世茂房地產(00813-HK)上半年多赚10.1% 派中期息每股50港仙

世茂房地產(00813-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，股東應佔利潤約人民幣42.71億元(單位下同)，同比上升約10.1%。每股盈利126.64分，宣派中期股息每股50港仙。

公告稱，期間集團錄得收入約425.71億元，同比上升約18.8%;其中，物業銷售收入為406.7億元，佔收益總額的95.5%，較2017年同期增長19.0%。2018年上半年平均入賬銷售價格為每平方米1274萬元。2018年上半年集團旗下入賬項目總數為76個，較2017年同期的70個為多。其中，泉州世茂璀璨天城成績斐然，入賬銷售收入達30.28億元;第二位為泉州石獅世茂摩天城，入賬銷售收入達22.50億元;第三位為青島世茂公園美地，入賬銷售收入達19.75億元。

此外，撇除稅後主要非現金項目的淨影響，股東應佔核心業務淨利潤由2017年同期約36.61億元增加約7.40億元至2018年上半年的約44.01億元，主要是由於毛利增加所致。2018年上半年的股東應佔核心業務淨利潤率為14.3%。

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