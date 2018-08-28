8月28日，繼昨日大幅飈升後，在岸人民幣顯得好淡爭持。早上開市較昨日微升12點子，之後又輾轉下滑，於下午13:24兌美元跌至日內低位6.8241，較昨日跌85點子；隨後反覆再向上升，曾於下午16:15分升至6.8027水平，期內波幅214點子。至下午16:30分報6.81元，貼近昨日收市6.8156水平。

離岸人民幣則偏向走弱。於下午13:22左右跌至日內低位6.81水平，之後跌幅再次收窄，於16:30報6.8元，輕微低於昨日收市6.7936水平。日內波幅240點子。

人民幣中間價再度大幅上調456點，創14個月來最大上調幅度，人民幣兌美元中間價報6.8052。

8月3日人民銀行宣佈，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%。僅8月以來，相關方面已三次出手加強外匯市場逆週期調節。於上周五又宣布重啟逆周期因子，短期有助弱化人民幣貶值預期，人民幣兌美元匯率中間價於昨日亦上漲202基點，報在6.8508元兌換1美元。

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