【日盛投顧】量能為台股續漲關鍵

◆盤勢分析

1. 週二台股開高震盪，最高點 11,005 點再創本波反彈新高，最低點 10,946 點守穩在季線（10,897 點）、月線（10,883 點）、半年線（10,878 點）、5 日線（10,874 點）、10 日線（10,795 點）及年線（10,788 點）之上，終場指數上漲 87.34 點，漲幅 0.80%，收在 10,989.55 點，成交金額為 1,279.27 億元，大於 5 日均量（1,061 億元）及 20 日均量（1,256 億元）。三大法人合計買超 94.13 億元：外資買超 81.06 億元、投信買超 12.04 億元、自營商買超 1.03 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為季線附近，壓力為 11,100 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（79）高於 70，反彈仍有機會延續。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、PCB、工業 4.0、金融、生技、越概股、運輸、自行車等。

半導體、蘋概、電競、PCB、生技帶領台股衝高

1. 半導體：IC 設計相對強勢，指標有 3034 聯詠、3545 敦泰、6462 神盾、6202 盛群、2458 義隆電、3227 原相、3661 世芯 - KY、5269 祥碩等，2337 旺宏將迎來車用 NOR 記憶體需求， 2344 華邦電、2408 南亞科產品價格受惠三星擴產時點延後。6488 環球晶、6182 合晶、3532 台勝科產品價格仍有機會維持高檔。6223 旺矽下半年營運回溫。3374 精材有機會隨母公司 2330 台積電業績回升。

2. 蘋概：蘋果拉貨動能將延續到 10、11 月，可留意 3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、2360 致茂、2439 美律、4943 康控 - KY、6456GIS-KY、6153 嘉聯益、3105 穩懋、2356 英業達等。

3. 被動元件：2492 華新科看好後市， 2327 國巨、3026 禾伸堂、2456 奇力新、6284 佳邦等仍須觀察產品長線供需變化。

4. 電競：Nvidia 發表新款繪圖晶片，2376 技嘉、2377 微星等迎接換機潮。

5.PCB：近期受資金青睞，指標有 2313 華通、3044 健鼎、2316 楠梓電、3037 欣興、5349 先豐、5469 瀚宇博、6141 柏承等。

6. 生技：政策加持，可留意包括新藥 1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、醫材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、隱形眼鏡 1565 精華、8406 金可 - KY 等。

7. 工業 4.0：工業自動化需求已成趨勢，可留意 2308 台達電、6414 樺漢、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等。

8. 原物料：塑化以 PVC1305 華夏、CPL1314 中石化、SM1312 國喬、EG1710 東聯、1718 中纖、酚 4725 信昌化等近期走勢相對穩健，造紙可觀察 1909 榮成、1904 正隆等，鋼鐵重點為 2002 中鋼、2014 中鴻、2031 新光鋼、2027 大成鋼、8415 大國鋼等，1101 台泥、1102 亞泥大陸市況佳。

9. 越概股：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 1402 遠東新、9910 豐泰、9938 百和、1477 聚陽、1476 儒鴻、1434 福懋等。

10. 運輸：BDI 走勢堅挺，散裝 2612 中航、2606 裕民為族群亮點，貨櫃 2603 長榮震盪築底。

11. 自行車：電動自行車滲透率逐步拉高，9914 美利達、9921 巨大等可受惠。

12. 金融：美國持續升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。