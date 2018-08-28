鴻興印刷集團(00450-HK)上半年由盈轉虧至3488.1萬港元

鴻興印刷集團(00450-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團錄得營業額約14.64億港元，同比增長約4.94%;公司權益持有人應佔虧損3488.1萬港元，上年同期則溢利1440.3萬港元。每股虧損3.9港仙，宣派中期股息每股3港仙。
公告稱，期間集團為配合鶴山廠房擴建，調整書籍及包裝印刷部門旗下各地的生產設備及產能，為日後增添長遠效益，有關舉措對部門運作造成短暫一次性影響。雖然2018年上半年業内需求疲弱，紙張價格仍然維持在較高水平，為了加強與主要客戶的長遠良好合作夥伴及互信關係，我們推遲了調整售價的時間。期内，集團透過遠期外匯合約對衝，抵消貨幣波動所帶來的影響。2018年上半年底前，集團已將由此產生的1500萬港元收益入賬。然而，人民幣於6月份突然走軟，大大減少了期初取得匯兌收益。對衝效益被逆轉，截至6月底時，公平值由上升轉為下跌，集團因而錄得淨虧損1300萬港元。這些因素令集團錄得公司權益持有人應佔虧損3488.1萬港元。
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