00020 0.06856 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.99740 8.99460 0.00280 0.03113 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32840 0.32820 0.00020 0.06094 宏利萬利貨幣市場基金 13.64160 13.64150 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.67000 2.61000 0.06000 2.29885 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.12000 11.85000 0.27000 2.27848 宏利臺灣股息收益基金 28.33000 28.22000 0.11000 0.38979 宏利澳幣保本基金 12.16830 12.16830 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.62000 11.55000 0.07000 0.60606 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.29000 11.16000 0.13000 1.16487 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.22000 10.12000 0.10000 0.98814 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.96000 11.83000 0.13000 1.09890 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.19660 10.19930 -0.00270 -0.02647 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.56910 9.55460 0.01450 0.15176 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.97640 8.96600 0.01040 0.11599 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.67690 10.66460 0.01230 0.11533 貝萊德亞美利加收益基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 貝萊德新台幣基金 12.93390 12.93380 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.87000 26.76000 0.11000 0.41106 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22940 11.22720 0.00220 0.01960 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95210 9.94960 0.00250 0.02513 保德信大中華基金-人民幣 9.79000 9.56000 0.23000 2.40586 保德信大中華基金-美元 9.77000 9.53000 0.24000 2.51836 保德信大中華基金-新台幣 29.03000 28.32000 0.71000 2.50706 保德信中小型股基金 46.12000 46.00000 0.12000 0.26087 保德信中國中小基金-人民幣 9.20000 9.00000 0.20000 2.22222 保德信中國中小基金-美元 8.96000 8.77000 0.19000 2.16648 保德信中國中小基金-新臺幣 8.63000 8.45000 0.18000 2.13018 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.31220 9.22000 0.09220 1.00000 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.37030 9.27810 0.09220 0.99374 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.43500 9.34160 0.09340 0.99983 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.18590 10.08510 0.10080 0.99949 保德信中國品牌基金-人民幣 9.02000 8.80000 0.22000 2.50000 保德信中國品牌基金-美元 8.99000 8.76000 0.23000 2.62557 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.73000 9.49000 0.24000 2.52898 保德信台商全方位基金 36.09000 35.98000 0.11000 0.30573 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.77000 30.52000 0.25000 0.81913 保德信全球消費商機基金 18.67000 18.53000 0.14000 0.75553 保德信全球基礎建設基金 12.59000 12.54000 0.05000 0.39872 保德信全球資源基金 8.25000 8.19000 0.06000 0.73260 保德信全球醫療生化基金-美元 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.08000 33.89000 0.19000 0.56064 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.81800 9.79740 0.02060 0.21026 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.63540 10.61320 0.02220 0.20917 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.30020 9.28410 0.01610 0.17341 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.05940 10.04200 0.01740 0.17327 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.21420 8.21350 0.00070 0.00852 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.83260 10.83170 0.00090 0.00831 保德信亞太基金 21.89000 21.52000 0.37000 1.71933 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50600 8.51040 -0.00440 -0.05170 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.27010 11.27600 -0.00590 -0.05232 保德信店頭市場基金 33.12000 33.08000 0.04000 0.12092 保德信拉丁美洲基金 6.68000 6.53000 0.15000 2.29709 保德信金平衡基金 30.58000 30.45000 0.13000 0.42693 保德信金滿意基金 43.72000 43.37000 0.35000 0.80701 保德信科技島基金 26.61000 26.40000 0.21000 0.79545 保德信高成長基金 95.95000 95.47000 0.48000 0.50278 保德信第一基金 26.78000 26.65000 0.13000 0.48780 保德信貨幣市場基金 15.76870 15.76850 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.71640 10.66210 0.05430 0.50928 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.87090 10.81970 0.05120 0.47321 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.95490 10.90530 0.04960 0.45482 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.40520 10.36190 0.04330 0.41788 保德信新世紀基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.99130 7.99630 -0.00500 -0.06253 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.80420 10.81110 -0.00690 -0.06382 保德信新興趨勢組合基金 11.29000 11.14000 0.15000 1.34650 保德信瑞騰基金 15.54590 15.54580 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.71980 9.71560 0.00420 0.04323 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.94820 9.94390 0.00430 0.04324 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.66260 9.66430 -0.00170 -0.01759 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77240 9.77410 -0.00170 -0.01739 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84830 9.84960 -0.00130 -0.01320 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.83490 9.83510 -0.00020 -0.00203 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.69370 9.69290 0.00080 0.00825 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69640 9.69560 0.00080 0.00825 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.99360 9.99830 -0.00470 -0.04701 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96830 9.96760 0.00070 0.00702 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02300 10.02670 -0.00370 -0.03690 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.85620 9.85450 0.00170 0.01725 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.85590 9.85430 0.00160 0.01624 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.56050 9.56450 -0.00400 -0.04182 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.40940 9.41190 -0.00250 -0.02656 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95430 1.95560 -0.00130 -0.06648 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66140 2.66290 -0.00150 -0.05633 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29530 0.29460 0.00070 0.23761 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43640 0.43530 0.00110 0.25270 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.45090 8.43550 0.01540 0.18256 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.72310 11.70110 0.02200 0.18802 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.49950 9.50800 -0.00850 -0.08940 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.62380 11.63550 -0.01170 -0.10055 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.63880 8.62150 0.01730 0.20066 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.59450 10.57330 0.02120 0.20051 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06530 10.06270 0.00260 0.02584 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99270 9.99620 -0.00350 -0.03501 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.03630 10.03360 0.00270 0.02691 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.59490 10.59230 0.00260 0.02455 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.94750 9.95140 -0.00390 -0.03919 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.75210 9.74780 0.00430 0.04411 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05800 10.05150 0.00650 0.06467 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.73320 9.73480 -0.00160 -0.01644 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92270 9.92410 -0.00140 -0.01411 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.39130 10.43400 -0.04270 -0.40924 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.14840 6.14380 0.00460 0.07487 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.55450 10.54650 0.00800 0.07585 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64920 11.64920 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 19.84000 19.77000 0.07000 0.35407 施羅德樂活中小基金-I類型 4525.19000 4509.79000 15.40000 0.34148 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.28570 10.14100 0.14470 1.42688 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.27990 11.12340 0.15650 1.40694 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.52890 10.37770 0.15120 1.45697 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.14990 9.02120 0.12870 1.42664 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.55670 9.42420 0.13250 1.40595 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.37030 9.23570 0.13460 1.45739 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.48690 10.33930 0.14760 1.42756 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.01550 10.86270 0.15280 1.40665 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.96160 10.80410 0.15750 1.45778 柏瑞五國金勢力建設基金 6.29000 6.21000 0.08000 1.28824 柏瑞巨人基金 13.25000 13.18000 0.07000 0.53111 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65430 13.65420 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.34000 16.19000 0.15000 0.92650 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.47140 13.45940 0.01200 0.08916 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82880 11.81960 0.00920 0.07784 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.43820 12.42430 0.01390 0.11188 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.89320 8.88520 0.00800 0.09004 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78860 6.78250 0.00610 0.08994 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76560 8.75870 0.00690 0.07878 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51290 8.49990 0.01300 0.15294 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.75120 10.73930 0.01190 0.11081 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.33160 8.32570 0.00590 0.07086 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00430 11.99490 0.00940 0.07837 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.67060 11.66020 0.01040 0.08919 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.85720 11.83910 0.01810 0.15288 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32260 11.31000 0.01260 0.11141 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.99620 8.98820 0.00800 0.08901 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.79410 9.78650 0.00760 0.07766 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.73040 9.71550 0.01490 0.15336 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.56210 9.55140 0.01070 0.11203 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.41790 9.41120 0.00670 0.07119 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.31830 10.32040 -0.00210 -0.02035 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.16990 10.17310 -0.00320 -0.03146 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.05430 10.05420 0.00010 0.00099 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.13250 10.13460 -0.00210 -0.02072 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.07120 10.07330 -0.00210 -0.02085 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.85920 9.86240 -0.00320 -0.03245 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.80990 9.80980 0.00010 0.00102 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.88870 9.89080 -0.00210 -0.02123 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.29900 10.30120 -0.00220 -0.02136 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.16980 10.17310 -0.00330 -0.03244 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.05430 10.05420 0.00010 0.00099 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.13250 10.13470 -0.00220 -0.02171 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.07120 10.07330 -0.00210 -0.02085 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.85940 9.86250 -0.00310 -0.03143 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.81000 9.80990 0.00010 0.00102 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.88880 9.89090 -0.00210 -0.02123 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.68730 10.67780 0.00950 0.08897 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85610 11.85130 0.00480 0.04050 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.27180 11.25940 0.01240 0.11013 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.07140 9.06330 0.00810 0.08937 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75360 9.74960 0.00400 0.04103 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.62360 9.61300 0.01060 0.11027 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.39940 10.39010 0.00930 0.08951 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.03950 11.03490 0.00460 0.04169 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.88980 10.87780 0.01200 0.11032 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.07160 9.06350 0.00810 0.08937 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.75400 9.75000 0.00400 0.04103 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.62400 9.61340 0.01060 0.11026 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.22000 13.05000 0.17000 1.30268 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.09000 13.92000 0.17000 1.22126 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.25000 9.14000 0.11000 1.20350 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.71000 8.61000 0.10000 1.16144 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.69000 9.57000 0.12000 1.25392 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.50000 11.36000 0.14000 1.23239 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.60000 11.46000 0.14000 1.22164 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.84000 11.69000 0.15000 1.28315 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.05000 12.93000 0.12000 0.92807 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.23000 13.09000 0.14000 1.06952 柏瑞拉丁美洲基金 9.10000 8.92000 0.18000 2.01794 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.45410 11.46560 -0.01150 -0.10030 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.50440 7.51190 -0.00750 -0.09984 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.33500 11.34100 -0.00600 -0.05291 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.98770 10.99550 -0.00780 -0.07094 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.12120 10.12450 -0.00330 -0.03259 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.30810 8.31250 -0.00440 -0.05293 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.33800 9.34470 -0.00670 -0.07170 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.36460 9.36760 -0.00300 -0.03203 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56960 10.57710 -0.00750 -0.07091 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.95420 9.95940 -0.00520 -0.05221 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.10470 10.10790 -0.00320 -0.03166 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.67420 9.68110 -0.00690 -0.07127 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.97690 8.98160 -0.00470 -0.05233 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.88600 8.88870 -0.00270 -0.03038 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.38860 9.39160 -0.00300 -0.03194 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.63590 11.62510 0.01080 0.09290 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.09750 11.08580 0.01170 0.10554 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.54110 10.52880 0.01230 0.11682 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.93760 6.93110 0.00650 0.09378 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67280 8.66360 0.00920 0.10619 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.26550 9.25470 0.01080 0.11670 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.00240 9.99310 0.00930 0.09306 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.55780 10.54550 0.01230 0.11664 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.38610 9.37620 0.00990 0.10559 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.84690 8.83870 0.00820 0.09277 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.46290 9.45180 0.01110 0.11744 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.24980 11.24530 0.00450 0.04002 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.80880 11.80840 0.00040 0.00339 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.83880 10.83210 0.00670 0.06185 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.19870 9.19500 0.00370 0.04024 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72210 9.72180 0.00030 0.00309 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71860 9.71270 0.00590 0.06075 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.13040 11.13010 0.00030 0.00270 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03730 10.03330 0.00400 0.03987 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.32770 10.32140 0.00630 0.06104 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.56740 9.56360 0.00380 0.03973 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.35330 9.34950 0.00380 0.04064 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.94320 9.94290 0.00030 0.00302 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47910 9.47330 0.00580 0.06122 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.34000 18.20000 0.14000 0.76923 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.22000 17.05000 0.17000 0.99707 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.89110 12.88770 0.00340 0.02638 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.84490 10.79380 0.05110 0.47342 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.74370 11.72770 0.01600 0.13643 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.40380 12.33870 0.06510 0.52761 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.28790 11.23450 0.05340 0.47532 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.86460 9.81810 0.04650 0.47362 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.37910 10.36490 0.01420 0.13700 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.32720 10.27310 0.05410 0.52662 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.29150 10.24270 0.04880 0.47644 柏瑞環球多元資產基金-N類型 10.00560 9.95840 0.04720 0.47397 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.17440 10.16060 0.01380 0.13582 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.89320 11.83080 0.06240 0.52744 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.23220 10.18380 0.04840 0.47526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.23000 14.21000 0.02000 0.14075 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.50000 26.60000 -0.10000 -0.37594 國泰大中華基金 20.28000 20.17000 0.11000 0.54536 國泰小龍基金 15.64000 15.49000 0.15000 0.96837 國泰中小成長基金 43.71000 43.47000 0.24000 0.55210 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.22810 4.11350 0.11460 2.78595 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.15000 18.61000 0.54000 2.90167 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.72020 0.69960 0.02060 2.94454 國泰中國內需增長基金美元級別 0.67980 0.66050 0.01930 2.92203 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17580 2.17730 -0.00150 -0.06889 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.66150 9.65740 0.00410 0.04245 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.20260 8.19910 0.00350 0.04269 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31580 0.31560 0.00020 0.06337 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.50790 11.50510 0.00280 0.02434 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68970 1.68690 0.00280 0.16598 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.02000 10.03100 -0.01100 -0.10966 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33070 0.33100 -0.00030 -0.09063 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.40850 4.28670 0.12180 2.84135 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.96000 19.39000 0.57000 2.93966 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.64320 0.62460 0.01860 2.97791 國泰中港台基金人民幣級別 3.28780 3.19100 0.09680 3.03353 國泰中港台基金台幣級別 14.89000 14.44000 0.45000 3.11634 國泰中港台基金美元級別 0.48570 0.47070 0.01500 3.18674 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.98000 27.97000 0.01000 0.03575 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.98000 37.00000 -0.02000 -0.05405 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.39120 10.39030 0.00090 0.00866 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.39140 10.39050 0.00090 0.00866 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.39170 10.39080 0.00090 0.00866 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33730 0.33720 0.00010 0.02966 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33740 0.33720 0.00020 0.05931 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33740 0.33720 0.00020 0.05931 國泰台灣貨幣市場基金 12.41200 12.41190 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.72000 27.60000 0.12000 0.43478 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.49230 2.47890 0.01340 0.54056 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.31000 11.24000 0.07000 0.62278 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36710 0.36460 0.00250 0.68568 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50210 0.50020 0.00190 0.37985 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.39000 13.32000 0.07000 0.52553 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46260 0.46010 0.00250 0.54336 國泰全球資源基金台幣級別 5.93000 5.89000 0.04000 0.67912 國泰全球資源基金美元級別 0.19000 0.18830 0.00170 0.90281 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41850 0.41650 0.00200 0.48019 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37840 0.37650 0.00190 0.50465 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44370 0.44150 0.00220 0.49830 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51500 0.51400 0.00100 0.19455 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.11000 21.06000 0.05000 0.23742 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.45000 22.27000 0.18000 0.80826 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.50350 2.48850 0.01500 0.60277 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.38580 11.30500 0.08080 0.71473 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.23900 10.16630 0.07270 0.71511 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36970 0.36700 0.00270 0.73569 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33250 0.33000 0.00250 0.75758 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50240 0.50020 0.00220 0.43982 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.91000 11.79000 0.12000 1.01781 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39990 0.39580 0.00410 1.03588 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 19.09000 18.90000 0.19000 1.00529 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62030 0.61390 0.00640 1.04252 國泰科技生化基金 35.02000 34.79000 0.23000 0.66111 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.83000 27.56000 0.27000 0.97968 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.08000 13.23000 -0.15000 -1.13379 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.94510 40.11640 -0.17130 -0.42701 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.31340 19.24260 0.07080 0.36793 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.80680 19.95790 -0.15110 -0.75709 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.41580 40.49900 -0.08320 -0.20544 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.44810 41.44380 0.00430 0.01038 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.39290 43.39610 -0.00320 -0.00737 國泰紐幣2021保本基金 12.17300 12.17340 -0.00040 -0.00329 國泰紐幣八年期保本基金 12.46760 12.46740 0.00020 0.00160 國泰紐幣保本基金 12.43090 12.42770 0.00320 0.02575 國泰高科技基金 13.01000 12.94000 0.07000 0.54096 國泰國泰基金台幣I級別 23.49000 23.26000 0.23000 0.98882 國泰國泰基金台幣級別 23.49000 23.26000 0.23000 0.98882 國泰富時中國A50基金 18.50000 18.58000 -0.08000 -0.43057 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33710 0.33680 0.00030 0.08907 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46800 0.46890 -0.00090 -0.19194 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.62000 11.54000 0.08000 0.69324 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37600 0.37320 0.00280 0.75027 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.52200 0.51960 0.00240 0.46189 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.91000 10.84000 0.07000 0.64576 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35310 0.35080 0.00230 0.65564 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49020 0.48840 0.00180 0.36855 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.57540 10.57120 0.00420 0.03973 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.59210 7.58910 0.00300 0.03953 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35730 0.35710 0.00020 0.05601 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25460 0.25440 0.00020 0.07862 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.22690 2.22140 0.00550 0.24759 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.04670 10.01140 0.03530 0.35260 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32550 0.32430 0.00120 0.37003 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.11550 39.79690 0.31860 0.80056 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.49000 19.49000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 11.91000 11.70000 0.21000 1.79487 國泰新興市場基金美元級別 0.38720 0.38030 0.00690 1.81436 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21900 2.21960 -0.00060 -0.02703 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46230 1.46260 -0.00030 -0.02051 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33690 0.33650 0.00040 0.11887 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36290 0.36250 0.00040 0.11034 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22420 0.22390 0.00030 0.13399 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.33750 10.32710 0.01040 0.10071 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.68440 6.67770 0.00670 0.10033 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.62000 13.71000 -0.09000 -0.65646 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.34000 36.87000 0.47000 1.27475 國泰價值卓越基金 15.47000 15.39000 0.08000 0.51982 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.48000 11.33000 0.15000 1.32392 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39240 0.38700 0.00540 1.39535 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.95360 38.61200 0.34160 0.88470 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.64000 21.42000 0.22000 1.02708 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.59000 19.28000 0.31000 1.60788 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.89000 19.74000 0.15000 0.75988 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09920 12.09820 0.00100 0.00827 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39670 0.39670 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63300 9.63840 -0.00540 -0.05603 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.35770 8.35210 0.00560 0.06705 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.70710 10.71320 -0.00610 -0.05694 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.39680 9.39040 0.00640 0.06815 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18810 11.18570 0.00240 0.02146 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89310 9.79320 0.09990 1.02010 第一金大中華基金 28.08000 27.89000 0.19000 0.68125 第一金小型精選基金 38.87000 38.82000 0.05000 0.12880 第一金中國世紀基金-人民幣 13.08000 12.73000 0.35000 2.74941 第一金中國世紀基金-美元 8.26930 8.02940 0.23990 2.98777 第一金中國世紀基金-美元-N 8.27010 8.03020 0.23990 2.98747 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.70000 9.42000 0.28000 2.97240 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.70000 9.42000 0.28000 2.97240 第一金中概平衡基金 26.62000 26.51000 0.11000 0.41494 第一金台灣貨幣市場基金 15.25190 15.25170 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.86000 177.85800 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.17720 10.11950 0.05770 0.57019 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.17720 10.11950 0.05770 0.57019 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.75140 14.63410 0.11730 0.80155 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.75200 14.63470 0.11730 0.80152 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.13000 14.03000 0.10000 0.71276 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.14000 14.03000 0.11000 0.78403 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.88270 9.86760 0.01510 0.15303 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88610 9.87100 0.01510 0.15297 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.53910 9.52700 0.01210 0.12701 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.56400 9.55180 0.01220 0.12772 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.36090 10.34500 0.01590 0.15370 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.01090 9.99820 0.01270 0.12702 第一金全球大趨勢基金 24.14000 23.91000 0.23000 0.96194 第一金全球不動產證券化基金A 8.31810 8.27420 0.04390 0.53056 第一金全球不動產證券化基金B 5.91520 5.88400 0.03120 0.53025 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.50870 9.47390 0.03480 0.36732 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.50990 9.47510 0.03480 0.36728 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.87100 9.83490 0.03610 0.36706 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.87230 9.83620 0.03610 0.36701 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.68120 8.66480 0.01640 0.18927 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.25980 10.24050 0.01930 0.18847 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.69280 9.68490 0.00790 0.08157 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.69220 9.68420 0.00800 0.08261 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.99020 7.98050 0.00970 0.12155 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.87010 8.86140 0.00870 0.09818 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.87060 8.86190 0.00870 0.09817 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.18840 11.17920 0.00920 0.08230 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.18940 11.18020 0.00920 0.08229 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.02570 10.01350 0.01220 0.12184 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.83750 14.82290 0.01460 0.09850 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.44280 14.26400 0.17880 1.25351 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.46080 14.28170 0.17910 1.25405 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.60000 13.43000 0.17000 1.26582 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.63000 13.46000 0.17000 1.26300 第一金亞洲科技基金 19.46000 19.11000 0.35000 1.83150 第一金亞洲新興市場基金 13.51000 13.46000 0.05000 0.37147 第一金店頭市場基金 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 第一金創新趨勢基金 25.01000 25.03000 -0.02000 -0.07990 第一金電子基金 35.20000 35.08000 0.12000 0.34208 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.90000 20.65000 0.25000 1.21065 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.83000 18.95000 -0.12000 -0.63325 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.92000 8.72000 0.20000 2.29358 統一大中華中小基金(美元) 8.23000 7.97000 0.26000 3.26223 統一大中華中小基金(新台幣) 12.13000 11.76000 0.37000 3.14626 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 統一大東協高股息基金(美元) 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 統一大東協高股息基金(新台幣) 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 統一大滿貫基金-A類型 35.91000 35.70000 0.21000 0.58824 統一大滿貫基金-I類型 35.91000 35.70000 0.21000 0.58824 統一大龍印基金 15.39000 15.00000 0.39000 2.60000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.60000 9.33000 0.27000 2.89389 統一大龍騰中國基金(美元) 8.87000 8.54000 0.33000 3.86417 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.05000 9.67000 0.38000 3.92968 統一中小基金 26.73000 26.51000 0.22000 0.82988 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.79600 9.88410 -0.08810 -0.89133 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.23720 9.22510 0.01210 0.13116 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95320 8.94420 0.00900 0.10062 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.63880 11.74350 -0.10470 -0.89156 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.90220 10.88790 0.01430 0.13134 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.56210 10.55140 0.01070 0.10141 統一台灣動力基金 18.18000 18.10000 0.08000 0.44199 統一全天候基金-A類型 113.83000 113.46000 0.37000 0.32611 統一全天候基金-I類型 113.85000 113.48000 0.37000 0.32605 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.93960 8.98010 -0.04050 -0.45100 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.73340 8.68350 0.04990 0.57465 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.70280 8.65560 0.04720 0.54531 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.24700 9.28890 -0.04190 -0.45108 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.03360 8.98190 0.05170 0.57560 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.00190 8.95310 0.04880 0.54506 統一全球債券組合基金 11.96750 11.96580 0.00170 0.01421 統一全球新科技基金(人民幣) 16.53000 16.42000 0.11000 0.66991 統一全球新科技基金(美元) 15.69000 15.44000 0.25000 1.61917 統一全球新科技基金(新台幣) 15.00000 14.77000 0.23000 1.55721 統一亞太基金 26.35000 25.77000 0.58000 2.25068 統一亞洲大金磚基金 12.97000 12.69000 0.28000 2.20646 統一奔騰基金 62.56000 62.31000 0.25000 0.40122 統一強棒貨幣市場基金 16.66030 16.66010 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.68000 10.46000 0.22000 2.10325 統一強漢基金(美元) 9.71000 9.42000 0.29000 3.07856 統一強漢基金(新台幣) 25.47000 24.72000 0.75000 3.03398 統一統信基金 32.70000 32.59000 0.11000 0.33753 統一黑馬基金 62.86000 62.55000 0.31000 0.49560 統一新亞洲科技能源基金 19.07000 18.63000 0.44000 2.36178 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.98100 7.98360 -0.00260 -0.03257 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13850 10.14180 -0.00330 -0.03254 統一經建基金 48.08000 47.90000 0.18000 0.37578 統一龍馬基金 72.20000 72.03000 0.17000 0.23601 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.36000 22.46000 -0.10000 -0.44524 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 48.85000 48.62000 0.23000 0.47306 野村中國機會基金 13.46000 13.11000 0.35000 2.66972 野村巴西基金 5.08000 4.97000 0.11000 2.21328 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.21000 12.06000 0.15000 1.24378 野村台灣高股息基金 24.20000 23.85000 0.35000 1.46751 野村台灣運籌基金 37.21000 36.87000 0.34000 0.92216 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.47740 9.49030 -0.01290 -0.13593 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.41640 9.41430 0.00210 0.02231 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.46530 9.46640 -0.00110 -0.01162 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.68280 9.69590 -0.01310 -0.13511 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57280 9.57070 0.00210 0.02194 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53200 9.53310 -0.00110 -0.01154 野村平衡基金 19.59000 19.54000 0.05000 0.25589 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 野村全球生技醫療基金 18.25000 18.03000 0.22000 1.22019 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.98470 9.99750 -0.01280 -0.12803 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.99630 10.00010 -0.00380 -0.03800 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.00190 10.00900 -0.00710 -0.07094 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.98470 9.99740 -0.01270 -0.12703 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.99630 10.00010 -0.00380 -0.03800 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.00190 10.00900 -0.00710 -0.07094 野村全球品牌基金 28.53000 28.32000 0.21000 0.74153 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.39000 13.32000 0.07000 0.52553 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.02000 19.92000 0.10000 0.50201 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.56000 12.51000 0.05000 0.39968 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.04510 10.06400 -0.01890 -0.18780 野村全球短期收益基金-美元計價 10.48550 10.48720 -0.00170 -0.01621 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.39520 10.40040 -0.00520 -0.05000 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.62890 9.63600 -0.00710 -0.07368 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.38150 9.37110 0.01040 0.11098 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.97190 8.96500 0.00690 0.07697 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.32880 11.33710 -0.00830 -0.07321 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.81610 10.80420 0.01190 0.11014 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.40590 10.39790 0.00800 0.07694 野村成長基金 29.92000 29.70000 0.22000 0.74074 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.94220 8.90750 0.03470 0.38956 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.95050 8.90040 0.05010 0.56290 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.11980 9.07190 0.04790 0.52800 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.42490 9.38830 0.03660 0.38985 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.33890 9.28660 0.05230 0.56318 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.51720 9.46720 0.05000 0.52814 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.88000 8.73000 0.15000 1.71821 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.72000 12.50000 0.22000 1.76000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.43240 9.44790 -0.01550 -0.16406 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.49570 9.49850 -0.00280 -0.02948 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.61160 9.61770 -0.00610 -0.06342 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.97980 9.99690 -0.01710 -0.17105 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.95390 9.95680 -0.00290 -0.02913 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.08150 10.08800 -0.00650 -0.06443 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.57730 8.57350 0.00380 0.04432 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14890 9.15680 -0.00790 -0.08627 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.01650 9.00930 0.00720 0.07992 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.06680 13.06100 0.00580 0.04441 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.08630 12.09670 -0.01040 -0.08597 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.84560 9.83790 0.00770 0.07827 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.23220 10.24250 -0.01030 -0.10056 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.89050 9.88150 0.00900 0.09108 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.44530 9.43990 0.00540 0.05720 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.27550 11.26910 0.00640 0.05679 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.22020 10.20070 0.01950 0.19116 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.26180 11.25460 0.00720 0.06397 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.76190 10.73640 0.02550 0.23751 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.55300 10.53160 0.02140 0.20320 野村泰國基金 42.77000 42.34000 0.43000 1.01559 野村高科技基金 11.53000 11.58000 -0.05000 -0.43178 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.31990 10.27810 0.04180 0.40669 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.44020 10.41220 0.02800 0.26892 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.79610 10.83090 -0.03480 -0.32130 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.79530 9.75250 0.04280 0.43886 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.72660 9.68750 0.03910 0.40361 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.59280 9.56680 0.02600 0.27177 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.01090 11.97850 0.03240 0.27048 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.43520 13.46540 -0.03020 -0.22428 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.94430 10.89640 0.04790 0.43959 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.87430 10.83060 0.04370 0.40349 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.98190 10.95240 0.02950 0.26935 野村貨幣市場基金 16.26770 16.26750 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.01000 15.97000 0.04000 0.25047 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.03710 10.04420 -0.00710 -0.07069 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.98720 9.99530 -0.00810 -0.08104 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.99850 10.01100 -0.01250 -0.12486 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.84290 9.85390 -0.01100 -0.11163 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.81700 9.81050 0.00650 0.06626 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.81580 9.81260 0.00320 0.03261 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84290 9.85390 -0.01100 -0.11163 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81700 9.81050 0.00650 0.06626 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.81580 9.81260 0.00320 0.03261 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.86290 9.87790 -0.01500 -0.15185 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.82980 9.82930 0.00050 0.00509 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.82610 9.82890 -0.00280 -0.02849 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.86290 9.87790 -0.01500 -0.15185 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.82980 9.82930 0.00050 0.00509 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.82610 9.82890 -0.00280 -0.02849 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.10760 10.10400 0.00360 0.03563 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95210 7.95180 0.00030 0.00377 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.78750 11.78710 0.00040 0.00339 野村精選貨幣市場基金 12.07940 12.07930 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.47000 12.41000 0.06000 0.48348 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.33000 11.27000 0.06000 0.53239 野村歐洲高股息基金季配型 7.99000 7.97000 0.02000 0.25094 野村歐洲高股息基金累積型 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572 野村積極成長基金 12.63000 12.53000 0.10000 0.79808 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.31000 34.11000 0.20000 0.58634 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.34540 10.34540 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63480 8.64760 -0.01280 -0.14802 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96850 7.96580 0.00270 0.03389 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.90000 7.89990 0.00010 0.00127 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.72110 11.73880 -0.01770 -0.15078 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.56440 10.56090 0.00350 0.03314 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.50610 10.50600 0.00010 0.00095 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543 野村環球基金-人民幣計價 16.40000 16.30000 0.10000 0.61350 野村環球基金-美元計價 12.81000 12.71000 0.10000 0.78678 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.89000 17.77000 0.12000 0.67530 野村鴻利基金 22.62000 22.51000 0.11000 0.48867 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85950 16.85940 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.18000 19.99000 0.19000 0.95048 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.49000 9.38000 0.11000 1.17271 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.26000 14.16000 0.10000 0.70621 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.90000 14.79000 0.11000 0.74375 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.15320 10.15410 -0.00090 -0.00886 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.32190 13.32300 -0.00110 -0.00826 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.47790 9.48600 -0.00810 -0.08539 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.46520 9.47190 -0.00670 -0.07074 凱基台商天下基金 13.25000 13.18000 0.07000 0.53111 凱基台灣精五門基金 20.85000 20.71000 0.14000 0.67600 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.86620 10.81660 0.04960 0.45855 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.82000 13.60000 0.22000 1.61765 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.58970 12.40330 0.18640 1.50283 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.39000 12.21000 0.18000 1.47420 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54390 11.54370 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.35000 27.26000 0.09000 0.33015 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.23000 23.11000 0.12000 0.51926 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.53670 22.41240 0.12430 0.55460 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.51000 17.34000 0.17000 0.98039 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.74980 16.57690 0.17290 1.04302 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.75000 7.66000 0.09000 1.17493 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.32000 12.21000 0.11000 0.90090 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.11000 12.01430 0.09570 0.79655 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.57000 11.48000 0.09000 0.78397 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.01890 11.92830 0.09060 0.75954 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.30000 12.21000 0.09000 0.73710 凱基護城河基金-台幣計價A 13.58000 13.41000 0.17000 1.26771 凱基護城河基金-美元計價B 13.31940 13.15040 0.16900 1.28513 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.32000 13.45000 -0.13000 -0.96654 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.04000 36.39000 0.65000 1.78621 富邦NASDAQ-100基金 31.77000 31.51000 0.26000 0.82513 富邦上証180基金 28.11000 28.16000 -0.05000 -0.17756 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19620 0.19230 0.00390 2.02808 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.04000 5.92000 0.12000 2.02703 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.71000 7.71000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.59000 36.73000 -0.14000 -0.38116 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.38380 11.25750 0.12630 1.12192 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.53940 10.41360 0.12580 1.20804 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.20220 10.07510 0.12710 1.26153 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.94680 9.83640 0.11040 1.12236 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.13510 9.02600 0.10910 1.20873 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.85020 8.73990 0.11030 1.26203 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.44840 20.46630 -0.01790 -0.08746 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.34590 11.34310 0.00280 0.02468 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48180 10.46440 0.01740 0.16628 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.87280 12.88570 -0.01290 -0.10011 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89590 1.89490 0.00100 0.05277 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38280 9.39220 -0.00940 -0.10008 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42990 1.42920 0.00070 0.04898 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.75870 11.76150 -0.00280 -0.02381 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71930 1.71790 0.00140 0.08149 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15230 10.15470 -0.00240 -0.02363 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50340 1.50210 0.00130 0.08655 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.61000 14.64000 -0.03000 -0.20492 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.19000 23.06000 0.13000 0.56375 富邦日本東証基金 22.23000 22.16000 0.07000 0.31588 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.05000 44.88000 0.17000 0.37879 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.87000 49.57000 0.30000 0.60520 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.31000 52.78000 0.53000 1.00417 富邦台灣心基金 23.01000 22.80000 0.21000 0.92105 富邦台灣釆吉50基金 49.85000 49.34000 0.51000 1.03364 富邦台灣科技指數基金 55.33000 54.47000 0.86000 1.57885 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.57220 41.71040 -0.13820 -0.33133 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.43430 41.44990 -0.01560 -0.03764 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29800 0.29690 0.00110 0.37050 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.50070 2.50490 -0.00420 -0.16767 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34020 0.34010 0.00010 0.02940 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.56760 10.56440 0.00320 0.03029 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.16930 2.17300 -0.00370 -0.17027 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32580 0.32570 0.00010 0.03070 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.10830 9.10560 0.00270 0.02965 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.77000 24.48000 0.29000 1.18464 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.54000 13.72000 -0.18000 -1.31195 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 34.67000 33.85000 0.82000 2.42245 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64090 15.64070 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.16000 40.17570 -0.01570 -0.03908 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.14860 40.28600 -0.13740 -0.34106 富邦長紅基金 65.62000 65.10000 0.52000 0.79877 富邦科技基金 24.97000 24.86000 0.11000 0.44248 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.50380 40.57120 -0.06740 -0.16613 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.47280 40.67920 -0.20640 -0.50738 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.49580 39.61360 -0.11780 -0.29737 富邦恒生國企ETF基金 20.83000 20.76000 0.07000 0.33719 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.73000 13.77000 -0.04000 -0.29049 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.26000 29.13000 0.13000 0.44628 富邦高成長基金 25.16000 24.95000 0.21000 0.84168 富邦基金 13.88000 13.80000 0.08000 0.57971 富邦基金I類型 13.88000 13.80000 0.08000 0.57971 富邦深証100基金 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 富邦富時歐洲ETF基金 20.80000 20.65000 0.15000 0.72639 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41410 0.41380 0.00030 0.07250 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.35970 12.34890 0.01080 0.08746 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.55670 9.54830 0.00840 0.08797 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30710 0.30680 0.00030 0.09778 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.89170 8.88400 0.00770 0.08667 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.35480 9.36560 -0.01080 -0.11532 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.85690 9.87190 -0.01500 -0.15195 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.24070 9.25150 -0.01080 -0.11674 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.72680 9.74160 -0.01480 -0.15193 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 21.07000 20.93000 0.14000 0.66890 富邦精準基金 47.47000 47.35000 0.12000 0.25343 富邦精銳中小基金 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.32000 19.11000 0.21000 1.09890 富邦臺灣公司治理100基金 22.46000 22.26000 0.20000 0.89847 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.39000 7.44000 -0.05000 -0.67204 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.14000 15.94000 0.20000 1.25471 富邦標普美國特別股ETF基金 20.04000 20.06000 -0.02000 -0.09970 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.27030 10.23080 0.03950 0.38609 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.26800 10.19540 0.07260 0.71209 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.39540 10.32760 0.06780 0.65649 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.99080 9.95230 0.03850 0.38685 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.94360 9.87330 0.07030 0.71202 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.04890 9.98340 0.06550 0.65609 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.21000 30.87000 0.34000 1.10139 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.71120 8.69680 0.01440 0.16558 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.25180 9.23560 0.01620 0.17541 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.96720 8.95420 0.01300 0.14518 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.69700 9.68100 0.01600 0.16527 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.71420 9.69720 0.01700 0.17531 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.41720 9.40350 0.01370 0.14569 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.49130 9.47690 0.01440 0.15195 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.50450 8.50940 -0.00490 -0.05758 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.54360 9.54840 -0.00480 -0.05027 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.01340 9.02060 -0.00720 -0.07982 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.56300 10.56940 -0.00640 -0.06055 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.34140 10.34660 -0.00520 -0.05026 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.84110 9.84900 -0.00790 -0.08021 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.14030 9.14710 -0.00680 -0.07434 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.67220 9.67950 -0.00730 -0.07542 富達卓越領航全球組合基金 15.61000 15.45000 0.16000 1.03560 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.67930 8.68440 -0.00510 -0.05873 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.39490 9.39950 -0.00460 -0.04894 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.06970 9.07680 -0.00710 -0.07822 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.87950 9.88520 -0.00570 -0.05766 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.85200 9.85680 -0.00480 -0.04870 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54690 9.55440 -0.00750 -0.07850 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.16240 9.16900 -0.00660 -0.07198 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.61910 9.62610 -0.00700 -0.07272 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.30000 9.15000 0.15000 1.63934 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.09000 9.91000 0.18000 1.81635 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.85000 8.69000 0.16000 1.84120 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.16000 7.94000 0.22000 2.77078 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.46000 9.18000 0.28000 3.05011 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.23000 8.96000 0.27000 3.01339 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.61930 9.61830 0.00100 0.01040 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.16660 9.15400 0.01260 0.13764 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77940 8.77010 0.00930 0.10604 富蘭克林華美中華基金 12.61000 12.30000 0.31000 2.52033 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.23000 21.10000 0.13000 0.61611 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.61000 20.58000 0.03000 0.14577 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.19680 8.19020 0.00660 0.08058 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.20260 9.19230 0.01030 0.11205 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.97570 9.96450 0.01120 0.11240 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.61260 12.60240 0.01020 0.08094 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.80000 8.71000 0.09000 1.03330 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.02000 8.93000 0.09000 1.00784 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.53000 10.45000 0.08000 0.76555 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.42690 13.31550 0.11140 0.83662 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.91000 9.82000 0.09000 0.91650 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.12000 10.03000 0.09000 0.89731 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.73000 9.63000 0.10000 1.03842 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626 富蘭克林華美第一富基金 40.77000 40.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30400 10.30390 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.72000 14.59000 0.13000 0.89102 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.85000 13.70000 0.15000 1.09489 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.04000 15.87000 0.17000 1.07120 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.96040 7.88940 0.07100 0.89994 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.86820 10.75470 0.11350 1.05535 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.55360 9.54700 0.00660 0.06913 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.95360 10.94610 0.00750 0.06852 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.85890 6.85280 0.00610 0.08901 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.03180 9.02100 0.01080 0.11972 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.11020 10.09810 0.01210 0.11982 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.50170 10.49240 0.00930 0.08864 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.50000 20.51000 -0.01000 -0.04876 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.63020 11.62940 0.00080 0.00688 復華人生目標基金 38.96290 38.91890 0.04400 0.11306 復華大中華中小策略基金 9.17000 8.91000 0.26000 2.91807 復華中小精選基金 75.97000 75.80000 0.17000 0.22427 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.00470 49.82700 0.17770 0.35663 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.23000 8.99000 0.24000 2.66963 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.30000 8.08000 0.22000 2.72277 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.45000 11.35000 0.10000 0.88106 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305 復華六年到期新興市場債券基金 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.26000 12.20000 0.06000 0.49180 復華全方位基金 31.58000 31.41000 0.17000 0.54123 復華全球大趨勢基金-美元 14.06000 13.83000 0.23000 1.66305 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.02000 21.66000 0.36000 1.66205 復華全球平衡基金-美元 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 復華全球平衡基金-新臺幣 20.48000 20.41000 0.07000 0.34297 復華全球物聯網科技基金-美元 17.11000 17.00000 0.11000 0.64706 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.41000 16.31000 0.10000 0.61312 復華全球原物料基金 9.60000 9.50000 0.10000 1.05263 復華全球消費基金-新臺幣 13.72000 13.56000 0.16000 1.17994 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.49420 11.49610 -0.00190 -0.01653 復華全球債券基金 13.49970 13.52240 -0.02270 -0.16787 復華全球債券組合基金 14.66000 14.66000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.90000 14.91000 -0.01000 -0.06707 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 復華全球戰略配置強基金-美元 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279 復華有利貨幣市場基金 13.43680 13.43670 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 12.08000 11.93000 0.15000 1.25733 復華亞太成長基金 15.22000 15.06000 0.16000 1.06242 復華亞太神龍科技基金-美元 10.17000 9.87000 0.30000 3.03951 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.74000 10.43000 0.31000 2.97220 復華東協世紀基金 12.48000 12.43000 0.05000 0.40225 復華南非幣長期收益基金A 13.10000 13.07000 0.03000 0.22953 復華南非幣長期收益基金B 8.12000 8.10000 0.02000 0.24691 復華南非幣短期收益基金A 13.54000 13.53000 0.01000 0.07391 復華南非幣短期收益基金B 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 復華美國新星基金-美元 13.35000 13.05000 0.30000 2.29885 復華美國新星基金-新臺幣 13.45000 13.15000 0.30000 2.28137 復華恒生基金 21.18000 21.14000 0.04000 0.18921 復華恒生單日反向一倍基金 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 復華恒生單日正向二倍基金 32.17000 32.09000 0.08000 0.24930 復華神盾基金 26.18990 26.12380 0.06610 0.25303 復華高成長基金 69.04000 68.79000 0.25000 0.36342 復華高益策略組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39770 14.39760 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.79000 19.78000 0.01000 0.05056 復華富時台灣高股息低波動基金 53.38000 53.14000 0.24000 0.45164 復華復華基金 21.64000 21.56000 0.08000 0.37106 復華華人世紀基金 16.94000 16.59000 0.35000 2.10970 復華傳家二號基金 31.11080 30.99130 0.11950 0.38559 復華傳家基金 24.81310 24.87740 -0.06430 -0.25847 復華奧林匹克全球組合基金 14.92000 14.91000 0.01000 0.06707 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.72000 11.64000 0.08000 0.68729 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.35000 14.25000 0.10000 0.70175 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 復華新興人民幣短期收益基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.53000 19.55000 -0.02000 -0.10230 復華新興市場高收益債券基金A 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.52000 5.52000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.28000 12.28000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 8.96000 0.06000 0.66964 復華滬深300 A股基金 20.92000 20.96000 -0.04000 -0.19084 復華數位經濟基金 58.96000 58.94000 0.02000 0.03393 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 11.17000 10.90000 0.27000 2.47706 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.72370 9.72420 -0.00050 -0.00514 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.56140 9.56290 -0.00150 -0.01569 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.87750 9.87800 -0.00050 -0.00506 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.68340 9.68460 -0.00120 -0.01239 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.57280 9.57420 -0.00140 -0.01462 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.05320 10.05830 -0.00510 -0.05070 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.55790 9.55700 0.00090 0.00942 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.03810 10.04080 -0.00270 -0.02689 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.55700 9.55620 0.00080 0.00837 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.04080 10.04350 -0.00270 -0.02688 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.83810 9.82520 0.01290 0.13130 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.47750 10.65090 -0.17340 -1.62803 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.87450 9.86440 0.01010 0.10239 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.83810 9.82530 0.01280 0.13028 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.47570 10.64900 -0.17330 -1.62738 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.87450 9.86440 0.01010 0.10239 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.89700 9.89040 0.00660 0.06673 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.27100 9.27080 0.00020 0.00216 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.45830 8.44140 0.01690 0.20020 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.41240 8.39860 0.01380 0.16431 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.53040 11.53020 0.00020 0.00173 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.54400 10.52290 0.02110 0.20052 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.60650 10.58910 0.01740 0.16432 景順主流基金 18.13000 18.01000 0.12000 0.66630 景順台灣科技基金 31.67000 31.48000 0.19000 0.60356 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279 景順全球科技基金 23.07000 22.83000 0.24000 1.05125 景順全球康健基金 19.52000 19.43000 0.09000 0.46320 景順貨幣市場基金 15.93780 15.93760 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.33000 33.02000 0.31000 0.93882 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.15000 14.91000 0.24000 1.60966 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.12000 13.91000 0.21000 1.50971 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.33000 11.28000 0.05000 0.44326 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.49000 11.44000 0.05000 0.43706 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.65000 10.71000 -0.06000 -0.56022 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66160 8.66540 -0.00380 -0.04385 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.01240 7.99920 0.01320 0.16502 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09200 11.09680 -0.00480 -0.04326 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.23860 10.22170 0.01690 0.16533 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.69000 7.54000 0.15000 1.98939 華南永昌中國A股基金(美元) 7.42000 7.28000 0.14000 1.92308 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.86000 10.66000 0.20000 1.87617 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32660 9.32450 0.00210 0.02252 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.49490 9.49620 -0.00130 -0.01369 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.61010 9.60790 0.00220 0.02290 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.78610 9.78740 -0.00130 -0.01328 華南永昌永昌基金 19.27000 19.08000 0.19000 0.99581 華南永昌全球亨利組合基金 14.30520 14.30190 0.00330 0.02307 華南永昌全球神農水資源基金 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 華南永昌全球精品基金 16.51000 16.37000 0.14000 0.85522 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.71000 11.54000 0.17000 1.47314 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.65000 11.48000 0.17000 1.48084 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.01000 13.80000 0.21000 1.52174 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.86000 13.66000 0.20000 1.46413 華南永昌物聯網精選基金 11.75000 11.58000 0.17000 1.46805 華南永昌策略報酬基金 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20510 16.20490 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.24830 24.05860 0.18970 0.78849 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93770 11.93760 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18190 10.17370 0.00820 0.08060 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.18270 10.16390 0.01880 0.18497 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.83600 9.82820 0.00780 0.07936 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.80650 9.78840 0.01810 0.18491 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99820 9.99100 0.00720 0.07206 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.94200 9.92440 0.01760 0.17734 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75500 9.74790 0.00710 0.07284 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.69330 9.67610 0.01720 0.17776 華頓中小型基金 27.14000 27.23000 -0.09000 -0.33052 華頓中國多重機會平衡基金 11.72820 11.57540 0.15280 1.32004 華頓台灣基金 28.81000 28.62000 0.19000 0.66387 華頓平安貨幣市場基金 11.52010 11.51990 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 18.05000 17.73000 0.32000 1.80485 華頓全球高收益債券基金A 13.41690 13.40400 0.01290 0.09624 華頓全球高收益債券基金B 8.31690 8.30890 0.00800 0.09628 華頓全球黑鑽油源基金 5.90000 5.85000 0.05000 0.85470 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.64110 2.57680 0.06430 2.49534 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.96480 11.65490 0.30990 2.65897 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38880 0.37860 0.01020 2.69414 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.42440 11.32910 0.09530 0.84120 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.38000 10.29640 0.08360 0.81193 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.28910 10.18720 0.10190 1.00027 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.28800 9.19600 0.09200 1.00043 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.52350 10.41560 0.10790 1.03595 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.53570 9.43740 0.09830 1.04160 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.30000 11.05000 0.25000 2.26244 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.86000 9.62000 0.24000 2.49480 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.60000 10.34000 0.26000 2.51451 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48490 2.48560 -0.00070 -0.02816 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03120 2.03370 -0.00250 -0.12293 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.79760 11.77970 0.01790 0.15196 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.57730 9.56290 0.01440 0.15058 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36520 0.36460 0.00060 0.16456 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30240 0.30180 0.00060 0.19881 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.40000 3.33000 0.07000 2.10210 匯豐中國動力基金(台幣) 15.40000 15.05000 0.35000 2.32558 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.49000 0.01000 2.04082 匯豐台灣精典基金 24.93000 24.74000 0.19000 0.76799 匯豐全球趨勢組合基金 12.79000 12.67000 0.12000 0.94712 匯豐全球關鍵資源基金 8.51000 8.43000 0.08000 0.94899 匯豐安富基金 26.00000 25.87000 0.13000 0.50251 匯豐成功基金 43.19000 43.15000 0.04000 0.09270 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.31000 11.24000 0.07000 0.62278 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.13000 11.05000 0.08000 0.72398 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55380 2.55570 -0.00190 -0.07434 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32440 2.32640 -0.00200 -0.08597 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.52290 11.51250 0.01040 0.09034 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.89810 7.88720 0.01090 0.13820 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37670 0.37620 0.00050 0.13291 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33550 0.33500 0.00050 0.14925 匯豐金磚動力基金 14.07000 13.84000 0.23000 1.66185 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98080 14.98070 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.70000 4.63000 0.07000 1.51188 匯豐新鑽動力基金 10.98000 10.84000 0.14000 1.29151 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.38690 5.35670 0.03020 0.56378 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.98410 8.95440 0.02970 0.33168 匯豐龍鳳基金-A類型 53.60000 53.21000 0.39000 0.73294 匯豐龍鳳基金-I類型 53.60000 53.21000 0.39000 0.73294 匯豐龍騰電子基金 37.02000 36.66000 0.36000 0.98200 匯豐雙高收益債券組合基金 12.22530 12.21920 0.00610 0.04992 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.25000 19.21000 0.04000 0.20822 新光中國成長基金(人民幣) 10.26000 9.98000 0.28000 2.80561 新光中國成長基金(美元) 10.38000 9.99000 0.39000 3.90390 新光中國成長基金(新臺幣) 10.32000 9.95000 0.37000 3.71859 新光台灣富貴基金 23.63000 23.64000 -0.01000 -0.04230 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.39000 12.25000 0.14000 1.14286 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.05000 11.93000 0.12000 1.00587 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.21000 8.94000 0.27000 3.02013 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 新光吉星貨幣市場基金 15.44440 15.44420 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 新光多重資產基金(A累積)美元 9.17000 9.09000 0.08000 0.88009 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.62000 9.54000 0.08000 0.83857 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.58000 9.50000 0.08000 0.84211 新光亞洲精選基金-美金 22.48000 22.13000 0.35000 1.58156 新光亞洲精選基金-新台幣 22.72000 22.40000 0.32000 1.42857 新光兩岸優勢基金 11.85000 11.47000 0.38000 3.31299 新光店頭基金 25.94000 25.85000 0.09000 0.34816 新光特選內需收益ETF基金 20.95000 20.85000 0.10000 0.47962 新光創新科技基金 15.37000 15.25000 0.12000 0.78689 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.84510 9.84590 -0.00080 -0.00813 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.07580 10.07370 0.00210 0.02085 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.72670 9.72320 0.00350 0.03600 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.32020 9.32100 -0.00080 -0.00858 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54540 9.54350 0.00190 0.01991 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.21180 9.20860 0.00320 0.03475 新光澳幣八年期保本基金 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 新光澳幣十年期保本基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.11850 10.12270 -0.00420 -0.04149 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.79530 9.79880 -0.00350 -0.03572 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.75830 9.76090 -0.00260 -0.02664 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.02560 10.02830 -0.00270 -0.02692 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.96840 9.96920 -0.00080 -0.00802 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.70020 9.70110 -0.00090 -0.00928 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67810 9.68090 -0.00280 -0.02892 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.94520 9.94810 -0.00290 -0.02915 瑞銀全球創新趨勢基金 7.69000 7.62000 0.07000 0.91864 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.98000 8.91000 0.07000 0.78563 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.80120 9.79620 0.00500 0.05104 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.36790 9.36390 0.00400 0.04272 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.71350 9.70530 0.00820 0.08449 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.34080 9.33290 0.00790 0.08465 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.41540 9.40900 0.00640 0.06802 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.85300 9.84750 0.00550 0.05585 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.79140 13.78300 0.00840 0.06094 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.47300 8.46780 0.00520 0.06141 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 38.02740 38.11280 -0.08540 -0.22407 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.91120 39.05210 -0.14090 -0.36080 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.03220 40.11790 -0.08570 -0.21362 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19800 11.19460 0.00340 0.03037 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04900 9.94970 0.09930 0.99802 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.57530 12.34620 0.22910 1.85563 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.50090 9.23070 0.27020 2.92719 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.81000 9.53000 0.28000 2.93809 群益大印度基金-人民幣 14.54690 14.51860 0.02830 0.19492 群益大印度基金-美元 13.82900 13.65840 0.17060 1.24905 群益大印度基金-新臺幣 13.08000 12.93000 0.15000 1.16009 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.74690 12.72750 0.01940 0.15243 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.42550 12.27740 0.14810 1.20628 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.64000 11.51000 0.13000 1.12945 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.78250 11.76460 0.01790 0.15215 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.48080 10.35600 0.12480 1.20510 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.85000 9.73000 0.12000 1.23330 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.22930 10.21370 0.01560 0.15274 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.13550 9.02670 0.10880 1.20531 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.63000 9.52000 0.11000 1.15546 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.84010 9.82510 0.01500 0.15267 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.08240 8.97420 0.10820 1.20568 群益中小型股基金 46.96000 46.90000 0.06000 0.12793 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.81260 9.79530 0.01730 0.17662 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.20850 9.09660 0.11190 1.23013 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.61750 8.51580 0.10170 1.19425 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.64490 8.62960 0.01530 0.17730 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.11220 8.01360 0.09860 1.23041 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.59220 7.50260 0.08960 1.19425 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.93640 10.95070 -0.01430 -0.13059 群益中國高收益債券基金-美元 10.61290 10.60820 0.00470 0.04431 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.84960 9.79630 0.05330 0.54408 群益中國新機會基金N-人民幣 8.66030 8.47040 0.18990 2.24192 群益中國新機會基金N-美元 8.03810 7.78000 0.25810 3.31748 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.57000 8.30000 0.27000 3.25301 群益中國新機會基金-人民幣 7.68040 7.51200 0.16840 2.24175 群益中國新機會基金-美元 8.59470 8.31870 0.27600 3.31783 群益中國新機會基金-新臺幣 8.18000 7.92000 0.26000 3.28283 群益平衡王基金 19.34130 19.27520 0.06610 0.34293 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 5.99000 0.01000 0.16694 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.09570 11.19200 -0.09630 -0.86044 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.70540 10.68600 0.01940 0.18155 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.95020 10.03660 -0.08640 -0.86085 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.60000 9.58260 0.01740 0.18158 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.13780 10.14540 -0.00760 -0.07491 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.93950 9.94110 -0.00160 -0.01609 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.48100 9.48800 -0.00700 -0.07378 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.40020 9.40170 -0.00150 -0.01595 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.19650 10.20410 -0.00760 -0.07448 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.25120 10.25290 -0.00170 -0.01658 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.64800 9.65510 -0.00710 -0.07354 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.05760 10.05930 -0.00170 -0.01690 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.14130 10.13460 0.00670 0.06611 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.34310 7.33830 0.00480 0.06541 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.16680 10.16480 0.00200 0.01968 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.07900 10.07030 0.00870 0.08639 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.23080 10.22370 0.00710 0.06945 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.04820 10.04620 0.00200 0.01991 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.97830 9.96970 0.00860 0.08626 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.12860 10.12160 0.00700 0.06916 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.16680 10.16490 0.00190 0.01869 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.07900 10.07030 0.00870 0.08639 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.23080 10.22370 0.00710 0.06945 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.04820 10.04630 0.00190 0.01891 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.97830 9.96970 0.00860 0.08626 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.12860 10.12160 0.00700 0.06916 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.50000 11.42000 0.08000 0.70053 群益全球關鍵生技基金-美元 16.20550 16.08670 0.11880 0.73850 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.95000 15.84000 0.11000 0.69444 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.76000 10.60000 0.16000 1.50943 群益印度中小基金N-美元 10.14670 10.02780 0.11890 1.18570 群益印度中小基金N-新臺幣 9.57000 9.46000 0.11000 1.16279 群益印度中小基金-人民幣 16.18830 16.16680 0.02150 0.13299 群益印度中小基金-美元 14.51260 14.34250 0.17010 1.18599 群益印度中小基金-新臺幣 16.74000 16.55000 0.19000 1.14804 群益多利策略組合基金 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 群益多重資產組合基金 15.62000 15.50000 0.12000 0.77419 群益安家基金 25.92280 25.78510 0.13770 0.53403 群益安穩貨幣市場基金 16.08510 16.08490 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.53000 24.13000 0.40000 1.65769 群益亞太中小基金 12.19000 11.86000 0.33000 2.78246 群益亞太新趨勢平衡基金 16.57000 16.29000 0.28000 1.71885 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.76370 9.75160 0.01210 0.12408 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.49850 7.48920 0.00930 0.12418 群益店頭市場基金 102.18000 101.87000 0.31000 0.30431 群益東方盛世基金 9.11000 8.97000 0.14000 1.56076 群益東協成長基金-人民幣 13.08040 13.11700 -0.03660 -0.27903 群益東協成長基金-美元 11.60550 11.51680 0.08870 0.77018 群益東協成長基金-新臺幣 11.45000 11.37000 0.08000 0.70361 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.37060 11.31010 0.06050 0.53492 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.79610 10.73610 0.06000 0.55886 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.25620 10.20120 0.05500 0.53915 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.95310 9.90010 0.05300 0.53535 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.45340 9.40090 0.05250 0.55846 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.97850 8.93040 0.04810 0.53861 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.74030 9.68840 0.05190 0.53569 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.62160 9.56820 0.05340 0.55810 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.03040 9.97670 0.05370 0.53825 群益長安基金 28.70000 28.53000 0.17000 0.59586 群益美國新創亮點基金N-美元 10.26840 10.19790 0.07050 0.69132 群益美國新創亮點基金-美元 15.53330 15.42650 0.10680 0.69232 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.96000 14.86000 0.10000 0.67295 群益真善美基金 16.94360 17.00830 -0.06470 -0.38040 群益馬拉松基金 125.05000 124.36000 0.69000 0.55484 群益深証中小板基金 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 群益創新科技基金 32.89000 32.54000 0.35000 1.07560 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.34930 9.19950 0.14980 1.62835 群益華夏盛世基金N-美元 8.69740 8.46900 0.22840 2.69689 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.04000 8.81000 0.23000 2.61067 群益華夏盛世基金-人民幣 10.18130 10.01820 0.16310 1.62804 群益華夏盛世基金-美元 9.59010 9.33830 0.25180 2.69642 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.78000 15.37000 0.41000 2.66753 群益奧斯卡基金 27.68000 27.60000 0.08000 0.28986 群益新興金鑽基金-美元 11.62580 11.37270 0.25310 2.22550 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.86000 8.67000 0.19000 2.19146 群益葛萊美基金 24.18000 23.99000 0.19000 0.79200 群益道瓊美國地產ETF基金 20.62000 20.66000 -0.04000 -0.19361 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.06000 8.11000 -0.05000 -0.61652 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.19000 14.01000 0.18000 1.28480 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.91800 11.86650 0.05150 0.43399 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.32060 11.27010 0.05050 0.44809 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.25380 11.20870 0.04510 0.40237 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.68730 8.64980 0.03750 0.43354 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.13950 9.09880 0.04070 0.44731 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.75340 8.71830 0.03510 0.40260 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.15350 10.10830 0.04520 0.44716 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.62000 29.53000 0.09000 0.30477 德信中國精選成長基金 11.04000 10.81000 0.23000 2.12766 德信台灣主流中小基金 19.33000 19.26000 0.07000 0.36345 德信新興股票組合基金 10.98000 10.88000 0.10000 0.91912 德信萬保貨幣市場基金 11.93350 11.93330 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.79870 10.80230 -0.00360 -0.03333 德信數位時代基金 28.05000 27.91000 0.14000 0.50161 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66210 11.66190 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.93000 15.80000 0.13000 0.82278 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.53000 19.34000 0.19000 0.98242 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.34350 10.35100 -0.00750 -0.07246 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.79290 14.80320 -0.01030 -0.06958 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.14680 8.14390 0.00290 0.03561 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.01130 11.00340 0.00790 0.07180 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.32090 11.31270 0.00820 0.07248 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.06150 13.05680 0.00470 0.03600 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.56000 18.38000 0.18000 0.97933 摩根中小基金 23.61000 23.23000 0.38000 1.63582 摩根中國A股基金 13.42000 12.96000 0.46000 3.54938 摩根中國A股基金(美元) 10.56000 10.20000 0.36000 3.52941 摩根中國亮點基金 13.33000 12.90000 0.43000 3.33333 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.14170 10.98210 0.15960 1.45327 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.27800 12.10150 0.17650 1.45850 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.44900 9.31200 0.13700 1.47122 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.50410 12.32500 0.17910 1.45314 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.27230 14.06730 0.20500 1.45728 摩根台灣金磚基金-累積型 20.61000 20.32000 0.29000 1.42717 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.61000 20.32000 0.29000 1.42717 摩根台灣增長基金 52.37000 51.86000 0.51000 0.98342 摩根平衡基金 28.83000 28.65000 0.18000 0.62827 摩根全球α基金 19.69000 19.54000 0.15000 0.76766 摩根全球平衡基金 15.23130 15.11670 0.11460 0.75810 摩根全球發現基金 12.92000 12.81000 0.11000 0.85870 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76450 9.74190 0.02260 0.23199 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.72630 10.70130 0.02500 0.23362 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.14890 10.12500 0.02390 0.23605 摩根多元入息成長基金-累積型 11.45620 11.42980 0.02640 0.23098 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.05370 10.03000 0.02370 0.23629 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.69100 10.59510 0.09590 0.90514 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.67420 13.55150 0.12270 0.90543 摩根亞洲基金 57.43000 56.55000 0.88000 1.55615 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.46290 8.45370 0.00920 0.10883 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.83800 9.82590 0.01210 0.12314 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.71920 8.70860 0.01060 0.12172 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.26710 12.25350 0.01360 0.11099 摩根東方內需機會基金 18.19000 17.92000 0.27000 1.50670 摩根東方科技基金 34.68000 33.90000 0.78000 2.30088 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.95000 9.81000 0.14000 1.42712 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.25000 10.11000 0.14000 1.38477 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.71000 9.58000 0.13000 1.35699 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.66000 11.50000 0.16000 1.39130 摩根金龍收成基金 21.81000 21.18000 0.63000 2.97450 摩根第一貨幣市場基金 15.07920 15.07900 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.78000 14.48000 0.30000 2.07182 摩根新金磚五國基金 11.22000 11.06000 0.16000 1.44665 摩根新絲路基金 9.83000 9.66000 0.17000 1.75983 摩根新興35基金 13.27000 13.05000 0.22000 1.68582 摩根新興日本基金 24.79000 24.40000 0.39000 1.59836 摩根新興科技基金 56.62000 55.59000 1.03000 1.85285 摩根龍揚基金 32.58000 31.65000 0.93000 2.93839 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 摩根環球股票收益基金-累積型 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539 摩根總收益組合基金-月配息型 9.33070 9.32060 0.01010 0.10836 摩根總收益組合基金-累積型 11.26270 11.25040 0.01230 0.10933 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 25.02000 25.02000 0.00000 0.00000 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77360 11.75720 0.01640 0.13949 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.03290 11.01750 0.01540 0.13978 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02330 10.01200 0.01130 0.11286 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.22680 10.21250 0.01430 0.14002 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.64180 9.62830 0.01350 0.14021 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75360 8.74380 0.00980 0.11208 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.35650 10.30930 0.04720 0.45784 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.39520 10.35150 0.04370 0.42216 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.74630 9.70530 0.04100 0.42245 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.87500 9.83700 0.03800 0.38630 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.50550 9.46560 0.03990 0.42153 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.63070 9.59360 0.03710 0.38672 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.33140 11.27740 0.05400 0.47883 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.10960 11.05610 0.05350 0.48390 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.25090 10.20460 0.04630 0.45372 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.74830 10.69710 0.05120 0.47863 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.52160 10.47090 0.05070 0.48420 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.71110 9.66730 0.04380 0.45307 聯邦金鑽平衡基金 23.44640 23.48990 -0.04350 -0.18519 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.73350 9.66470 0.06880 0.71187 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.02940 9.96210 0.06730 0.67556 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.73350 9.66470 0.06880 0.71187 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.02940 9.96210 0.06730 0.67556 聯邦貨幣市場基金 13.16370 13.16350 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.67000 12.66000 0.01000 0.07899 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.08970 16.08790 0.00180 0.01119 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.62720 12.48110 0.14610 1.17057 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.26170 12.13230 0.12940 1.06657 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.76750 11.64330 0.12420 1.06671 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80680 11.80300 0.00380 0.03220 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.09220 11.09200 0.00020 0.00180 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53580 10.53230 0.00350 0.03323 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.64710 8.64690 0.00020 0.00231 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.49000 37.13000 0.36000 0.96957 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.56000 15.55000 0.01000 0.06431 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.57000 12.57000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.99000 7.98000 0.01000 0.12531 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.07000 12.02000 0.05000 0.41597 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.41000 15.36000 0.05000 0.32552 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.37000 15.33000 0.04000 0.26093 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.80000 20.68000 0.12000 0.58027 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.91000 18.81000 0.10000 0.53163 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.06000 13.00000 0.06000 0.46154 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.72000 15.64000 0.08000 0.51151 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.50000 16.40000 0.10000 0.60976 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.53000 15.45000 0.08000 0.51780 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.70000 15.62000 0.08000 0.51216 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.08000 14.01000 0.07000 0.49964 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.10000 14.03000 0.07000 0.49893 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.78000 14.70000 0.08000 0.54422 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.42000 18.41000 0.01000 0.05432 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.28000 17.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.41000 13.41000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.64000 14.62000 0.02000 0.13680 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.62000 14.61000 0.01000 0.06845 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99660 14.99650 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.41650 10.42180 -0.00530 -0.05085 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.70100 13.70510 -0.00410 -0.02992 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.53660 7.54050 -0.00390 -0.05172 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.99000 13.98000 0.01000 0.07153 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.04000 14.04000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 23.20000 23.07000 0.13000 0.56350 瀚亞中國基金-人民幣 11.89000 11.56000 0.33000 2.85467 瀚亞中國基金-新台幣 12.54000 12.09000 0.45000 3.72208 瀚亞巴西基金 4.35000 4.23000 0.12000 2.83688 瀚亞外銷基金 44.50000 44.22000 0.28000 0.63320 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.66420 10.70400 -0.03980 -0.37182 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.35010 10.34230 0.00780 0.07542 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.26890 12.26180 0.00710 0.05790 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.16540 10.18560 -0.02020 -0.19832 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.52990 7.56000 -0.03010 -0.39815 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.03330 8.02730 0.00600 0.07474 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.13440 8.12980 0.00460 0.05658 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.17070 7.18490 -0.01420 -0.19764 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.89400 8.88890 0.00510 0.05737 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.26480 9.30200 -0.03720 -0.39991 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.39090 9.38390 0.00700 0.07460 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.27050 9.26520 0.00530 0.05720 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.67000 11.72000 -0.05000 -0.42662 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.96110 9.95460 0.00650 0.06530 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.91470 9.99260 -0.07790 -0.77958 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.91060 9.90060 0.01000 0.10100 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.96110 9.95460 0.00650 0.06530 瀚亞印度基金-人民幣 14.86000 14.81000 0.05000 0.33761 瀚亞印度基金-美元 14.14000 13.96000 0.18000 1.28940 瀚亞印度基金-新台幣 31.32000 30.93000 0.39000 1.26091 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.21000 12.10000 0.11000 0.90909 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.17000 10.08000 0.09000 0.89286 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.95000 11.89000 0.06000 0.50463 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.81000 10.65000 0.16000 1.50235 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.22000 15.01000 0.21000 1.39907 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.30000 9.17000 0.13000 1.41767 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.31000 9.18000 0.13000 1.41612 瀚亞亞太基礎建設基金 11.87000 11.70000 0.17000 1.45299 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.89070 11.88900 0.00170 0.01430 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.68150 13.62510 0.05640 0.41394 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.93140 10.85210 0.07930 0.73073 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.71370 10.63910 0.07460 0.70119 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.84060 11.79840 0.04220 0.35768 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.20460 9.20110 0.00350 0.03804 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.05090 10.00890 0.04200 0.41963 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.10900 9.04290 0.06610 0.73096 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.91730 8.85520 0.06210 0.70128 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.26680 9.23460 0.03220 0.34869 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.64190 14.58670 0.05520 0.37843 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.89220 10.94350 -0.05130 -0.46877 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.80830 10.76380 0.04450 0.41342 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.75170 12.70370 0.04800 0.37784 瀚亞非洲基金-南非幣 11.78000 11.64000 0.14000 1.20275 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.91000 20.67000 0.24000 1.16110 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.56310 13.56290 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 28.06000 27.79000 0.27000 0.97157 瀚亞高科技基金 60.72000 60.43000 0.29000 0.47989 瀚亞理財通基金 28.26000 28.15000 0.11000 0.39076 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.87000 8.93000 -0.06000 -0.67189 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 瀚亞菁華基金 24.34000 24.24000 0.10000 0.41254 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.04060 13.01360 0.02700 0.20748 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.19750 9.17840 0.01910 0.20810 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.55100 10.56170 -0.01070 -0.10131 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.02100 10.96700 0.05400 0.49239 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.44440 10.38480 0.05960 0.57392 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.84770 9.79490 0.05280 0.53906 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.03940 10.02530 0.01410 0.14064 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.41600 8.42280 -0.00680 -0.08073 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.44730 8.40590 0.04140 0.49251 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.95970 8.90860 0.05110 0.57360 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.33290 8.28820 0.04470 0.53932 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.94500 7.93380 0.01120 0.14117 瀚亞電通網基金 15.65000 15.55000 0.10000 0.64309 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.70400 13.69830 0.00570 0.04161 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.43430 10.49920 -0.06490 -0.61814 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.93710 9.93020 0.00690 0.06949 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.51470 11.50990 0.00480 0.04170 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------